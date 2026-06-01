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愛猫の心も体も満たせる「カルカン（R） やわらかパテ」の魅力が詰まったWeb CM「よろこびの一皿 無添加パテ」篇を6月1日より配信開始
〜 LINEキャンペーンや「うちの子でつくれる！ねこカルタ」も展開 〜
マース ジャパン リミテッド（本社：東京都港区、社長：後藤 真一）は、日本で40年以上愛されているキャットフードブランド「カルカン（R）」の着色料・発色剤 無添加の「カルカン（R） やわらかパテ」の魅力を伝えるWeb CM「よろこびの一皿 無添加パテ」篇を、2026年6月1日より配信開始します。また、LINEでポイントを貯めてその場で抽選に参加できるキャンペーンや、愛猫の写真でオリジナルカルタを作成できる「うちの子でつくれる！ねこカルタ」も展開します。
カルカン（R）は、50年以上にわたり猫の健康としあわせを追求し、猫とそのご家族に寄り添ってきました。カルカン（R）が大切にしているのは、“おいしさ”と“栄養”の両立です。今回のキャンペーンでは、着色料・発色剤 無添加の「カルカン（R） やわらかパテ」を中心に、「毎日、健康なごはんをあげたい」「愛猫が喜ぶおいしさも大切にしたい」というペットペアレンツ（飼い主）の想いに応える取り組みを展開します。「愛猫の心も体も満たせる賢い選択」をテーマに、Web CMをはじめ、LINEキャンペーンや参加型デジタルコンテンツなど複数施策を通じて、カルカン（R）の魅力を発信していきます。
カルカン（R）「よろこびの一皿 無添加パテ」篇では、着色料・発色剤 無添加の「カルカン（R） やわらかパテ」の魅力を、印象的な音楽と猫の躍動感ある演出を通じて表現しています。誰もが耳にしたことのある「結婚行進曲」のメロディに合わせ、「パパパパーテ♪ 無添加パーテ♪」というフレーズを用いながら、猫たちが夢中でパテに飛びつく姿を描くことで、着色料・発色剤「無添加」でありながら「おいしさ」にもこだわっていることを直感的に伝える内容となっています。
Web CM：カルカン（R）「よろこびの一皿 無添加パテ」
【Web CMカルカン（R）「よろこびの一皿 無添加パテ」篇（30秒）】
https://youtu.be/d9SrH39tUmg
LINEポイントキャンペーン
2026年6月1日（月）から8月31日（月）までの期間中、カルカン（R）対象商品の購入でポイントを貯め、その場で抽選に参加できるLINEキャンペーンを実施します。カルカン（R）のLINE公式アカウントを友だち登録後、対象商品のバーコードを読み取ることでポイントを獲得でき、貯まったポイント数に応じて抽選へ応募できます。1ポイントから参加できるため、お気軽に参加いただけます。
賞品には、愛猫と一緒のメモリアルフォトをプロのカメラマンが撮影してくれる「メモリアルフォト撮影チケット」（15ポイントコース・30名様）や、愛猫の写真で作れる「デザミンペット オリジナル愛猫キーホルダー」（5ポイントコース・50名様）、「カルカン（R） 着色料・発色剤無添加やわらかパテ まぐろ12袋入り」（1ポイントコース・1,072名様）などを用意し、合計1,222名様に当たります。
うちの子でつくれる！ねこカルタ
「うちの子でつくれる！ねこカルタ」は、愛猫の写真と読み札を組み合わせて、オリジナルのカルタ画像を作成できるデジタルコンテンツです。ユーザーは愛猫の写真をアップロードし、読み札と組み合わせることで、自分だけの「ねこカルタ」を作成できます。作成したカルタは、Instagram、TikTok、LINEなど各種SNSへのシェアも可能です。
読み札は「ね・こ・か・る・た」から順次公開し、その後、五十音すべてのテンプレートを展開予定です。また、カルカン（R） パウチ製品のバーコードを読み取ることで、オリジナルの読み札を自由入力できる機能も利用できます。愛猫との日常を楽しく表現しながら、SNSでシェアして楽しめるコンテンツとなっています。
カルカン（R）は、本キャンペーンを通じて、愛猫との毎日をより楽しく、豊かなものにする体験を届けていきます。今後も、愛猫との毎日を支える製品やコミュニケーションを通じて、マース ジャパンが使命（Purpose）として掲げる「ペットのためのより良い世界（A BETTER WORLD FOR PETS）」の実現を目指してまいります。
＜「LINEポイントキャンペーン」概要＞
名称：ポイントを貯めてその場で当たる！LINEキャンペーン
実施期間：2026年6月1日（月）〜8月31日（月）（予定）
賞品・当選人数：
・A賞 愛猫と一緒のメモリアルフォトをプロのカメラマンが撮影してくれる「メモリアルフォト撮影チケット」（15ポイントコース・30名様）
・B賞 愛猫の写真で作れる「デザミンペット オリジナル愛猫キーホルダー」（ギフトカード）（5ポイントコース・50名様）
・C賞 「カルカン（R） 着色料・発色剤無添加やわらかパテ まぐろ12袋入り」（1ポイントコース・1,072名様）
参加方法：
1．LINE公式アカウントを友だち登録
2．対象商品*のバーコードを読み取り、ポイントを獲得
3．貯まったポイントを使って、その場で抽選に参加
キャンペーンURL：https://kalkan.jp/campaign/dailywet/
カルカン（R）について
1983年に日本に登場してから40年以上、猫と飼い主の気持ちをしっかりと理解するブランドとして、愛猫と過ごす全てのライフステージに合った製品を開発・提供し、愛猫の健康を栄養面からサポートしております。カルカン（R）のホームページは、http://www.kalkan.jp
マース ジャパン リミテッドについて
マース ジャパン リミテッドは1975年に設立し、ペットフード事業とスナック菓子事業（スニッカーズ（R）やM&M’S（R）、BE-KIND（R）（ビーカインド（TM）など）を展開しています。ペットフード事業では、「ペットのためのより良い世界（A BETTER WORLD FOR PETS）」の実現を目指し、カルカン/ウィスカス（R）、シーザー（R）、シーバ（R）、プロマネージ（TM）、アイムス（TM）、ペディグリー（R）等のトップブランドや、ニュートロ（TM）、グリニーズ（TM）などの主にペット専門店で扱われているブランドを展開しています。ホームページは、
http://www.marsjapan.co.jp
親会社のマース インコーポレイテッドは、世界70以上の国と地域で事業を展開。世界における年間総売上高は 約650億米ドルで、その製品は世界中で販売されています。総従業員数は約17万名。ホームページは、http://www.mars.com
本件に関するお問合わせ先
キャンペーンに関する問い合わせ
「夏（にゃつ）にゃんです♪カルカン（R）プレゼントキャンペーン」事務局
kalkan-point-campaign@campaign-cat.jp（土日、祝日を除く 10:00〜17:00）
お問い合わせ受付期間：2026年6月1日（月）〜2026年10月31日(土)
製品に関する問い合わせ
マース ジャパン お客様相談室
TEL：0800-800-5874（土日、祝日、年末年始を除く9:30〜16:00）
マース ジャパン リミテッド（本社：東京都港区、社長：後藤 真一）は、日本で40年以上愛されているキャットフードブランド「カルカン（R）」の着色料・発色剤 無添加の「カルカン（R） やわらかパテ」の魅力を伝えるWeb CM「よろこびの一皿 無添加パテ」篇を、2026年6月1日より配信開始します。また、LINEでポイントを貯めてその場で抽選に参加できるキャンペーンや、愛猫の写真でオリジナルカルタを作成できる「うちの子でつくれる！ねこカルタ」も展開します。
カルカン（R）は、50年以上にわたり猫の健康としあわせを追求し、猫とそのご家族に寄り添ってきました。カルカン（R）が大切にしているのは、“おいしさ”と“栄養”の両立です。今回のキャンペーンでは、着色料・発色剤 無添加の「カルカン（R） やわらかパテ」を中心に、「毎日、健康なごはんをあげたい」「愛猫が喜ぶおいしさも大切にしたい」というペットペアレンツ（飼い主）の想いに応える取り組みを展開します。「愛猫の心も体も満たせる賢い選択」をテーマに、Web CMをはじめ、LINEキャンペーンや参加型デジタルコンテンツなど複数施策を通じて、カルカン（R）の魅力を発信していきます。
カルカン（R）「よろこびの一皿 無添加パテ」篇では、着色料・発色剤 無添加の「カルカン（R） やわらかパテ」の魅力を、印象的な音楽と猫の躍動感ある演出を通じて表現しています。誰もが耳にしたことのある「結婚行進曲」のメロディに合わせ、「パパパパーテ♪ 無添加パーテ♪」というフレーズを用いながら、猫たちが夢中でパテに飛びつく姿を描くことで、着色料・発色剤「無添加」でありながら「おいしさ」にもこだわっていることを直感的に伝える内容となっています。
Web CM：カルカン（R）「よろこびの一皿 無添加パテ」
【Web CMカルカン（R）「よろこびの一皿 無添加パテ」篇（30秒）】
https://youtu.be/d9SrH39tUmg
LINEポイントキャンペーン
2026年6月1日（月）から8月31日（月）までの期間中、カルカン（R）対象商品の購入でポイントを貯め、その場で抽選に参加できるLINEキャンペーンを実施します。カルカン（R）のLINE公式アカウントを友だち登録後、対象商品のバーコードを読み取ることでポイントを獲得でき、貯まったポイント数に応じて抽選へ応募できます。1ポイントから参加できるため、お気軽に参加いただけます。
賞品には、愛猫と一緒のメモリアルフォトをプロのカメラマンが撮影してくれる「メモリアルフォト撮影チケット」（15ポイントコース・30名様）や、愛猫の写真で作れる「デザミンペット オリジナル愛猫キーホルダー」（5ポイントコース・50名様）、「カルカン（R） 着色料・発色剤無添加やわらかパテ まぐろ12袋入り」（1ポイントコース・1,072名様）などを用意し、合計1,222名様に当たります。
うちの子でつくれる！ねこカルタ
「うちの子でつくれる！ねこカルタ」は、愛猫の写真と読み札を組み合わせて、オリジナルのカルタ画像を作成できるデジタルコンテンツです。ユーザーは愛猫の写真をアップロードし、読み札と組み合わせることで、自分だけの「ねこカルタ」を作成できます。作成したカルタは、Instagram、TikTok、LINEなど各種SNSへのシェアも可能です。
読み札は「ね・こ・か・る・た」から順次公開し、その後、五十音すべてのテンプレートを展開予定です。また、カルカン（R） パウチ製品のバーコードを読み取ることで、オリジナルの読み札を自由入力できる機能も利用できます。愛猫との日常を楽しく表現しながら、SNSでシェアして楽しめるコンテンツとなっています。
カルカン（R）は、本キャンペーンを通じて、愛猫との毎日をより楽しく、豊かなものにする体験を届けていきます。今後も、愛猫との毎日を支える製品やコミュニケーションを通じて、マース ジャパンが使命（Purpose）として掲げる「ペットのためのより良い世界（A BETTER WORLD FOR PETS）」の実現を目指してまいります。
＜「LINEポイントキャンペーン」概要＞
名称：ポイントを貯めてその場で当たる！LINEキャンペーン
実施期間：2026年6月1日（月）〜8月31日（月）（予定）
賞品・当選人数：
・A賞 愛猫と一緒のメモリアルフォトをプロのカメラマンが撮影してくれる「メモリアルフォト撮影チケット」（15ポイントコース・30名様）
・B賞 愛猫の写真で作れる「デザミンペット オリジナル愛猫キーホルダー」（ギフトカード）（5ポイントコース・50名様）
・C賞 「カルカン（R） 着色料・発色剤無添加やわらかパテ まぐろ12袋入り」（1ポイントコース・1,072名様）
参加方法：
1．LINE公式アカウントを友だち登録
2．対象商品*のバーコードを読み取り、ポイントを獲得
3．貯まったポイントを使って、その場で抽選に参加
キャンペーンURL：https://kalkan.jp/campaign/dailywet/
*対象製品はキャンペーンページをご確認ください。
カルカン（R）について
1983年に日本に登場してから40年以上、猫と飼い主の気持ちをしっかりと理解するブランドとして、愛猫と過ごす全てのライフステージに合った製品を開発・提供し、愛猫の健康を栄養面からサポートしております。カルカン（R）のホームページは、http://www.kalkan.jp
マース ジャパン リミテッドについて
マース ジャパン リミテッドは1975年に設立し、ペットフード事業とスナック菓子事業（スニッカーズ（R）やM&M’S（R）、BE-KIND（R）（ビーカインド（TM）など）を展開しています。ペットフード事業では、「ペットのためのより良い世界（A BETTER WORLD FOR PETS）」の実現を目指し、カルカン/ウィスカス（R）、シーザー（R）、シーバ（R）、プロマネージ（TM）、アイムス（TM）、ペディグリー（R）等のトップブランドや、ニュートロ（TM）、グリニーズ（TM）などの主にペット専門店で扱われているブランドを展開しています。ホームページは、
http://www.marsjapan.co.jp
親会社のマース インコーポレイテッドは、世界70以上の国と地域で事業を展開。世界における年間総売上高は 約650億米ドルで、その製品は世界中で販売されています。総従業員数は約17万名。ホームページは、http://www.mars.com
本件に関するお問合わせ先
キャンペーンに関する問い合わせ
「夏（にゃつ）にゃんです♪カルカン（R）プレゼントキャンペーン」事務局
kalkan-point-campaign@campaign-cat.jp（土日、祝日を除く 10:00〜17:00）
お問い合わせ受付期間：2026年6月1日（月）〜2026年10月31日(土)
製品に関する問い合わせ
マース ジャパン お客様相談室
TEL：0800-800-5874（土日、祝日、年末年始を除く9:30〜16:00）