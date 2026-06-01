【ＢＳ日テレ】松下由樹 高知でほろ酔い旅のはずが…ガチ酔い？ 中川家・礼二も心配「ちょっと酔うてはんな」

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鉄道好き、旅好き芸能人たちが様々な旅を楽しむ 「友近・礼二の妄想トレイン」。

6月2日（火）は、俳優の松下由樹が、高知で絶景と美酒を味わう“高知ほろ酔い旅”の後編をお届けします！ 前編では、日曜市や観光列車「志国土佐 時代の夜明けのものがたり」で高知の食、酒、列車旅を堪能。後編では、坂本龍馬ゆかりの酒蔵や、有名なひろめ市場も訪れる。パワフルな飲みっぷりは健在だが、何やら様子がおかしい。中川家・礼二もその異変に気づいたようで…。

■日本酒、そして日本酒

前編では、高知の食はもちろん、地ビールに日本酒と、なかなかのペースで飲んだ松下。後編のスタートも、日本酒だ。窪川から特急あしずりで高知方面へ。世界初の機構を持った車両に、感心しきりだ。そして、車内ではさらに日本酒を口に運ぶ。

訪れたのは佐川駅。何でも、坂本龍馬と関わりのある酒蔵があるのだという。かつて土佐を代表する酒造りの街として栄えた佐川。現在は全国的人気ブランド・司牡丹の蔵がズラリと並ぶ。駅に着いた松下は、なぜか牛の着ぐるみを着た地元住民が気になるようで…。酒蔵に着くと、さらに美酒を堪能する。

ひたすら飲み続けた松下だが、ここで小休止。「ずっと飲んじゃっているので…」。清流・仁淀川を臨むカフェでは、高知アイスに舌鼓！土佐ジローという地鶏の卵を使ったバニラアイスだが、松下はこのネーミングがなぜかツボにはまった様子だ。ここでスタジオの礼二が異変を察したようで、「やっぱ、ちょっと酔うてはんな」とズバリ指摘する。

■現役70年超！大ベテラン車両の爆音

再び、旅のスタート地点・高知へ。旅のフィナーレは、有名なひろめ市場だ。市民の重要な足でもある路面電車“とさでん”で向かう。乗ったのは、1950年から現役で稼働している200形。創業111年を記念し、当時の塗装に塗り直された、貴重な1台だった。古めかしくも、ベテランの誇りすら感じる大きなコンプレッサー音に、礼二も「ええ音しとんやん！これ」と大興奮だ。

ひろめ市場は、まさに土佐っ子がこよなく愛する“食と酒のデパート”だ。60を超える屋台風の店舗がひしめき合う。松下は、人をもてなす高知の“おきゃく文化”をエンジョイしようと、周囲の人々と積極的にコミュニケーションを取る。楽しげなその様子に、礼二が放った一言は…？

［タイトル］

友近・礼二の妄想トレイン

［番組概要］

簡単に真似できる、真似したくなる旅をプロデュース！

こんな旅をしているあの人が面白い！

鉄道好き、旅好き芸能人たちが様々な旅を楽しむ「友近・礼二の妄想トレイン」。

列車旅のスペシャリストから教わる絶景ポイントやご当地グルメ。

好きを極めたあの人がプレゼンする"通"な旅のプラン！

"映像付きガイドブック"で目線をひと味変えてリアリティーある妄想を！

［放送日時］

毎週火曜よる9時放送

［放送局］ ＢＳ日テレ ／ ＢＳ日テレ４Ｋ

［出演者］ 友近 礼二

［クレジット］ (C)ＢＳ日テレ

［番組HP］

https://www.bs4.jp/mousou-train/(https://www.bs4.jp/mousou-train/)

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