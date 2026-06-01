日本最大級の海上アスレチック「AQuaLooP（アクアループ）」が和歌山県白良浜に今夏オープン

株式会社フィッシャーマン

関西を代表するビーチ・和歌山県白良浜にて、この夏、日本最大級の海上アスレチック施設「AQuaLooPマリンアドベンチャー和歌山白良浜」がオープンいたします。

会場イメージ図

2026年の営業期間は、7月4日（土）から9月23日（水・祝）までを予定しており、オープン初日の7月4日（土）には、オープニングセレモニーを開催いたします。

セレモニー当日は、人気YouTubeクリエイターグループ「Lazy Lie Crazy【レイクレ】」をゲストにお迎えいたします。白良浜の新たな夏の幕開けを、多くの皆様とともにお祝いすることを心よりお待ちしております。

■オープニングセレモニー概要

日時：2026年7月4日（土）午前9時00分～午前10時00分 予定

場所：白良浜海水浴場内 T型突堤付近砂浜

内容：登壇者によるグランドオープン記念テープカット・餅ほり

Lazy Lie Crazy【レイクレ】

■AQuaLooP（アクアループ）について

滑り台・トンネル・トランポリンなど多彩なアトラクションが海上に浮かぶ大型の体験型アスレチック施設です。ライフジャケットの無料貸出とセーフティスタッフの常駐で、お子様も初めての方も安心してご利用いただけます。海水浴場内には公共のシャワー室、更衣室も完備。コインロッカー（有料）は受付横にございます。

関西有数の海水浴場として、毎年多くの観光客が訪れる白良浜。長年にわたり多くの方に親しまれてきたジャイアントパンダの返還を経て、白浜町ではいま、温泉、海、自然といった地域本来の魅力を見つめ直し、より幅広い世代に楽しんでいただける観光地づくりが進められています。

そうした白浜町の新たな魅力づくりの一環として、白良浜に海水浴だけでは味わえない体験型コンテンツ、海上アスレチック「AQuaLooP」が誕生します。

今回の開設は、地域・行政の皆様のご理解とご尽力により実現したものです。「また来たい」と思っていただける場所づくりを通じて、夏の白浜の楽しみ方を広げ、地域のにぎわい創出と観光地としての魅力向上に貢献してまいります。

白良浜

■営業概要

・場所

白良浜（和歌山県西牟婁郡白浜町864）

・営業期間

2026年7月4日（土）～9月23日（水・祝）予定

※天候等により営業を中止する場合がございます。最新情報はホームページをご確認ください。

・入場料

平日：大人 3,400円 ／ こども 2,100円

土日祝（お盆期間）：大人 3,800円 ／ こども 2,500円

※大人：16歳以上 こども：6歳～15歳

（6歳未満の方、身長110cm未満の方はご利用いただけません）

※お盆期間 2026年8月10日（月）～8月16日（日）

・営業時間

10:00～16:00（最終スタート15:00）

※毎時0分開始 1セット50分の完全入れ替え制

※受付は各利用時間の開始 30 分前までにお済ませください。

※入場時間の15分前になりましたら、スタッフがセーフティールールの説明をいたします。

※日により営業時間を延長して開催いたします。最新の営業状況はオフィシャルサイトをご確認ください。

・利用方法

オフィシャルサイトより来場日時指定チケットの事前購入制

※当日チケットは空きがある場合に現地受付にて販売

オフィシャルサイトはこちら(https://aqualoopshirahama.com/about/)

・参加条件

安全管理上、参加条件を設けております。詳細はオフィシャルサイトをご確認ください。

本事業は、白浜町湯崎地区漁業振興施設の指定管理者である株式会社フィッシャーマン（和歌山県西牟婁郡白浜町1667-22／代表取締役 三栖敏一）を実施主体とし、株式会社AQuaLooP（和歌山県和歌山市新生町1-10／代表取締役 井上芳晃）が運営主体として展開するものです。