【横浜情報機器】中小企業向け“簡易SOC”と情シスBPOの新サービス「YJK365 Security」をローンチ。2026年度開始の「SCS評価制度」対策にも対応

横浜情報機器株式会社

横浜情報機器株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：山口 達也）は、予算の壁や人手不足、技術的ハードルを抱える中小企業に向けて、Microsoftの最新セキュリティ技術と専門家の知見を身近に活用できる新サービス『YJK365 Security』（ https://yjk365security.jp/ ）の提供を開始いたしました。

■ サービス提供の背景 昨今、サイバー攻撃の脅威は急速に高まっており、中小企業にとってもインシデント対策は「他人事」では済まされない経営課題です。さらに、経済産業省が主導し2026年度より本格運用が始まる「SCS評価制度（サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度）」により、今後は中小企業も取引先に対して自社のセキュリティ対策水準を客観的に証明することが強く求められるようになります。

一方で、高度なセキュリティ体制（SOCなど）の構築や、SCS評価制度で基準となる「星4」以上の要件を自社単独で満たすには、「専門知識を持つ人材がいない」「予算が合わない」といった大きなハードルがあります。 このような中小企業・情シス部門の皆様が抱える「リソース不足」という最大の課題を解決するため、専門家の知見と最新テクノロジーを必要な分だけ利用できる『YJK365 Security』をローンチしました。

■ 「YJK365 Security」とは 「高度なセキュリティを、もっと身近に。もっと柔軟に。」をコンセプトに、Microsoft最新技術（Sentinel、Copilot、Power BIなど）の導入から実務の代行までを一体で支援するサービスです。

【サービスの3つの特長】

セキュリティ専門家の知見をそのまま導入（SCS評価制度にも対応） Microsoft認定資格と国家資格「情報処理安全確保支援士」を併せ持つエキスパートが、最新技術を実務で使える形に落とし込みます。サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度への対応も可能です。

スモールスタート可能な「従量課金モデル」 必要な機能を必要な分だけ利用できる柔軟な料金体系を採用。多額の初期投資を抑え、無理なく高度なセキュリティ環境を維持できます。

実作業はお任せ「丸投げOK」の伴走支援 判断を伴う業務以外のアラート対応や実作業を弊社が一体となって支援。「簡易SOC」や「情シスBPO」として機能し、担当者様は本来のコア業務に集中できます。

■ 主な提供サービス

中小企業向け簡易SOC導入：24時間365日の脅威検知・ログ監視を身近なコストで実現。

セキュリティヘルプデスク導入：情シス部門の負担を劇的に下げる専門窓口。

Copilot導入：Copilot StudioによるRAG構築やGitHub Copilotによる自動化の構築。

情シスBPO：運用保守・実務代行による「攻めのIT」へのシフト支援。

■ 今後の展望 横浜情報機器は、『YJK365 Security』を通じて、リソース不足に悩む中小企業のIT化とセキュリティ対策を強力に後押しします。Microsoftの多彩な機能をフル活用し、多様化する働き方や新たな国の評価制度にも柔軟に対応できる「安全で持続可能な企業づくり」をテクノロジーの力でサポートしてまいります。

詳細・お問い合わせについては、以下のサービスサイトをご覧ください。

URL：https://yjk365security.jp/

【会社概要】

社名： 横浜情報機器株式会社

代表者： 代表取締役 山口 達也

本社所在地： 〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-17-1 相鉄岩崎学園ビル4階

品川営業所： 〒108-0075 東京都港区港南2-3-1 大信秋山ビル3階

設立： 2012年12月

事業内容：

企業のクラウドシステム（Microsoft 365、Dynamics 365、Azure等）の構築・導入・運用

企業のサイバーセキュリティ構築・保守運用・インシデント対応

コーポレートサイト： https://www.y-jk.co.jp/

関連サイト（Microsoft365導入運用サービスサイト）： https://yjk365.jp/