すとぷり、結成10周年に「Canvaプリンス」に就任！＆Canvaとのコラボレーション企画がスタート ！

株式会社STPR

株式会社STPR(本社:東京都渋谷区、代表:柏原真人、以下「STPR」)は、当社所属の2.5次元アイドルグループ「すとぷり」が、結成10周年の節目に合わせ、デザインツール「Canva」の「Canvaプリンス(通称：きゃんぷり)」に就任したことをお知らせいたします。あわせて、「Canva」内にて、「すとぷり」の結成10周年を記念したオリジナルテンプレートの配布が開始いたしました。

「すとぷり」は2016年の結成以来、動画配信サイトを中心に、音楽活動、ライブ、動画投稿など幅広い活動を展開してまいりました。2026年6月に迎える結成10周年を機に、リスナーの皆さまとともに楽しめる新たな取り組みとして、今回のデザインツールCanvaとのコラボレーションがスタートいたしました。

このコラボレーションでは、「すとぷり」および各メンバーのビジュアルを使用したライブレポート、メンバー紹介カード、SNS投稿用テンプレートなど、“推し活”をより楽しめるオリジナルデザインを展開いたします。さらに、ライブ当日に向けたTo doチェックリストや予定管理カレンダーなど、日常でも活用しやすい実用的なテンプレートもラインナップしております。

テンプレートはInstagram、X、TikTok、LINEなど主要SNSに対応しており、Canva上で編集後、そのまま各種SNSへ投稿することが可能です。日本国内のCanvaユーザーであれば、すべて無料でご利用いただけます。

また、「すとぷり」は2026年5月23日(土)に配信された「Canvaクリエイト」にも「きゃんぷり」として動画出演しており、「きゃんぷり」としての活動を通じて、“好き”を表現する楽しさや、ファン同士がつながるクリエイティブ体験を発信するとともに、“推し活”シーンをより盛り上げてまいります。

今後は、Canvaテンプレートを活用したSNSキャンペーンなども予定しております。

Canva × すとぷり コラボテンプレート：https://www.canva.com/ja_jp/strawberry-prince/

※テンプレートは個人および教育目的でご利用いただけます。商用利用は禁止されています。

※使用イメージ

■Canvaについて

2013年創業のCanva（キャンバ）は、ビジュアルコミュニケーションとコラボレーションのために構築された世界有数のオールインワンプラットフォームです。あらゆる人がデザインで輝けるようにするため、Canvaは世界190か国以上の大企業、中小企業、個人、学生のクリエイティブおよびデザインニーズに応えています。

デザインの第一歩を踏み出す初心者から、パワフルなツールを求めるプロのクリエイターまで、Canvaはユーザーが思いついたアイデアを美しい作品に仕上げるために必要なものを提供します。デザイナーが手がけた世界最大規模のコンテンツライブラリを基盤に、Canvaは多彩なプロダクトと独自のAIツールを搭載。個人やチームが、より直感的にクリエイティブを生み出し、協力しながらスムーズにコミュニケーションできる環境を提供します。

また、Canvaでは、テキストや画像からデザインを生成できる「Canva AI（生成AI）」をはじめ、自然なナレーションを作成できる「音声生成AI」、ノーコードでWebサイトを作成・公開できる「ホームページ作成」、オンラインで使える「電子印鑑メーカー」、デザインに手軽に追加できる「QRコード作成」など、仕事や日常のクリエイティブをよりスムーズにする多彩な機能を提供しています。

■すとぷり Profile

動画配信サイトを中心に様々な活動を行う2.5次元アイドルグループ。

2016年に、リーダーの"ななもり。"を中心に歌ってみたやゲーム実況など様々なジャンルで動画配信を行うクリエイターが集い、『Strawberry Prince / すとぷり』を結成、活動をスタート！

公式YouTubeチャンネルの動画再生数は累計104億回再生、登録者数440万人超、各メンバー含むSNSの総フォロワー数5,050万人にのぼる。(2026年5月現在)

2023年1月から全国11か所・全44公演で開催したアリーナツアーでは約35万人を動員。同年末には、第74回NHK紅白歌合戦に出場。2024年には、TBS系列にて地上波冠番組を担当するなど、メディアでも活躍。同年6月発売の1stシングル『はじまりの物語』は、オリコン（6/17付合算）と Billboard JAPAN（6/12付Top Singles Sales）のランキングで1位を獲得。同年7月に全国公開された、グループ初のアニメ映画『劇場版すとぷり はじまりの物語 ～Strawberry School Festival!!!～』は国内外で大きな話題を呼び、2025年6月には海外での上映もスタート。2025年1月発売のベストアルバム『Strawberry Prince Forever』は、オリコン（1/14付週間・1/20付合算）と Billboard JAPAN（1/12付Top Albums Sales）のランキングで1位を獲得し三冠達成。同月に開催された『すとろべりーめもりー Vol.Forever!! 「すとぷり Best Album Release Party 2025」』では、2日間で約5万人を動員した。2026年6月に活動10周年を迎える。記念のアリーナツアーを4都市13公演で開催予定。

リスナーさんに“楽しい"を届けるため、活動の幅を広げ続けている。

オフィシャルリンク

公式サイト：https://strawberryprince.stpr.com/

公式YouTube：https://www.youtube.com/@StrawberryPrince

公式X：https://twitter.com/StPri_info

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@stprinfo

公式Instagram：https://www.instagram.com/strawberryprince.info/

公式LINE：https://page.line.me/600lwgdb

■株式会社STPRについて

「クリエイティビティと情熱で、世界をもっと楽しくする」というPurpose(パーパス：目的)に向かって、次元を超えた魅力的なコンテンツを創り出し、エンターテインメントの可能性拡張を目指す【総合エンタメプロデュースカンパニー】です。2018年6月15日に創業し、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の活動をプロデュース＆サポート、自主音楽レーベル「STPR Records」の運営や、ライブやイベントの企画制作、クリエイターのキャラクタービジュアルをプロデュース、グッズの企画制作販売を行うMD(マーチャンダイジング)事業を展開。



現在は、YouTubeやTikTokなどのプラットフォームと提携し、音楽原盤や映像コンテンツを軸としたライセンス管理や収益化サポート、プロモーション等を含めたソリューション提供を行う『MCN事業』等も拡大中。

2022年、事業拡大に伴い、新オフィスを「渋谷ヒカリエ」最上階へと移転。オフィス内には音楽スタジオ＆モーションキャプチャースタジオが併設されており、コンテンツスタジオ【STPR Studio】を設立。XRコンテンツの企画制作を行うSTPR Studio事業を開始。2023年にはシンガポール法人を設立し、クリエイターやコンテンツのアジア展開も実施。2024年からは、M&AやCVCなどの投資事業を本格的に開始。



会社名：株式会社STPR

所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F

設立：2018年6月

代表者：柏原 真人

URL：https://stprcorp.com/