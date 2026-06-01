【LENDEX】出金手数料を改善のお知らせ｜従来月1回まで無料が、月2回の無料になりました

株式会社LENDEX

この度、融資型クラウドファンディング「レンデックス(LENDEX)」を運営する株式会社LENDEX（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中村 智）は、会員の皆様からお寄せいただいたご意見やご要望をもとに、出金手数料の改善を実施いたしますのでご案内申し上げます。

■ 会員の皆様からのご要望にお応えして、出金手数料を改善

LENDEXが無料出金枠を拡充

レンデックスは2026年6月1日より、以下の2つの改善を実行いたします。

１. 出金手数料の無料出金枠を拡充（2026年6月1日より）

現在：月1回無料 → 変更後：月2回無料

全会員を対象に、毎月の無料出金枠を1回から2回に拡充いたします。より柔軟に資金をご利用いただけるようになります。

２. PayPay銀行への出金手数料を無制限で無料化（2026年6月1日より）

PayPay銀行をご利用の方に限り、出金手数料が回数無制限で無料となります。

これにより、PayPay銀行ユーザーは出金にかかる費用を気にせず、柔軟に資金をご利用いただけます。

■ 改善の背景

レンデックスでは、サービス品質の継続的な向上を目的として、既存会員へのアンケートを実施しております。

今回の調査において、「出金手数料の無料回数を増やしてほしい」というご意見を多数いただいたことを踏まえ、手数料の無料出金枠の拡充を決定いたしました。

また、PayPay銀行ユーザーからの利便性向上のご要望に対応する形で、PayPay銀行への出金手数料を回数無制限で無料化することといたしました。

今後も会員の皆様からのご意見・ご要望を積極的に取り入れ、より使いやすいサービスの提供に努めてまいります。

■ 適用開始時期

2026年6月1日

■レンデックスの特徴

＜１＞ 高利回り

レンデックスがご提供する投資案件は、年利が平均８％以上と、融資型クラウドファンディング業界の平均的な利回りを上回る水準です。また２万円という少額から投資できます。

＜２＞ 元本割れ０件

レンデックスでは専門知識のあるスタッフが厳正なる審査に通過した案件のみを取り扱うことで、サービス開始以降元本割れ、配当遅延ともに０件の実績となっています。(2025年12月末時点)

＜３＞ 毎月配当

レンデックスは毎月貸付先からの利息支払い日より10営業日以内に分配。

＜４＞ 償還は10営業日内に実行

レンデックスでは、元本償還は運用終了から10営業日内に実施。

＜５＞ 口座維持費が無料

レンデックスでは、口座開設・維持手数料はいただいておりません。

■融資型クラウドファンディングのレンデックス(LENDEX)

これから投資を始めようと考えている方にご検討いただきたいのが、融資型クラウドファンディングのレンデックス（https://lendex.jp/）です。

融資型クラウドファンディングとは、融資型クラウドファンディング事業者がインターネット上で、投資家に資金の募集を行い、集めた出資金を企業に貸し付けるサービスです。

複数の投資家様から小口で資金を集め大口資金に代えて融資を行い、貸付金利を投資家の皆様に分配します。そのため、わずかな金額から投資を始めることができます。

レンデックスでは2万円からの投資が可能です。

レンデックスの投資案件は年間期待利回り6～10％（税引前）で毎月定期的な分配を行います。

融資型クラウドファンディング業界の平均的な水準である年利4～5％を上回る利回りで、投資家の皆様に大きな利益をご提供いたします。

少額から始められる融資型クラウドファンディングを始めてみてはいかがでしょうか？

■会社名：株式会社LENDEX

■所在地：東京都渋谷区渋谷2丁目1-11 郁文堂青山通りビル

■サービス名：レンデックス(LENDEX)

■サービスHP：https://lendex.jp/

■サービスコラム：https://blog.lendex.jp/