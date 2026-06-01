エクセディ、6/11（木）より開催の「ロボットテクノロジージャパン2026」に初出展　導入実績多数の次世代AMR「Neibo」で現場の自動化を提案

株式会社エクセディ

株式会社エクセディ（本社：大阪府寝屋川市、代表取締役社長：吉永 徹也）（以下、エクセディ）は、2026年6月11日（木）から13日（土）まで開催される「ロボットテクノロジージャパン2026」に初出展いたします。本展示会において、エクセディが長年培ってきた駆動系部品の技術を応用し開発した、自律走行搬送ロボット（AMR）「Neibo（ネイボ）」の「パワフルロボット」および「マルチロボット」の2機種を展示いたします。

AMR導入をより身近に

「Neibo」は、その高い信頼性と柔軟な運用性から、物流倉庫から商業施設まで、多様な現場で導入が進んでおります。導入企業様における活用事例は、当社Webサイトにて公開しております。

今回の展示では、最大1トンを牽引可能な「パワフルロボット」が、「ドーリー台車」など様々なタイプの台車と連結した状態を再現。実際の運用シーンを具体的にイメージしていただくことで、ロボット導入をより身近に感じていただける展示構成としました。

また、マルチロボットの展示エリアでは、来場者様との対話を通じて、その柔軟な活用の幅を体感いただけます。

なお、詳細な導入事例につきましては、当社Webサイト（https://www.exedy.com/robot/）(https://www.exedy.com/robot/)にてご確認いただけます。

出展製品

スマートロボットサービス「Neibo」

パワフルロボット

品番：PWRB P-600 ・ PWRB P-1000

特定の人しか運べないという課題を自動化で解決し、倉庫や製造現場における労働力不足の解消、労働時間の短縮、コスト削減、ミスやエラーの減少、安全性の向上に貢献するロボット。

・最大1000kgの牽引能力

・アタッチメントで様々な台車に対応

・牽引自動切り離し機能（オプション）

マルチロボット

品番：MLRB

1台で運搬、広告、案内、巡回など多様な業務をマルチにこなし、店舗や商業施設、病院、公共施設、観光施設などの業務を幅広くサポートするロボット。

・ディスプレイを含む胴体部分は分離可能

・カメラ機能/音声機能/動画表示機能

・属性確認/顔認証/人数カウント機能

・ ロボット中心でのゼロ半径旋回が可能

・ 牽引自動切り離し機能（オプション）

展示会概要

ロボットテクノロジージャパン

開催日：2026年6月11日（木）～13日（土）10:00～17:00

会場：Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）

小間番号：F46

WEBサイト：https://robot-technology.jp/

来場者事前登録はこちら :https://robot-technology.jp/visitor/toroku/

スマートロボットサービス 「Neibo」とは

- エクセディが企画・開発・製造した日本製AMR- ノーコードプログラム対応の「標準アプリケーション」により、現場主導で運用可能- クラウド型で、常に最新のシステムと標準アプリケーションを利用可能- 全標準機能がオープンAPI対応で、外部システムとの連携や多様な運用が可能- センサーとAI画像解析による「大きな目」で、安全・安心な運用を実現- 牽引可能なAMRのため、既存の台車や動線を活かした導入が可能

その他、多様な走行パターンなど、様々な特徴を備えています。

また、パワフルロボットとマルチロボットの両モデルはすでに複数のお客様にご購入いただいており、実際に倉庫などで運用されています。



・Neiboスマートロボットサービス 公式サイト：https://www.exedy.com/robot/

・エクセディ 新商品ポータルサイト： https://www.exedy.com/newbiz/

エクセディについて

株式会社エクセディは、大阪府寝屋川市に本社を置く駆動系部品のリーディングカンパニーです。世界25ヶ国に拠点を有するグローバル企業として、高品質な製品を世界各地で提供しています。

社名：株式会社エクセディ

本社所在地：〒572-8570 大阪府寝屋川市木田元宮1丁目1番1号

代表取締役社長：吉永徹也

業種分類：輸送用機器

設立：1950年

市場名：東証プライム

従業員数：3,131人（連結：14,197人）（2025年3月現在）

・エクセディ コーポレートサイト

https://www.exedy.com/

本件に関するお問い合わせ

商品に関するお問い合せ

Neiboスマートロボットサービス 公式サイトの「お問合せ」フォームよりご連絡ください。

Neiboスマートロボットサービス 公式サイト：https://www.exedy.com/robot/