日常の風景の中を「愛猫が駆け抜ける」特別ラッピング電車 カルカン（R）「にゃんにゃん電車」が6月1日より東急世田谷線にて運行開始











〜 一般応募で選ばれた愛猫たちを使用した車体デザインを公開 〜マース ジャパン リミテッド（本社：東京都港区、社長：後藤 真一）は、日本で40年以上愛されているキャットフードブランド「カルカン（R）」による「カルカン（R）猫の日感謝祭」の企画として展開する特別ラッピング電車「にゃんにゃん電車」を、6月1日（月）より東急世田谷線（三軒茶屋―下高井戸）で運行します。

*あくまでもイメージとなり、実際とは異なる場合がございます。

「カルカン（R）猫の日感謝祭」は、猫の日（2月22日）に合わせて実施したInstagramフォトコンテストです。指定ハッシュタグ「#カルカン感謝祭」を付けて投稿するだけで応募でき、多くの愛猫の写真が寄せられました。「にゃんにゃん電車」は、本フォトコンテストで選ばれた16匹の猫たちの写真を車体に使用した特別ラッピング電車で、6月1日（月）より東京都世田谷区で運行します。車体全側面に愛猫の写真をあしらい、沿線利用者や猫好きの方々にも楽しんでいただけるラッピング車両に仕上げました。運行エリアである東京都世田谷区は、招き猫発祥の地として知られる豪徳寺を擁する「猫ゆかりの街」としても知られており、猫との暮らしを身近に感じられる企画として展開します。カルカン（R）は、日本に登場してから40年以上にわたり、猫とペットペアレンツ（飼い主）の気持ちをしっかりと理解するブランドとして、愛猫の健康を栄養面からサポートしてきました。今回運行する「にゃんにゃん電車」では、「カルカン（R）猫の日感謝祭」に寄せられた愛猫写真を通じて、猫との暮らしの楽しさや愛猫とペットペアレンツの絆を感じられる体験をお届けします。カルカン（R）は、猫の健やかな生活を支える製品とこうした取り組みを通じて、マース ジャパンが使命（Purpose）として掲げる「ペットのためのより良い世界（A BETTER WORLD FOR PETS）」の実現を目指します。＜カルカン（R）「にゃんにゃん電車」概要＞名称： 「にゃんにゃん電車」運行期間： 2026年6月1日（月）から半年間を予定運行路線： 東急世田谷線（三軒茶屋駅―下高井戸駅）

*本件に関する電鉄、駅、及び駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。



*掲出期間中は、ダイヤ乱れ等不可抗力の影響により、予告なしに事前運行や運休となること、



また、掲出終了が延期となる可能性がございます。



*広告をご覧の際は、他の利用者の通行の妨げにならないようにご注意いただき、



ご自身と周囲の安全を十分ご確認の上でお楽しみくださいますようお願い申し上げます。

カルカン（R）について1983年に日本に登場してから40年以上、猫と飼い主の気持ちをしっかりと理解するブランドとして、愛猫と過ごす全てのライフステージに合った製品を開発・提供し、愛猫の健康を栄養面からサポートしております。カルカン（R）のホームページは、 http://www.kalkan.jp マース ジャパン リミテッドについてマース ジャパン リミテッドは1975年に設立し、ペットフード事業とスナック菓子事業（スニッカーズ（R）やM&M’S（R）、BE-KIND（R）（ビーカインド（TM）など）を展開しています。ペットフード事業では、「ペットのためのより良い世界（A BETTER WORLD FOR PETS）」の実現を目指し、カルカン/ウィスカス（R）、シーザー（R）、シーバ（R）、プロマネージ（TM）、アイムス（TM）、ペディグリー（R）等のトップブランドや、ニュートロ（TM）、グリニーズ（TM）などの主にペット専門店で扱われているブランドを展開しています。ホームページは、http://www.marsjapan.co.jp親会社のマース インコーポレイテッドは、世界70以上の国と地域で事業を展開。世界における年間総売上高は 約650億米ドルで、その製品は世界中で販売されています。総従業員数は約17万名。ホームページは、http://www.mars.com