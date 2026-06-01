【速報！父の日ギフト】2026年5月・父の日ギフト売れ筋ランキングTOP15を発表！うなぎが3商品ランクイン！健康・疲労回復ギフトも人気急上昇。【2026年5月1日～31日・集計速報】

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父の日ギフトの情報メディア「父の日.jp（https://chichinohi.jp/）」では、2026年5月のアクセス数やクリック数などをもとに集計した「2026年5月・父の日ギフト売れ筋ランキングTOP15」を発表しました。

2026年5月・父の日ギフト売れ筋ランキングTOP15

https://chichinohi.jp/rank-best-report-may/(https://chichinohi.jp/rank-best-report-may/)

【ランキング調査概要】

■父の日.jp PV 調査概要

調査主体：父の日.jp（ https://chichinohi.jp/ ）

調査方法：Google Analytics アクセス数、及び楽天アフィリエイト成果報酬件数

調査対象：有効アクセス数 25,812件、成果報酬成約件数 2,233件

調査期間：2026年5月1日～5月31日

※楽天アフィリエイト成果報酬件数は、未確定・保留も含む。また、敬老の日.jp等、Groov(株)の他メディアサイトの合算での実績値のため、一部「父の日」に関連しない数値も含む。

2026年の父の日ギフト市場では、定番の「うなぎ」や「ビール」に加え、リカバリーウェアや足枕など、“健康を気づかうギフト”が存在感を高めています。

また、物価高が続く中でも、「お父さんに元気でいてほしい」「疲れを癒やしてほしい」という想いを込めた実用的なギフトへの支持が高まっており、“ごちそう”と“健康”が今年の父の日商戦のキーワードとなっています。

■調査トピックス

- うなぎ関連ギフトが3商品ランクイン。父の日の定番グルメとして圧倒的人気- リカバリーウェアや足枕など“健康を気づかうギフト”が上位にランクイン- ビール・おつまみ・コーヒーなど「おうち時間」を楽しむギフトも人気- 食品と健康関連ギフトがランキング上位を占める結果に- モノを贈る”から“健康を気づかう”父の日へ変化

2026年5月・父の日ギフト売れ筋ランキングTOP15

【1位】ふっくら香ばしい 国産うなぎ蒲焼き3種セット

特大うなぎ、うな丼が手軽に楽しめる蒲焼きカット、ひつまぶしやアレンジ料理に便利な刻みうなぎを詰め合わせた、ボリューム満点のうなぎギフトセットです。丼ものはもちろん、おつまみやさまざまな料理に活用でき、うなぎの美味しさを存分に堪能できます。さらに、届いたうなぎの産地を検索できるため、国産うなぎならではの安心感も魅力。美味しさと信頼を兼ね備えた、父の日に人気のスタミナグルメギフトです。



【販売価格】5,990円～

【店舗名】うなぎ屋かわすい

https://chichinohi.jp/rank-best-report-may/#rank1

【2位】リカバリーウェア ReD パジャマ 上下セット

毎日の休息時間をより快適にしてくれる、一般医療機器認定のリカバリーウェア。血行促進繊維「VITALTECH」を採用し、着ることで血行を促進し、疲労回復をサポートします。半袖・半ズボンの軽やかな着心地で、これからの季節にもぴったり。健康を気遣う気持ちが伝わる、父の日ギフトとしておすすめです。

【販売価格】6,600円～

【店舗名】ReD公式オンラインストア

https://chichinohi.jp/rank-best-report-may/#rank2

【3位】世界一受賞の本格ドイツ製法ラガー飲み比べ ベアレン 6本

世界一受賞の本格ドイツ製法ラガーを楽しめる、ベアレンのクラフトビール飲み比べセット。個性豊かな6種類の味わいを堪能できるため、ビール好きのお父さんへの贈り物にぴったりです。晩酌の時間を特別なひとときにしてくれます。

【販売価格】2,500円～

【店舗名】ベアレンビール【公式】

https://chichinohi.jp/rank-best-report-may/#rank3

【4位】父の日用スリーブ付き アサヒビール飲み比べギフトセット

スーパードライや生ジョッキ缶をはじめ、人気のビール5種を一度に楽しめる贅沢な飲み比べセットです。それぞれの個性をじっくり味わえるのが魅力。さらに、父の日限定の特製ギフトBOXには、華やかな花束と「お父さんいつもありがとう」のメッセージが飛び出すサプライズ演出付き。味わいと感動、両方が詰まった特別な贈り物で、お父さんの晩酌時間を豊かにしてくれます。

【販売価格】3,097円

【店舗名】酒のビッグボス

https://chichinohi.jp/rank-best-report-may/#rank4

【5位】おつまみベスト9ナイン｜厳選おつまみ9種セット

お酒好きなお父さんへ、笑顔がこぼれる贅沢な晩酌時間を贈りませんか？「おつまみ ベスト９ナイン」は、バラエティ豊かなおつまみが9種類も詰まった食べ比べセット。おつまみ定番の「するめ」から高級な「タイ」や「アンコウ」まで、どれもお酒と相性抜群で、飽きのこないラインナップです。

【販売価格】3,580円～

【店舗名】おつまみギャラリー伊万里

https://chichinohi.jp/rank-best-report-may/#rank5

【6位】そっと足を乗せるだけでゆったり癒やされる「足枕」

パウダー状の超極小ビーズが両足を優しくふんわりと包み込み、お父さんの疲れた足をスッキリと軽く感じさせてくれます。コンパクトなのでリビングや寝室、お出かけにも持ち運びが簡単。カラーも4色から選べ、父の日には専用のギフトラッピングとメッセージカード付で贈ることができます。また、価格も税込で3,000円未満という、手の届きやすい嬉しい価格なところも、毎年人気な理由です。

【販売価格】2,980円 ※送料別

【店舗名】枕と眠りのおやすみショップ！

https://chichinohi.jp/rank-best-report-may/#rank6

【7位】高級具材が丸ごと入った超高級お茶漬け

金目鯛やうなぎ、まぐろなど、高級海鮮具材を丸ごと楽しめる贅沢なお茶漬けセット。常温保存可能で、食欲が落ちやすい暑い季節でも手軽に美味しく食べられるのが魅力です。「いつもありがとう」の気持ちを込めて、健康を気づかう父の日ギフトとして人気上昇中。高級感と実用性を兼ね備えた、“ちょっと特別”なグルメギフトです。

【販売価格】4,299円～

【店舗名】巣鴨のお茶屋さん 山年園

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【8位】リカバリーウェア BAKUNE Dry Men's

“着て休む”という新発想で注目を集めるリカバリーウェア「BAKUNE」。一般医療機器として血行を促進し、疲労回復や快適な睡眠をサポートします。暑い季節でも着やすいドライ素材で、毎日頑張るお父さんへの父の日ギフトにぴったり。「いつもお疲れさま」「ゆっくり休んでね」の気持ちを届ける、2026年注目の健康系ギフトです。

【販売価格】11,440円～

【店舗名】TENTIAL

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【9位】選べる枚数 静岡産うなぎカット蒲焼き

うなぎ一筋70年。老舗うなぎ専門店の味を楽しめるカット蒲焼きセット。もう他の蒲焼きは食べられないとリピートされる程高評価のうなぎです。国産鰻を白焼きにしてからたっぷり蒸して蒲焼きにしており、専門店で焼く時と同じくらい長い時間蒸してから焼くというこだわり。父の日限定ラッピングでお父さんにプレゼントしてみてはいかがでしょうか。

【販売価格】5,025円～

【店舗名】浜名湖 うなぎのたなか

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【10位】スターバックス 濃縮アイスコーヒークラフトギフト グラス付

スターバックスの濃縮アイスコーヒーと専用グラスをセットにした、特別感あふれるコーヒーギフト。無糖タイプなので、自分好みの濃さやアレンジで楽しめるのが魅力です。自宅で手軽にカフェ気分を味わえるため、コーヒー好きのお父さんへの父の日ギフトにぴったり。おしゃれなギフトボックス入りで、感謝の気持ちをスマートに届けられます。

【販売価格】3,670円

【店舗名】ソムリエ＠ギフト

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【11位】うなぎ 国産 蒲焼き 白焼き 各1尾 紅白セット

創業70年のうなぎ専門店が手がける、国産うなぎの蒲焼きと白焼きを楽しめる紅白セット。香ばしい蒲焼きと、素材本来の旨みを味わえる白焼きの食べ比べができる贅沢な内容です。愛知県産うなぎを使用し、真空パックでおいしさをそのままお届け。グルメなお父さんへの父の日ギフトとして喜ばれる、特別感あふれる逸品です。



【販売価格】5,715円～

【店舗名】豊橋うなぎ 夏目商店

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【12位】プレミアムアイスコーヒー＆珈琲ゼリー コーヒーギフト

澤井珈琲のプレミアムアイスコーヒーと無添加コーヒーゼリーを詰め合わせた、贅沢なカフェギフトセット。深い香りと豊かなコクが広がるアイスコーヒーに、なめらかな口当たりのコーヒーゼリーを添えて、おうちで特別なカフェタイムを楽しめます。甘いものやコーヒーが好きなお父さんへの父の日ギフトにぴったりの一品です。

【販売価格】3,880円～

【店舗名】澤井珈琲Beans＆Leaf

https://chichinohi.jp/rank-best-report-may/#rank12

【13位】ゴロンと寝ころぶだけで、気持ちいい～を叶える「王様の背中枕」

寝ころぶと自然に胸が開く設計で、リラックスタイムを快適にサポート。スマホやデスクワークによる猫背・巻き肩・スマホ首が気になるお父さんへの父の日ギフトとして人気上昇中。「いつも頑張る背中を休ませてあげたい」そんな想いを届ける癒やしアイテムです。



【販売価格】3,480円 ※送料別

【店舗名】枕と眠りのおやすみショップ！

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【14位】カード付 選べる アイスコーヒー 2本 セット

こだわりの無添加アイスコーヒーを楽しめる、高級感あふれるギフトセット。香り高くすっきりとした味わいは、暑い季節のリフレッシュにもぴったりです。2本セットなので飲み比べも楽しめ、コーヒー好きのお父さんへの父の日ギフトにおすすめ。上質なコーヒーで、日頃の感謝を伝えられる特別な贈り物です。

【販売価格】3,980円～

【店舗名】自家焙煎 銀座椿屋珈琲

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【15位】京都・辻が花 お茶漬け最中＆お吸い物最中詰合せ

京都・辻が花のお茶漬け最中とお吸い物最中を詰め合わせた、見た目も華やかな和ギフト。お湯を注ぐだけで本格的な味わいを楽しめるため、手軽さと上品さを兼ね備えています。花の形をした最中は特別感があり、食事を楽しむお父さんへの父の日ギフトにもぴったり。日持ちする常温保存タイプで、贈りやすいのも魅力です。

【販売価格】3,480円

【店舗名】コードシーギフトセレクション

https://chichinohi.jp/rank-best-report-may/#rank15

■2026年の父の日は「健康を気づかうギフト」がキーワード

今回のランキングでは、うなぎやビールなどの定番グルメに加え、リカバリーウェアや足枕、背中枕などの健康関連商品が上位にランクインしました。

特に2位の「ReD」、8位の「BAKUNE」、6位の「足枕」、13位の「王様の背中枕」など、“疲労回復”、“睡眠”、“リラックス”をテーマにした商品が人気を集めています。

父の日.jp編集部では、

2026年の父の日ギフト市場では、豪華さよりも『これからも元気でいてほしい』という気持ちを伝えられるギフトへの関心が高まっています。特に健康や睡眠をサポートする商品は、実用性が高く、父の日との相性も良いことから人気が拡大していると分析しています。

また、ランキング上位にはうなぎ関連商品が3商品ランクインしており、スタミナ食としての人気に加え、物価高の中でも“特別感のあるごちそうギフト”として選ばれていることがうかがえます。

2026年の父の日は、「おいしい」と「健康」を両立できるギフトがトレンドになりそうです。

父の日.jp：https://chichinohi.jp/rank-best-report-may(https://chichinohi.jp/coolgift-ranking)

関連プレスリリース

抽選で20名さま、総額10万円相当が当たる！父の日.jp主催、父の日ギフトがもらえるプレゼントキャンペーン2026、開催中。

本キャンペーンでは、感謝の気持ちを込めて贈りたい、選りすぐりの父の日ギフト20点（総額10万円相当）をご用意。定番のお酒から、スイーツ、癒やしグッズ、さらには今人気のスキンケアアイテムまで、バラエティ豊かなラインナップが揃っています。

応募者は、この20種類のギフトの中から「贈りたい・もらいたい」商品を選んで応募できます。

抽選で合計20名様に、それぞれお選びいただいたギフトをプレゼントいたします。

応募期間は、2026年5月22日（金）から、父の日当日の 6月21日（日）23:59 まで。

ぜひご応募ください。

父の日ギフトがもらえるプレゼントキャンペーン2026詳細、および応募ページはこちら

https://chichinohi.jp/lp/fathersday-gift-campaign/(https://chichinohi.jp/lp/fathersday-gift-campaign/)

■父の日.jp メディア概要

■父の日.jp メディア概要

2026年の父の日は、6月21日（日）です。

父の日に特化した情報メディア「父の日.jp」では、「今年の父の日はいつ？」といった基本情報から、300種類以上のギフトランキングまで、プレゼント選びに役立つ幅広いコンテンツを展開しています。

また、ギフトの予算や購入場所、選定時の重視ポイントなど、「世間のギフト事情」に関するアンケート調査も定期的に実施。これから父の日ギフトを選ぶ方にとって、リアルな傾向を把握できる有益な参考情報を提供しています。

関連メディア

母の日.me：https://hahanohi.me/(https://hahanohi.me/)

母の日に関する情報を発信する専門メディア「母の日.me」では、「今年の母の日はいつ？」といった基本情報に加え、アンケート調査データの公開や、今人気の母の日ギフト・プレゼントがわかる300以上のランキングなど、プレゼント選びに役立つ多彩なコンテンツを展開しています。

敬老の日.jp：https://keirounohi.jp/(https://keirounohi.jp/)

敬老の日についての様々な情報を発信している、敬老の日に特化した情報メディアサイト。

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