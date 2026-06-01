韓国の伝統的モチーフを、レオパードで。「MERRYFRIDAY」新作スローケット4種を名古屋先行発売。

株式会社ビヨンクール

株式会社ビヨンクール（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：荒井雄志）は、韓国発スローケットブランド「MERRYFRIDAY（メリーフライデー）」の新作4モデルを、2026年6月10日(水)よりジェイアール名古屋タカシマヤにて開催される「CAViAR PRODUCTS POP UP SHOP “LIFESTYLE EDIT” 」で先行発売いたします。

本シリーズは、 “KEI=ENTAL（Korean Oriental）”をコンセプトに、韓国の伝統的な美意識を現代的に再解釈したコレクション。韓国の民画にも登場する“Leopard（ヒョウ）”をモチーフに、レオパードやチーター柄を大胆なカラーリングで再構築しています。

KEI=ENTAL COLLECTION

今回登場するのは、「Leopard Pink」「Leopard Blue」「Leopard Brown」、そして「Cheetah」の全4モデル。

Leopard Pink

P00000CY

Leopard Blue

P00000CZ

Leopard Brown

P00000DA

Cheetah

P00000DB

プリントではなく、ジャガード織りで仕上げることで、レオパードやチーターの柄に奥行きと立体感をプラス。

ソファやベッドに掛けるだけで空間のムードを変え、床に敷けばラグのようにも使用可能。

130×160cmの大判サイズは、キャンプやピクニック、防寒用など幅広いシーンで活躍します。

インテリアでも、アウトドアでも。

「MERRYFRIDAY」のアイテムは、 “使う”というより、 “空間を着替える”ような感覚で楽しめるスローケットです。

本コレクションはジェイアール名古屋タカシマヤでの先行発売後、2026年6月24日(水)よりCAViAR PRODUCTS（https://www.caviar-products.jp/）やZOZOTOWN、及び全国のセレクトショップにて発売を開始いたします。

【先行発売情報】

先行発売日：2026年6月10日(水)

販売店：ジェイアール名古屋タカシマヤ9階イベントスポット1「CAViAR PRODUCTS POP UP SHOP “LIFESTYLE EDIT”」

※2026年6月10日(水)～6月16日(火)の期間限定ショップ

【一般発売情報】

一般発売日：2026年6月24日(水)

販売店舗：CAViAR PRODUCTS/ZOZOTOWN/全国のセレクトショップほか

【商品概要】

価格：各\9,900

（税込）サイズ：130×160cm

素材：Cotton 30% / Polyester 70%

【お客様お問い合わせ先】

株式会社ビヨンクール

東京都渋谷区千駄ヶ谷3-13-22-207

TEL：03--6804-5201