【データヘルス計画の実行支援】保健事業を運動施策につなげる外部委託相談を開始しました

フラクタルワークアウト株式会社

フラクタルワークアウト株式会社は、健康保険組合向けに、データヘルス計画の実行を支援する保健事業・運動施策の外部委託相談を開始しました。

本相談では、データヘルス計画に基づく保健事業の実行、健診後フォロー、加入者の運動習慣づくり、生活習慣病リスク層への支援、既存保健事業の一部補完について、健康保険組合ごとの課題に応じた施策設計を支援します。

データヘルス計画は、策定するだけでなく、加入者の健康課題に応じた具体的な施策へ落とし込み、年度内に実行・記録・振り返りまで進めることが重要です。フラクタルワークアウトでは、「BODY PALETTE（ボディパレット）」、オンライン運動、健康増進施設、専門職による運動指導を組み合わせ、保健事業の実行支援を行います。

提供開始の背景

健康保険組合では、健診データやレセプトデータ等を活用し、加入者の健康課題に応じた保健事業を計画・実行することが求められています。

一方で、データヘルス計画を策定しても、その内容を実際の保健事業に落とし込み、加入者の行動変容につながる施策として運用するには、企画設計、対象者整理、告知、実施、振り返りまで複数の工程が必要になります。

特に、運動不足、生活習慣病リスク、体力低下、肥満傾向、肩こり・腰痛・疲労感などの課題に対しては、情報提供だけでなく、加入者が参加しやすい運動機会や継続支援の設計が重要です。

また、保健事業担当者が限られた体制の中で、データ確認、委託先管理、加入者対応、施策運用までを担う場合、実行負荷が高まり、計画はあるものの実施が後ろ倒しになる可能性があります。こうした背景を踏まえ、健康保険組合向けに、データヘルス計画の実行を支援する保健事業・運動施策の外部委託相談を開始しました。

サービス概要

本支援では、健康保険組合のデータヘルス計画や既存保健事業に応じて、加入者の健康課題に合わせた運動施策の企画・設計・運用を支援します。主な支援内容は以下の通りです。

- データヘルス計画に基づく施策整理：健康保険組合が把握している健康課題、重点対象者、今年度の実施計画を確認し、運動施策として実行できる内容を整理します。- 健診後フォロー支援：健診結果を受けた加入者に対し、運動習慣づくりや生活習慣改善につながる施策を設計します。- 生活習慣病リスク層への運動支援：運動不足、体重管理、身体活動量低下などの課題に対し、オンライン運動、セミナー、施設活用などを組み合わせた支援を行います。- BODY PALETTE活用：月1回アンケートにより、組織単位・集団単位で健康状態の傾向を把握し、保健事業のテーマ設計や振り返りに活用します。- 運動プログラム提供：短時間で参加しやすいオンラインセッション、肩こり・腰痛対策、体幹強化、姿勢改善、疲労対策、運動習慣化プログラムなどを提供します。- 施策運用支援：告知、参加導線、実施、振り返り、次回施策への改善提案までを支援します。- 外部委託相談：既存保健事業の一部補完、今年度内の単発施策、継続施策、次年度に向けた施策設計について相談可能です。

BODY PALETTEは、月1回のアンケートをもとに、組織単位・集団単位で健康状態の傾向を把握する法人向け健康支援サービスです。

早期相談が必要な理由

データヘルス計画に基づく保健事業は、計画策定後の実行準備が遅れると、年度内の実施や振り返りまで進めにくくなります。

実行施策の整理が遅れた場合、計画上の健康課題と実際の保健事業が結びつきにくくなります。

対象者整理が不足した場合、どの加入者層に対して、どのような運動支援を行うべきか判断しにくくなります。

委託先選定が遅れた場合、実施内容、費用、役割分担の確定が後ろ倒しになり、年度内の実施スケジュールに影響する可能性があります。

告知準備が不足した場合、加入者への周知期間が短くなり、参加率が伸びにくくなる可能性があります。

振り返りの設計が不足した場合、今年度の実施結果を次年度以降の保健事業改善に活用しにくくなります。

データヘルス計画を実効性ある取り組みにするには、計画内容を保健事業に落とし込み、実行・記録・改善まで進めるための外部支援先を早期に検討することが重要です。フラクタルワークアウトでは、今年度中の実施可能性を確認したうえで、健康保険組合ごとの状況に応じた実施案を整理します。

導入の流れ

- 現在のデータヘルス計画、保健事業、健診後フォロー、運動施策の実施状況を確認します。- 今年度中に支援したい対象者、健康課題、テーマ、実施時期、予算感を整理します。- 外部委託できる範囲、既存保健事業を補完できる範囲を確認します。- BODY PALETTE、オンライン運動、セミナー、施設活用などを組み合わせた施策案を作成します。- 実施可否、スケジュール、役割分担、告知方法、次年度展開の可能性を整理します。

初回相談では、今年度内に実施できる範囲と、次年度以降の継続施策として設計すべき範囲を切り分けて整理します。

ご相談について

健康保険組合が抱える「データヘルス計画を具体的な保健事業に落とし込みたい」「健診後フォローを強化したい」「加入者の運動習慣づくりを支援したい」「既存保健事業の一部を外部委託したい」といった課題に対し、BODY PALETTE、オンライン運動、健康増進施設、専門職による運動指導を組み合わせた保健事業支援を提供します。

データヘルス計画の実行支援、健診後フォロー、加入者向け運動施策、既存保健事業の一部補完を検討している健康保険組合は、お気軽にご連絡ください。

■会社概要

企業名：フラクタルワークアウト株式会社

所在地 : 東京都渋谷区神宮前1-14-34 原宿神宮の森 4F

代表 : 代表取締役 高瀬雅弘(たかせまさひろ)

設立 : 2020年4月1日

資本金 : 5,000万円

事業内容: 健康経営ソリューション、フィットネスサービス

URL:

https://body-palette.com/

https://fractal-workout.com/

加盟団体: PHRサービス事業協会、健康経営アライアンス、がん対策推進企業アクション、Smart Life Project、Sport in Life

■お問い合わせ先

TEL：0120-107-125

Mail：contact-bp@fractal-workout.jp

事務局：水島由香

■事業提携に関するご案内

フラクタルワークアウトでは、フィットネスサービスの各分野で協力的関係を構築して頂ける事業パートナーを募集しています。

健康経営、人的資本経営に興味をお持ちの事業会社の皆様からのご連絡をお待ちしています。

URL：https://body-palette.com/