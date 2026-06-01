ピュアグロース株式会社

住宅不動産業界に特化した経営コンサルティングを展開するピュアグロース株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：宮内 和也）は、2026年6月1日、東京本社・大阪支社に続く3拠点目、九州エリアでは初の拠点となる「福岡オフィス」を博多駅前に開設いたしますので、お知らせします。

■ 福岡オフィス開設の背景

当社はこれまで、東京本社・大阪支社の2拠点を中心に、対ハウスメーカー・工務店のクライアント数で全国No.1（137社）の支援実績を積み重ねてまいりました。近年、九州・西日本エリアにおける支援先企業数の増加と、現地経営者からの要望の高まりを受け、より迅速かつ密度の高い経営支援を実現するため、九州エリアへの拠点開設を決定いたしました。

福岡オフィスは、九州の玄関口である博多駅前に立地し、現地での個別コンサルティング対応に加え、九州エリアの住宅会社経営者向けセミナー・勉強会の開催、地域特性を踏まえたマーケティング戦略立案など、地場に根ざした支援を強化してまいります。

■ 福岡オフィス開設のポイント

1. 地域密着型セミナー・イベントの拡充

住宅会社経営者向けの実践セミナー、および「成長ビルダー視察会・勉強会」の九州開催を強化。地域の経営課題や市場特性に即したテーマを扱います。

2. 九州エリア出身・在住人材の採用強化

地元の住宅市場特性を深く理解する人材を積極採用し、より精度の高い支援体制を構築します。

■ 福岡オフィス概要

名称

ピュアグロース株式会社 福岡オフィス

所在地

〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-4-25 アクロスキューブ博多駅前

開設日

2026年6月1日



■ 会社概要

ピュアグロース株式会社は、住宅不動産業界に特化した国内最大級のコンサルティングファームです。

対ハウスメーカー・工務店のクライアント数は全国No.1（137社）を誇り、全クライアントの平均成長率114%、平均取引継続年数7年超の実績を有しています。

大手ハウスメーカー出身者をはじめ、コンサル会社、事業会社・金融機関・ヘッドハンターなど、多様なバックグラウンドを持つ経営人財が在籍し、「コンサル」×「実務家」、「成功報酬型」と「定額制」の二刀流でクライアントの純粋な成長に伴走しています。



社名

ピュアグロース株式会社

代表者

宮内 和也

設立

2022年12月

従業員数

50名（2026年1月1日現在）

本社所在地

東京都港区港南2-16-1 品川East One Tower 7F

大阪支社

大阪府大阪市北区梅田1-13-1 大阪梅田ツインタワーズ・サウス15F

福岡オフィス

福岡県福岡市博多区博多駅前3-4-25 アクロスキューブ博多駅前

建築士事務所

ピュアグロース株式会社一級建築士事務所（愛媛県松山市北梅本町2245番地）

事業内容

経営コンサルティング業（経営者対象／住宅不動産業界対象）／成功報酬型経営サービス（コストダウン・経営人材紹介・M&A）／住宅FCの本部運営（ハウスメーカー・工務店向け）／業界特化型SaaS開発運営（ハウスメーカー・工務店向け）

URL

https://pure-growth.co.jp/