【小型～大型まで、熱帯魚の飼い方を詳しく紹介】水槽の立ち上げから管理まで、飼育が難しい種類も状態良く育てるコツを解説！

株式会社誠文堂新光社

入門者から飼育上級者まで役に立つ熱帯魚飼育の手引書です。

小型～大型まで幅広い種類を網羅。水槽の立ち上げから、水質の管理方法、水草を使ったレイアウト、混泳、病気の対策など、実践に基づいた飼育方法とコツを写真とともに紹介しています。

小中型種はカダヤシ、メダカ、グッピー、モーリー、プラティ、ソードテール、カラシン、コイ他多数。大型種はアロワナ、ダトニオ、ポリプテルス、ナマズ、肺魚などを紹介。

また、温室の作り方についても、必要な資機材から設置、管理方法まで丁寧に解説します。

トピックとして、飼えない魚、アクシデントの際の対応方法、水族館の話など、飼育の手引きだけでなく上級者にも役立つ情報も満載の一冊です。

【目次】



【著者プロフィール】

佐々木 浩之（ササキ ヒロユキ）

1973年埼玉県生まれ。水辺の生き物を中心に撮影をするフリーの動物写真家。なかでも観賞魚を実際に飼育し、状態良く仕上げた動きのある写真に定評がある。国内だけでなく東南アジアなどでも生態の調査・撮影を行う。著書に『はじめてのアクアリウム』（コズミック出版）、『熱帯魚・水草大図鑑』（誠文堂新光社）など多数。

奥津 匡倫（オクツ マサミチ）

1973年東京都生まれ。大型魚を中心とした観賞魚や水族館に関する情報を中心に執筆活動を行う。観賞魚の飼育歴は40年以上。経験に基づいた飼育情報を専門誌に寄稿している。ライフワークは水族館巡り。TV、ラジオなど各種メディアに情報提供を行っている。

【書籍概要】

シリーズ名：PERFECT PET OWNER'S GUIDE

書 名：熱帯魚完全飼育

著 者：佐々木 浩之、奥津 匡倫

仕 様：A5判、256ページ

定 価：3,850円（税込）

発売日：2026年6月4日（木）

ISBN：978-4-416-52544-9

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