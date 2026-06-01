NPO法人ゆう・さぽーと主催「ゆうさぽ勉強会」開催のお知らせ

特定非営利活動法人ゆう・さぽーと

NPO法人ゆう・さぽーとは、2026年7月15日（水）、障がい福祉の従事者やこれから福祉の道を志す方を対象とした勉強会「ゆうさぽ勉強会」を城陽市福祉センターにて開催いたします。

開催チラシ

- 開催の背景現在、就労支援や居住支援、ヘルパー支援など、多岐にわたる障がい福祉サービスが存在していますが、これらはわずか20年前には存在しなかったものも多くあります。「これらのサービスは、一体なぜ、どのような背景で創られてきたのか？」その答えを知ることは、私たちが日々行っている支援の社会的使命や役割を再認識するために極めて重要です。

そこで今回は、戦後障害者運動史や当事者のライフヒストリー研究の第一人者である、同志社大学社会学部の廣野俊輔准教授を講師にお迎えします。日本の障害福祉が歩んできた「措置から契約へ」の激動の歴史を振り返り、現場で働くスタッフが「自分たちのサービスの原点」を深く学び、明日からの実践への誇りとモチベーションを高められる場を提供いたします。- 本勉強会の見どころ・ポイント「なぜ？」が分かる：普段何気なく利用・提供している制度やサービスが、先人たちのどのような運動や想いを経て形作られたのか、そのプロセスがクリアになります。気鋭の研究者が登壇：障害福祉の実践現場にも深く関わり、当事者の生の声（人生史）を聴き取ってきた廣野准教授による、リアルで熱のこもった講義です。明日からの支援が変わる：歴史的背景（社会的ニーズ）を知ることで、自らの仕事の重要性を再発見し、スタッフのモチベーション向上や視野の拡大に繋がります。- 勉強会概要日時：2026年7月15日(水) 9:50～12:10（受付開始 9:30）場所：城陽市福祉センター 1F ホール講師：廣野 俊輔 氏（同志社大学社会学部准教授）内容：講義『障がい福祉の歴史を学ぼう』～今のサービスができるまでの過程を知る～対象：障害福祉で働くスタッフの方、これから障がい福祉の仕事に就かれる方定員：60名（申込多数の場合は調整あり）参加費：1,000円（当日受付にてお支払い）申込用紙- 参加申込方法参加を希望される事業所・個人の方は、申込用紙にご記入の上、メール添付またはFAXにてお申し込みください。また、パソコン・スマホの申込フォームからも受付可能です。申込先：特定非営利活動法人ゆう・さぽーと（担当：中野）FAX：050-3094-7747メール：sorairo-nyakano@nike.eonet.ne.jp※事業所毎に複数名分を一括でお申し込みいただけます。※無料の駐車場（城陽市役所前）がございますが、台数に限りがあるため、公共交通機関の利用や乗り合わせでのご来場を推奨しております。- 主催・後援・協力主催：NPO法人ゆう・さぽーと後援：山城北圏域障害者自立支援協議会協力：城陽市障がい者自立支援協議会サービス調整部会- 本件に関するお問い合わせ

特定非営利活動法人ゆう・さぽーと

電話番号：0774-26-3007（担当：中野）