【神奈川県】ぐるーぷ藤、第22回（通算第34回）通常総会にお招き頂きました

特定非営利活動法人市民福祉団体全国協議会2026年5月30日 11:54

2026年5月30日（土）、

藤沢市役所 ５階 会議室2（神奈川県藤沢市朝日町1-1）にて、

認定NPO法人ぐるーぷ藤の第22回（通算第34回）通常総会が開かれました。

総会開催にあたり、

認定NPO法人ぐるーぷ藤の藤井美和理事長からは、

昨年度は創業以来、初の赤字を回復するため、

多大なプレッシャーの中、努力を重ねてきた。

本日は晴れやかな気持ちで総会を迎えれれる。

と、無事に好決算が報告できるという旨の挨拶がありました。

30年の歴史を守り、磨き上げる大変さを改めて感じました。

来賓挨拶では、

鈴木つねお藤沢市長、

星野つよし衆議院議員、

横山佳右横浜銀行藤沢エリア統括（兼支店長）

が登壇されました。

鈴木藤沢市長から、人口が伸び続けていること、

しかしながら一人世帯が多く、課題も多い。

その中で、ぐるーぷ藤の福祉は引き続き要である。との挨拶がありました。星野衆議からは、国会での活動や2027年に開催される横浜花博の紹介がありました。

横山浜銀統括からは、稼働率の高い現状を評価し、これからも継続して欲しい旨の挨拶がありました。

認定NPO法人市民福祉団体全国協議会（市民協）もお招き頂き、

代表理事のとよしまが来賓として参列させて頂きました。

また、来賓挨拶の機会も頂戴し、とよしま代表理事がご挨拶をさせて頂きました。

１、市民協として、

鷲尾公子会長には市民協共同代表として兼務頂き、ご尽力頂いていることへの感謝を申し上げました。

２、2027年から始まる第10期介護保険制度について、

団塊世代ジュニアが高齢者となり、介護対象者が最大化（272万人）、担い手が57万人不足すると予想されている「2040年介護問題」に向けて、第10期では、

１.中山間地域・大都市地域・一般市地域に分けて、制度を柔軟に運用する

２.ICTやDXを導入して効率的な運営を目指す

３.介護・医療・生活の三位一体で高齢者を支える

などが掲げられていることを紹介しました。

その中で

３、AIについて、

家庭や職場と同じで、誰かに任せることで自分のやりたいことができます。AIを使うことはこれと同じであるとお話ししました。

しかしながら、入力する情報が大切である旨、最後は人間が判断することが大切である旨をお話ししました。

介護プラン作成にAIを活用している団体もあります。任せることで自分が何でもできるようになる。個人の確定申告額がバブル期以来の金額。というニュースからも分かるように、「私や俺はこれしかできない」ではなく、「これもできる」という複数の業、「複業」の時代になったことを紹介しました。

最後に、

ぐるーぷ藤が運営する、一番館・二番館・三番館は「介護マンション」と言われており、これらを運営できるNPOは無い。会長らだけではなく、皆さんの日々の支援の積み重ねが信頼となり、資金を調達できている。と賞賛する旨を申し上げ、挨拶を締めました。

続いての議事審議では、

第１号議案 事業報告

第２号議案 決算報告および監査報告

第３号議案 定款変更

第４号議案 役員改選

が提案・報告され、

いずれも可決・承認されました。

役員改選では、これまで４年に渡り理事長を務めてこられた

藤井美和理事が退任し、佐藤律子理事が新理事長となる旨も報告され、

藤の色のタスキを引き継ぐセレモニーも行われました。

そして、30年から5年までの永年勤続表彰もありました。

また、創業以来、産業医として支えてくださった理事退任のセレモニーもありました。



最後に、

鷲尾公子会長から挨拶があり、

ホームヘルプからスタートし、学びを事業に生かしてきた歴史。

自分らしい最後を迎えられるのか、それを目標に続けてきた。

20年前に考えたのは、5億円の事業で、200人未満の職員、

元気に生きて、元気に死んでいける場所ができた。

しかしながら、神奈川県においても人口減に転じている、

あれがないこれがないの時代から、今あるサービスを充実させる時代へ。

2040年に向けて介護力の低下が危惧されるが、

技術の革新はあり、人間洗濯機は必ずできるから介護は楽になる。

そんなご挨拶がありました。

こうして滞りなく、総会は終了しました。

ぐるーぷ藤は、

開所以来、藤沢市４４万人の地域福祉の要となっています。

前期の赤字をわずか１期で回復したことからも、

培ってきたぐるーぷ藤の力が遺憾無く発揮されていると思いました。

私たち、認定NPO法人市民福祉団体全国協議会（市民協）も、

介護系NPOが900団体所属する全国協議会として、

会員団体の活動に寄与できるよう努めて参ります。

本日はお招き頂きありがとうございました。

引き続きどうぞどうぞよろしくお願い致します。

＜団体概要＞

名称 認定ＮＰＯ法人ぐるーぷ藤

代表者 理事長 藤井 美和子

所在地 〒251-0004 神奈川県藤沢市藤が岡１-４-２

WEB https://npo-fuji.com/