こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【コートヤード・バイ・マリオット 東京ステーション】東京ビーフサーロイン200gの迫力、夏を彩る贅沢バーガー「LAVAROCK 東京ビーフ ハイスタックバーガー」を発売
期間：2026年6月1日（月）~ 8月31日（月）
場所：DINING(ダイニング) & BAR(バー) LAVAROCK(ラヴァロック)
コートヤード・バイ・マリオット東京ステーション（東京都中央区、総支配人：阿良山伸昭）は、2026年6月1日（月）〜8月31日（月）の期間、ホテル1階の「DINING(ダイニング) &(＆) BAR(バー) LAVAROCK(ラヴァロック)」にて、東京ビーフサーロインを贅沢に使用したハンバーガー「LAVAROCK(ラヴァロック) 東京ビーフ ハイスタックバーガー」を発売します。
東京の恵みを豪快に味わう一品として、高さ約20cmもの存在感あふれるハイスタックバーガーをご用意。
主役には「幻の黒毛和牛」との呼び声高い東京ビーフのサーロイン200gを使用し、グリルで香ばしく焼き上げそのままバンズで挟み込みました。オニオンリングの立体感あるボリュームにレタスやトマト、オニオンが爽やかな彩りを添え、ベーコンの旨みとアボカドのコクが重なります。さらにワサビマヨネーズが全体のテイストを引き締め、最後まで食べ飽きない味わいへと仕上げました。フライドポテトを添えた満足感のある一皿は、シェアして楽しむディナーシーンにもおすすめです。
夏の夜を彩る味覚を、欧州の鉄道駅をイメージした活気溢れる当店でカクテルやワインとともにご堪能ください。
■「LAVAROCK(ラヴァロック) 東京ビーフ ハイスタックバーガー」について
東京で生産される希少な黒毛和牛・東京ビーフのサーロイン200gを豪快に使用したハンバーガー。グリルで焼き上げた厚切りサーロインをバンズで挟み、オニオンリング、ベーコン、アボカド、レタス、トマト、オニオンを重ねた約20cmもの高さある構成が特徴です。ワサビマヨネーズを添え、フライドポテトとともに2名様でシェアしていただける食べ応えある一皿に仕上げました。
「LAVAROCK 東京ビーフ ハイスタックバーガー」概要
期 間：2026年6月1日（月）〜8月31日（月）
時 間：平日/土曜 17:30 - 22:30 （21:00 L.O.） 日曜/祝日 17:30 - 21:00 （20:00 L.O.）
場 所：DINING & BAR LAVAROCK （ホテル1階）
料 金：10,000円
※記載のメニュー内容は変更になる場合がございます。
※食材仕入れの関係上、販売を予告なく停止する場合がございます。
※上記料金は消費税込の料金です。
＜ご予約・お問い合わせ先＞
コートヤード・バイ・マリオット 東京ステーション Dining & Bar LAVAROCK
TEL. 03-3516-9333 URL：https://www.cytokyo.com/restaurant/
コートヤード・バイ・マリオットについて
コートヤードは、出張を自身の充実感や仕事での成長の原動力であると考える、野心的かつ意欲的なゲストに打ってつけのホテルブランドです。コートヤードは、ゲストが旅行中に自身の情熱だけでなく仕事での情熱も追求できるチャンスを提供します。世界60以上の国と地域に1,285軒以上のホテルを展開するコートヤードは、マリオット・インターナショナルのグローバル・トラベル・プログラムであるMarriott Bonvoy®（マリオット ボンヴォイ）に参加しています。Marriott Bonvoy®は会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポートフォリオやMarriott Bonvoy Momentsでの体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細については、MarriottBonvoy.marriott.comをご覧ください。さらなる詳細や予約に関する情報はcourtyard.marriott.comをご覧ください。また、Facebookや@CourtyardHotels にてX、Instagramでも情報を発信しております。
本件に関するお問合わせ先
コートヤード・バイ・マリオット東京ステーション
担当：後藤
TEL： 03-3516-9600 E-mail：masayuki.goto@cytokyo.com
関連リンク
LAVAROCK
https://www.cytokyo.com/restaurant/menulavarock.html
場所：DINING(ダイニング) & BAR(バー) LAVAROCK(ラヴァロック)
コートヤード・バイ・マリオット東京ステーション（東京都中央区、総支配人：阿良山伸昭）は、2026年6月1日（月）〜8月31日（月）の期間、ホテル1階の「DINING(ダイニング) &(＆) BAR(バー) LAVAROCK(ラヴァロック)」にて、東京ビーフサーロインを贅沢に使用したハンバーガー「LAVAROCK(ラヴァロック) 東京ビーフ ハイスタックバーガー」を発売します。
東京の恵みを豪快に味わう一品として、高さ約20cmもの存在感あふれるハイスタックバーガーをご用意。
主役には「幻の黒毛和牛」との呼び声高い東京ビーフのサーロイン200gを使用し、グリルで香ばしく焼き上げそのままバンズで挟み込みました。オニオンリングの立体感あるボリュームにレタスやトマト、オニオンが爽やかな彩りを添え、ベーコンの旨みとアボカドのコクが重なります。さらにワサビマヨネーズが全体のテイストを引き締め、最後まで食べ飽きない味わいへと仕上げました。フライドポテトを添えた満足感のある一皿は、シェアして楽しむディナーシーンにもおすすめです。
夏の夜を彩る味覚を、欧州の鉄道駅をイメージした活気溢れる当店でカクテルやワインとともにご堪能ください。
■「LAVAROCK(ラヴァロック) 東京ビーフ ハイスタックバーガー」について
東京で生産される希少な黒毛和牛・東京ビーフのサーロイン200gを豪快に使用したハンバーガー。グリルで焼き上げた厚切りサーロインをバンズで挟み、オニオンリング、ベーコン、アボカド、レタス、トマト、オニオンを重ねた約20cmもの高さある構成が特徴です。ワサビマヨネーズを添え、フライドポテトとともに2名様でシェアしていただける食べ応えある一皿に仕上げました。
「LAVAROCK 東京ビーフ ハイスタックバーガー」概要
期 間：2026年6月1日（月）〜8月31日（月）
時 間：平日/土曜 17:30 - 22:30 （21:00 L.O.） 日曜/祝日 17:30 - 21:00 （20:00 L.O.）
場 所：DINING & BAR LAVAROCK （ホテル1階）
料 金：10,000円
※記載のメニュー内容は変更になる場合がございます。
※食材仕入れの関係上、販売を予告なく停止する場合がございます。
※上記料金は消費税込の料金です。
＜ご予約・お問い合わせ先＞
コートヤード・バイ・マリオット 東京ステーション Dining & Bar LAVAROCK
TEL. 03-3516-9333 URL：https://www.cytokyo.com/restaurant/
コートヤード・バイ・マリオットについて
コートヤードは、出張を自身の充実感や仕事での成長の原動力であると考える、野心的かつ意欲的なゲストに打ってつけのホテルブランドです。コートヤードは、ゲストが旅行中に自身の情熱だけでなく仕事での情熱も追求できるチャンスを提供します。世界60以上の国と地域に1,285軒以上のホテルを展開するコートヤードは、マリオット・インターナショナルのグローバル・トラベル・プログラムであるMarriott Bonvoy®（マリオット ボンヴォイ）に参加しています。Marriott Bonvoy®は会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポートフォリオやMarriott Bonvoy Momentsでの体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細については、MarriottBonvoy.marriott.comをご覧ください。さらなる詳細や予約に関する情報はcourtyard.marriott.comをご覧ください。また、Facebookや@CourtyardHotels にてX、Instagramでも情報を発信しております。
本件に関するお問合わせ先
コートヤード・バイ・マリオット東京ステーション
担当：後藤
TEL： 03-3516-9600 E-mail：masayuki.goto@cytokyo.com
関連リンク
LAVAROCK
https://www.cytokyo.com/restaurant/menulavarock.html