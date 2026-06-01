チーズ好きの皆さま、とろけるチーズの魅惑が再び登場です！ホワイト&チェダーの“主役級”の2種類のチーズが4枚も入った「チーチーダブチ」が全国の店舗に再登場！

チーズ好きの皆さま、とろけるチーズの魅惑が再び登場です！ホワイト&チェダーの“主役級”の2種類のチーズが4枚も入った「チーチーダブチ」が全国の店舗に再登場！