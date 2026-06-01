IRISデータラボ、新取締役に一色昭典が就任

IRISデータラボ株式会社

LINE完結型ECプラットフォーム「Ａｔｏｕｃｈ（アタッチ）」を提供するＩＲＩＳデータラボ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：安達教顕）は、2026年6月1日付で、経営基盤をより盤石なものとし、事業成長を加速させるため、新たに一色 昭典が取締役に就任したことをお知らせいたします。

■ 就任の背景と今後の展望

ＩＲＩＳデータラボは、LINE公式アカウント専用の拡張機能「Ａｔｏｕｃｈ」をはじめ、企業の顧客体験（CX）向上とOMO・DX推進を強力に支援してまいりました。

この度、数々のグローバル企業や大手ビューティーブランドにて、30年以上にわたりマーケティング、EC事業の統括、全社DX・OMO戦略を牽引してきた一色昭典を取締役として迎えることとなりました。

一色が培ってきた「顧客視点での事業開発」や「経営戦略・グローバル展開」における豊富な経験と深い知見を活かし、ＩＲＩＳデータラボが強みとする高度なデータ解析技術とシステム開発力をさらに進化させます。これにより、クライアント企業の「顧客資産・データの価値最大化」を叶える革新的なサービス創出と、当社の持続的な成長に向けた組織基盤の強化を推進してまいります。

■ 新取締役 略歴・コメント

一色 昭典（いっしき あきのり）

1991年に富士フイルム株式会社に入社後、一貫してマーケティング領域の事業開発に従事。2011年よりライフサイエンス事業部にて「アスタリフト」を中心としたEC事業を再構築・統括し、2年間で売上を5倍にするなど事業を強力に牽引。その後は、全社デジタル活用における事業戦略構築と企画運営等、グローバルにDXを推進。

2021年に株式会社ポーラオルビスホールディングス傘下の事業会社で、「THREE」を擁する株式会社ACROに入社。EC事業を内製化する新規事業の創設・統括、CDO兼EC事業責任者に就任し、EC事業を年二桁成長で伸長させ、全社DX戦略・OMO戦略を推進。

【就任コメント】

「この度、ＩＲＩＳデータラボ株式会社の取締役に就任いたしましたことを大変光栄に思います。

現在、あらゆる産業においてAI活用、データドリブンな意思決定とDXの重要性がかつてないほど高まっています。ＩＲＩＳデータラボが強みとする迅速かつ精緻なシステム開発力、高度なデータ解析技術と顧客視点を基点としたマーケティングソリューションは、多くの企業が抱える『顧客資産の最大化』『データの価値最大化』という課題を解決する強力な鍵であると確信しています。

30数年間、一貫してマーケティング領域に携わってまいりました。特にこれまで培ってきた顧客視点での事業開発や経営戦略、グローバル展開などの経験を活かし、革新的なサービスの創出と組織基盤の強化に尽力してまいります。株主・クライアントの皆様、そして社会に新たな価値を提供し、当社の持続的な成長を牽引できるよう、全力を尽くす所存です。」

「Ａｔｏｕｃｈ」サービス概要

「Ａｔｏｕｃｈ」サービスはＬＩＮＥのトーク画面で商品を選んでそのまま決済まで完了！そんな便利機能を備えたシステムです。

買い物客にストレスフリーな購買体験を提供することで、事業者さまの売上機会の逸失を防ぎ、売上向上をサポートします。

ＩＲＩＳデータラボ株式会社について

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=QoMrnb6qzeM ]Atouchストアが5月遂にリリース :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000166.000098400.html

ＩＲＩＳデータラボ株式会社は、２０２０年より政府や自治体向けにＬＩＮＥヤフー株式会社と協力し、コロナ対策のＬＩＮＥ公式アカウントを多数サポートしてきました。

その経験を活かし、２０２２年１０月にＬＩＮＥ公式アカウントＡＰＩツール「Ａｔｏｕｃｈ（アタッチ）」をリリース。トーク画面上で商品案内から決済まで完結できる“接客型ＥＣ”として、業種・業態・地域を問わず幅広い事業者に選ばれています。

２０２５年には日本郵政キャピタル株式会社をリード投資家とする資金調達を実施。これを機に、都市部の専門店から地方の農家まで、あらゆる規模の事業者の販売支援を加速し、「誰もが迷わず始められるＥＣ」のインフラ化を目指しています。また同年、行政ＤＸ推進における実績が評価され、ＬＩＮＥヤフーの「Ｇｏｖｔｅｃｈ Ｐａｒｔｎｅｒ（行政支援パートナー）」に登録されました。

現在、導入企業は１０００社を突破。リアルとデジタルをつなぐコミュニケーションＥＣの仕組みで、全国の販売現場の成果創出に貢献しています。

会社概要

会社名：ＩＲＩＳデータラボ株式会社

コーポレートＵＲＬ：https://iris-corp.co.jp/(https://atouch.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=Other&utm_campaign=173)

公式サイトＵＲＬ：https://atouch.jp/

設立：２０１９年３月５日

住所：１０７-００６２ 東京都港区南青山２ー７ー３０ ムラハンビル１階

代表取締役：安達教顕