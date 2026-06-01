出前館、“築地銀だこ”“銀だこハイボール酒場”の「お店価格で出前館」参加拡大。本日より、出前館に出店する全326店舗が対象に。











フードデリバリー＝高いというユーザーのイメージを払拭し、多くの方に便利なデリバリーサービスを日常的に使っていただくために、出前館では従来のデリバリーの商品価格よりも安い、お店と同じ商品価格でご注文いただける「お店価格で出前館」を2025年より開始いたしました。参加店舗の注文数は大幅に増加し、ユーザーや加盟店のみなさまから大変ご好評をいただいております。2026年3月には全国へ展開し、6月からは2万店舗以上の店舗が参加しています。