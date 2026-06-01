【EQWEL】夏休み期間に“学び体験”需要が拡大

株式会社EQWEL

全国で「2026サマーレッスン」を7月1日より開始

～全4回・入室金不要 “まずは試したい”家庭向けの短期レッスン ～

幼児教育・能力開発教育を展開する株式会社EQWEL（以下イクウェル） は、2026年7月1日より、 全国のイクウェル教室にて夏限定プログラム「2026サマーレッスン」を開始いたします。

近年、共働き世帯の増加や教育意識の高まりを背景に、「夏休み期間を活用した短期学習体験」への ニーズが拡大しています。特に “新年度開始時期を逃した家庭” や “まずは気軽に習い事を 試したい”という保護者層から、短期・低負担型の教育サービスへの関心が高まっています。

イクウェルではこうしたニーズを受け、1か月分の受講料と教材費のみで参加できる

「2026サマーレッスン」を実施。入室金・維持費不要で、全4回のレッスンを受講できる夏限定プログラムとして展開します。

対象期間は2026年7月～9月。幼児コース、小学生コースなど、年齢や成長段階に応じた各種コースを用意し、イクウェル独自の能力開発メソッドを気軽に体験いただけます。

参加者には「オリジナルキャンバストートバッグ」をプレゼント。

さらに、サマーレッスン受講後に継続入室された方には、「入室金無料」および「いくちゃんパスケース」の継続特典も提供いたします。

イクウェルは “子どもたちが本来持つ力を引き出す教育” を理念に、長年にわたり幼児教育・能力開発教育に取り組んでいます。今回のサマーレッスンを通じ、より多くの家庭に「学ぶ楽しさ」や 「考える力を育む体験」を届けてまいります。

「2026サマーレッスン」概要

【実施期間】

2026年7月～9月

【申込開始】

2026年7月1日～

【内容】

全4回の短期特別レッスン

【対象コース】

幼児コース／小学生コース／幼児英語（LB40）/小学生英語（SJB40）

【受講特典】

オリジナルキャンバストートバッグ

【継続特典】

入室金無料＋いくちゃんパスケース

【申込方法】

受講申込書または専用フォームより申込み

EQWELについて



EQWELは、脳科学をベースにした幼児教育・能力開発教育を全国で展開する教育ブランドです。 すべての子どもたちに、脳を鍛え心を育み想いを実現する教育を実践しています。

EQWELの特徴



EQWELでは、年齢や発達段階に応じた独自カリキュラムを採用しています。レッスンを通して、 子どもたち一人ひとりの個性と才能を引き出し、IQ「集中力、記憶力、思考力、表現力」やEQ力「自己肯定感、やる気、共感力、自制心、やり抜く力」をバランスよく育てます。

会社名：株式会社EQWEL

事業内容：幼児教室のフランチャイズ展開、幼児教育に関する教材・著作物の制作および販売

URL：https://www.eqwel.jp/