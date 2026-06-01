連続起業家 大越隆行氏がCarVives(R)️に続き、今度はAnthropic社「Claude」を活用した、X自動投稿システム「Sokka!」を提供開始

T&Fアセットマネジメント株式会社Sokka! 公式サイトより（https://www.sokka-ai-automation.com/）

【本リリースについて】

T&Fアセットマネジメント株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役兼CEO：大越 隆行）は、Anthropic社のAI「Claude」を活用し、本人の経歴・思考・キャラクターを学習して“本人らしい”X(旧Twitter)投稿を自動生成・自動投稿するシステム「Sokka!（そっか！）」を一般公開・提供を開始したことをお知らせ致します。従来のSNS運用代行業者が月10万～100万円程度の運用代行費用相場に対し、Sokka!は法人版 初期構築50万円(税抜)＋構築後保守 月額5万円(税抜)、個人版 買切り 15万円(税抜)で提供可能と致しました。

3年間の総保有コストで圧倒的かつ驚異的な最大1,785万円・99%の削減を実現しながら、運用代行では難しい「本人の経歴や思考、過去他のSNSやメディアなどで発信している内容などを考慮・学習させた上での最適な投稿を生成」を属人的に実現させるのではなく、限りなく再現性高い状態で、半永久的に生成・情報資産化する事が可能になり、圧倒的な投資対効果と再現性の両立を果たす事が可能となりました。権利関係についても「導入・購入される法人・個人に帰属」という明瞭化致しました。

【背景】経営者や個人の発信は「続かない」「外注費高い」「自分らしくない」「依存」のジレンマ

経営者・企業内の広報・情報発信を強化したい個人やフリーランスにとって、X(旧Twitter)での情報発信は、「部下へ考えや方針を伝えるきっかけづくり」、「採用」や「資金調達」など「対外的なコミュニケーション」、また「営業リード獲得」に直結する「重要な経営活動・営業活動」になっています。しかし現場では、上記4つのジレンマが繰り返されています。Sokka!は、この現状に対し「続かない・高い・自分らしくない・依存する」という4つの課題を、AIによって解決するために生まれました。

【Sokka!とは】AIが“あなたの分身”として毎日発信する

Sokka!は、Anthropic社のAI「Claude」が利用者本人の経歴・思考・キャラクターを学習し、本人らしい投稿案を毎日自動生成。利用者はLINEに届く投稿案をタップで承認するだけ（1日約3分）で、最適な時間にXへ自動投稿されます。

【Sokka!がもたらす、3つのベネフィット】

Sokka!は単なる時短ツールではありません。発信を「経営資産」に変える3つの価値を提供します。

特に経営者、企業内の広報チーム、情報発信を強化したい個人・フリーランスに至るまで、時間的に1日あたり投稿する度に何かしら投稿するネタを考え、タイピングし、投稿する。この一連の流れの中で消費される時間は、1回だけなら大した話ではありませんが、これが年間にでもなれば無視できないほどに時間を消費することになります。Sokka!は、そんな皆さんにご活用頂くことで、そのかかったであろう時間を浮かせ、本来のコアな部分へリソースを注いで頂きたい、そんな想いが込められています。

【↓経営者、広報担当、個人それぞれでの年間における削減時間（※あくまで目安となります）】

◼️ 最大の優位性：運用代行を「圧倒的に桁違いの低コスト」で効率化を実現

Sokka!の最大の特長は、SNS運用代行と同じ「本人の発信」を、圧倒的な低コストで実現する経済合理性です。3年間の総保有コストで比較すると、その差は歴然です。

＊法人版での費用と他の代行業者での費用比較

計算根拠：法人版＝初期50万円＋月額5万円×36ヶ月＝230万円（※システム稼働に伴うAI・各種APIの利用料は別途ご負担）

＊個人版での費用と他の代行業者での費用比較

計算根拠：個人版＝15万円（買い切り、3年間追加費用なし）※システム稼働に伴うAI・各種APIの利用料は別途ご負担。

■ 他にはない、3つの強み

「安い」だけではありません。Sokka!が選ばれる理由は、運用代行では実現できない3つの価値。

■ 提供プランと価格（※価格は税抜表記）

※システム稼働に伴うAnthropic社のAI「Claude」AIの利用料、各種APIの利用料は別途、ご利用者のご負担となります。

■ 開発者・弊社代表 大越より

「経営者や広報担当者、個人にとって発信は、もはや “やったほうがいい” ではなく、“やらなければ機会を失う”活動です。しかし、本業の片手間では続かず、外注すれば高額で自分らしさも失われる。Sokka!は、AIを“代筆者”ではなく“自分の分身”として使うことで、この矛盾を解消します。発信をコストではなく資産に変えていただきたい。」そのように考えています。

自分の考えをAIが汲み取る時代

私自身、経営再建や業績改善、業務効率化などで数多くの上場会社・非上場企業・ベンチャー・スタートアップ問わず支援してまいりました。

その中で、間違いなくAIによる圧倒的な業務効率化や、自動化による生産性向上、それによっての業績改善や収益性の改善などが間違いなく実現できると確信しています。

だからこそ、AIによる業務効率化や、最終的にはそれら最適化する事によって御社の業績改善に貢献できると捉えていますので、まずは気軽にお問合せ・お声がけください。

T&Fアセットマネジメント株式会社 代表取締役兼CEO 大越 隆行

補足事項

※本リリースに記載された会社名・製品名・サービス名は各社の商標または登録商標です。

※「Claude」はAnthropic, PBCの製品です。