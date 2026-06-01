GA technologies、植松 隆が上席執行役員に就任

株式会社 GA technologies

株式会社GA technologies[GAテクノロジーズ]（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 CEO：樋口 ⿓、証券コード：3491、以下「当社」）に、2026年6月1日より、植松 隆が新たに上席執行役員に就任いたしました。

また、植松は同日付でグループ会社であるイタンジ株式会社の代表取締役 社長執行役員 CEOに就任したことをお知らせいたします。

◆ 就任の背景と今後の展望

不動産テック市場は生成AIの台頭を契機とした急速なパラダイムシフトを迎えており、テクノロジーによる業界構造の変革が加速しています。

植松は、株式会社セールスフォース・ジャパンで約15年間にわたり、SaaS事業のスケール経営や最前線でのAI活用を牽引してまいりました。今後はこの知見を活かし、賃貸の申込から契約、管理、退去に至るまでの全業務を完全にデジタル化する「住宅取引のOS（オペレーティングシステム）」の構築を目指します。さらに、イタンジ事業を筆頭にGAテクノロジーズグループ全体のAI活用を牽引し、連結での成長と企業価値向上を目指してまいります。

なお、イタンジ株式会社の代表取締役 社長執行役員 CEOへの就任に関する背景などの詳細については、下記をご参照ください。

https://corp.itandi.co.jp/news_posts/260601

◆ 新上席執行役員について

＜プロフィール＞

上席執行役員｜植松 隆



立教大学大学院 ビジネスデザイン研究科修了。新卒でシステムエンジニアを経験後、大手システムインテグレータにてITアウトソーシング営業に従事。2012年に株式会社セールスフォース・ドットコム（現 株式会社セールスフォース・ジャパン）に入社し、エンタープライズ領域からSMB（中堅・中小企業）領域まで幅広くクラウド活用による経営変革を牽引。営業部長・営業本部長として組織を拡大し、2019年より執行役員、2024年より常務執行役員に就任。営業組織（SMB領域）を統括し、多岐にわたる業界の経営層と伴走。テクノロジーを通じた日本企業のDXを最前線で推進してきた経験を糧に、2026年6月、株式会社GA technologies 上席執行役員およびイタンジ株式会社 代表取締役 社長執行役員 CEOに就任。

＜略歴＞[表: https://prtimes.jp/data/corp/21066/table/423_1_eafa6cdbbfe3286e72e2d789f6120d54.jpg?v=202606011051 ]＜就任コメント＞

イタンジ事業の代表として、ステークホルダーの皆様にご挨拶申し上げます。 私はセールスフォース・ジャパンで約15年間、SaaS事業のスケール経営に最前線で携わってきました。その全ての経験を、これからのイタンジ事業の成長と、GAテクノロジーズグループの企業価値向上のために、惜しみなく注ぎ込んでまいります。

イタンジ事業は、向こう数年の連結成長を牽引する重要な一翼を担います。皆様からお預かりしている信頼に、必ず応えてまいります。一つひとつの進化を、数字と事実で証明し続けることをお約束いたします。引き続き、変わらぬご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

◆ GA technologies 代表取締役 社長執行役員 CEO 樋口 龍のコメント

この度、当社上席執行役員、およびイタンジの代表取締役 社長執行役員 CEOとして、植松氏を迎えられたことを大変心強く感じております。

植松氏は、大手SaaS企業で約15年間にわたり組織を牽引してこられた、豊富な実績を持つリーダーです。営業戦略の立案や組織マネジメント、業務の仕組み化において卓越した手腕を発揮される一方で、エンジニアとしてのバックグラウンドも併せ持っています。テクノロジーへの深い理解に基づき、「AI活用を前提とした次世代型の組織構築」を体現できる稀有な人材であり、当社グループ全体の成長を加速させるキーパーソンになると確信しています。

現在、イタンジは「第二創業期」を迎え、事業・組織ともに飛躍的なスケールが求められるフェーズにあります。グループ全体としても、持続的かつ高い成長率を実現するためには、経営基盤のさらなる強靭化が不可欠であると判断いたしました。

今後は、前CEOである永嶋がテクノロジー戦略およびイノベーションの創出に専念し、植松氏が経営トップとして組織全体を統括する体制へと移行いたします。この明確な役割分担により、意思決定の迅速化と実行力の最大化を図ってまいります。

当社グループは今、さらなる高みを目指す新たな成長フェーズへと突入しています。新体制のもと、グループ一丸となって企業価値の向上に邁進し、ステークホルダーの皆様のご期待に応えてまいります。

◆ イタンジ 概要

イタンジ株式会社は、「テクノロジーで不動産取引をなめらかにする」をミッションに掲げ、不動産業における課題を解決するサービスを提供する不動産テック企業です。主力事業である、サービス提供を通じた電子入居申込数は年間約113万件・電子契約件数は年間約43万件（＊1）、入居申込・賃貸借契約関連書類等のペーパーレス化により年間約1,292万枚の紙の削減を達成（＊2）するなど不動産業界のDXを推進しています。

（＊1）対象期間：2025年4月1日～2026年3月31日

（＊2）当社基準。対象期間：2025年4月1日～2026年3月31日。当社提供の「ITANDI 賃貸管理」導入企業の推定削減枚数を元に算出

社名：イタンジ株式会社

代表者：代表取締役 社長執行役員 CEO 植松 隆

URL：https://corp.itandi.co.jp/(https://corp.itandi.co.jp/)

本社：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー 42F

設立：2012年6月

事業内容：

・リアルタイム不動産業者間サイトの開発、運営

・不動産賃貸・売買業務のDXサービスの開発、運営

・不動産データサービスの開発、運営

◆ GAテクノロジーズ 概要

社名：株式会社GA technologies

代表者：代表取締役 社長執行役員 CEO 樋口 龍

URL：https://www.ga-tech.co.jp/

本社：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー40F

設立：2013年3月

事業内容：

・AI不動産投資「RENOSY」の開発・運営

・不動産業界向けBtoBプラットフォーム「ITANDI」の開発・運営

・PropTech領域におけるプラットフォーム事業の開発

主なグループ会社：イタンジ株式会社、RW OpCo, LLCなど計30社 ※他、RW OpCo, LLC以下に28社