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NEXYZ.（ネクシーズ）が東山口信用金庫と業務提携
カーボンニュートラルの実現に向け地域密着型の脱炭素支援
株式会社NEXYZ.Group（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長兼グループ代表 近藤太香巳 証券コード：4346）の連結子会社である株式会社NEXYZ.（ネクシーズ）は、東山口信用金庫（本店：山口県防府市 理事長 兼森哲司）と業務提携契約を締結し、地域の中小企業へLED照明をはじめとする省エネ設備導入を通じた、CO₂排出削減・脱炭素実現への取組み支援を始めました。
この度の提携で、山口県内での提携金融機関は4社となりました。
東山口信用金庫は、取引事業先の事業継続を支援し、地域経済の回復と持続的発展が可能な地域社会づくりに努めていくことを最重要課題と捉え、様々な取組みを行っています。その一環として、同金庫が「ネクシーズZERO」を紹介することで、設備導入の観点から経営を支援します。
引き続き、県内事業者を顧客とする金融機関との提携を進め、山口県のさらなる発展に寄与してまいります。
▼株式会社NEXYZ.
事業：エンベデッド・ファイナンス事業
サービス：「ネクシーズZERO」
企業・自治体向け設備導入支援（初期投資0円・月額料金制）
・LED、空調、冷蔵庫、キュービクル、農業ハウス等の業務用設備を初期投資0円で導入できるサービス「ネクシーズZERO」を提供しています。
・161社の金融機関とのパートナーシップ、および11の地域子会社40拠点のネットワークで、地域に根差した事業展開を行っています。
・導入設備による省エネ効果をCO₂排出削減量に換算したレポートは、自社のカーボンニュートラル実現に向けた取組みとしてご活用いただけます。
https://service.nexyz-zero.jp/
▼事業所概要
事業所名：株式会社NEXYZ.中国 防府営業所
所在地：山口県防府市大字新田773-1 徳正ビル1F
営業拠点一覧はこちら
https://www.nexyz.jp/offices/
本件に関するお問合わせ先
株式会社NEXYZ.Group
グループ広報・IR（担当：嶋田）
TEL：03-6415-1178
MOBILE：090-7135-5085
Mail：pr_ir@nexyzgroup.jp
関連リンク
「株式会社NEXYZ.」コーポレートサイト
https://www.nexyz.jp/
「ネクシーズZERO」サービスサイト
https://service.nexyz-zero.jp/
株式会社NEXYZ.Group（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長兼グループ代表 近藤太香巳 証券コード：4346）の連結子会社である株式会社NEXYZ.（ネクシーズ）は、東山口信用金庫（本店：山口県防府市 理事長 兼森哲司）と業務提携契約を締結し、地域の中小企業へLED照明をはじめとする省エネ設備導入を通じた、CO₂排出削減・脱炭素実現への取組み支援を始めました。
この度の提携で、山口県内での提携金融機関は4社となりました。
東山口信用金庫は、取引事業先の事業継続を支援し、地域経済の回復と持続的発展が可能な地域社会づくりに努めていくことを最重要課題と捉え、様々な取組みを行っています。その一環として、同金庫が「ネクシーズZERO」を紹介することで、設備導入の観点から経営を支援します。
引き続き、県内事業者を顧客とする金融機関との提携を進め、山口県のさらなる発展に寄与してまいります。
▼株式会社NEXYZ.
事業：エンベデッド・ファイナンス事業
サービス：「ネクシーズZERO」
企業・自治体向け設備導入支援（初期投資0円・月額料金制）
・LED、空調、冷蔵庫、キュービクル、農業ハウス等の業務用設備を初期投資0円で導入できるサービス「ネクシーズZERO」を提供しています。
・161社の金融機関とのパートナーシップ、および11の地域子会社40拠点のネットワークで、地域に根差した事業展開を行っています。
・導入設備による省エネ効果をCO₂排出削減量に換算したレポートは、自社のカーボンニュートラル実現に向けた取組みとしてご活用いただけます。
https://service.nexyz-zero.jp/
▼事業所概要
事業所名：株式会社NEXYZ.中国 防府営業所
所在地：山口県防府市大字新田773-1 徳正ビル1F
営業拠点一覧はこちら
https://www.nexyz.jp/offices/
本件に関するお問合わせ先
株式会社NEXYZ.Group
グループ広報・IR（担当：嶋田）
TEL：03-6415-1178
MOBILE：090-7135-5085
Mail：pr_ir@nexyzgroup.jp
関連リンク
「株式会社NEXYZ.」コーポレートサイト
https://www.nexyz.jp/
「ネクシーズZERO」サービスサイト
https://service.nexyz-zero.jp/