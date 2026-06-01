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チーズ好きの皆さま、とろけるチーズの魅惑が再び登場です！ホワイト&チェダーの“主役級”の2種類のチーズが4枚も入った「チーチーダブチ」が全国の店舗に再登場！
6月3日（水）から2週間限定で販売！
日本マクドナルド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ）は、大人気レギュラーメニューの「ダブルチーズバーガー」に、まろやかなホワイトチェダーチーズをさらに2枚加えた、チーズ好きにはたまらない贅沢な味わいの一品「チーズチーズダブルチーズバーガー」（通称チーチーダブチ）を、6月3日（水）から2週間限定で、全国のマクドナルド店舗にて販売いたします。
「チーズチーズダブルチーズバーガー」は、ジューシーな100％ビーフパティを2枚重ね、チェダーチーズを2枚サンドした「ダブルチーズバーガー」をベースに、ホワイトチェダーチーズを2枚加えることで、より濃厚でコク深い味わいに仕上げた一品です。香ばしく焼き上げたビーフパティの力強い旨みに、とろける2種類・計4枚のチーズが重なり合い、一口ごとに満足感のある味わいをお楽しみいただけます。チェダーのコクとホワイトチェダーのまろやかさが絶妙に調和し、ビーフの旨みを一層引き立てる、食べ応えのある仕上がりです。
お客様から「チーチーダブチ」の愛称で親しまれ、大好評をいただいている本商品の魅力は、なんといってもチェダーチーズとホワイトチェダーチーズ、2種類・計4枚のチーズ。ダブルチーズバーガーに使用されているオレンジ色が特長の通常のチェダーチーズも、マイルドでクリーミーな味わいの中にじんわり広がる濃厚な旨味が特長のホワイトチェダーチーズも、それぞれ風味が異なる数種類のナチュラルチーズが絶妙にブレンドされています。 “熟成度”や“風味”など、それぞれのナチュラルチーズの状態に合わせてベストな味に仕上げており、さらには食感や“とろけ方”までバーガーに合うように設計されています。チーズ本来の香りや味わいがありながらも、他の具材を引き立て、バーガーのおいしさをグッと引き上げることができるマクドナルドこだわりのチーズは、単なる“トッピング”ではなく、バーガー全体の完成度を左右する“主役級の存在”です。ぜひこの機会に、ジューシーなビーフパティの旨みと、こだわりの2種類のチーズがとろけ合う、「チーチーダブチ」ならではの濃厚で贅沢な味わいを、心ゆくまでお楽しみください。
マクドナルドは、今後も変化する社会やお客様のニーズに柔軟に対応し、進化を続けます。そして、持続可能な社会の実現に向けて取り組みながら、「おいしさと笑顔を地域の皆さまに」ご提供してまいります。
日本マクドナルド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ）は、大人気レギュラーメニューの「ダブルチーズバーガー」に、まろやかなホワイトチェダーチーズをさらに2枚加えた、チーズ好きにはたまらない贅沢な味わいの一品「チーズチーズダブルチーズバーガー」（通称チーチーダブチ）を、6月3日（水）から2週間限定で、全国のマクドナルド店舗にて販売いたします。
お客様から「チーチーダブチ」の愛称で親しまれ、大好評をいただいている本商品の魅力は、なんといってもチェダーチーズとホワイトチェダーチーズ、2種類・計4枚のチーズ。ダブルチーズバーガーに使用されているオレンジ色が特長の通常のチェダーチーズも、マイルドでクリーミーな味わいの中にじんわり広がる濃厚な旨味が特長のホワイトチェダーチーズも、それぞれ風味が異なる数種類のナチュラルチーズが絶妙にブレンドされています。 “熟成度”や“風味”など、それぞれのナチュラルチーズの状態に合わせてベストな味に仕上げており、さらには食感や“とろけ方”までバーガーに合うように設計されています。チーズ本来の香りや味わいがありながらも、他の具材を引き立て、バーガーのおいしさをグッと引き上げることができるマクドナルドこだわりのチーズは、単なる“トッピング”ではなく、バーガー全体の完成度を左右する“主役級の存在”です。ぜひこの機会に、ジューシーなビーフパティの旨みと、こだわりの2種類のチーズがとろけ合う、「チーチーダブチ」ならではの濃厚で贅沢な味わいを、心ゆくまでお楽しみください。
マクドナルドは、今後も変化する社会やお客様のニーズに柔軟に対応し、進化を続けます。そして、持続可能な社会の実現に向けて取り組みながら、「おいしさと笑顔を地域の皆さまに」ご提供してまいります。