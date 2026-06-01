株式会社アースインフィニティ

株式会社アースインフィニティ（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：濱田幸一、以下「当社」）は、ＳＤＧｓへの貢献およびＤＸ推進の一環として、2020年より請求書・利用明細の電子化を段階的に推進してまいりました。

その結果、請求書・利用明細発行件数ベースにおける電子化率は99％に到達しており、多くのお客様において、

・お客様マイページ

・ＷＥＢ明細

・電子メール

・e-planet（当社アプリ）

を通じて、請求情報・利用明細等をご確認いただける体制を構築しております。

本取り組みにより、

・発送費・印刷費等のコスト削減

・請求関連業務の効率化

・ペーパーレス化による環境負荷低減

・お客様利便性の向上

・請求確認の迅速化による債権管理体制の高度化

など、業務生産性および収益基盤強化に一定の成果が表れております。

また、電子化推進により、お客様とのデジタル接点強化を実現し、顧客満足度向上にも寄与しております。

当社では、今後につきましても、ＤＸを活用した業務効率化および顧客サービス向上を推進し、持続的な企業価値向上に取り組んでまいります。