韓国の伝統的モチーフを、レオパードで。「MERRYFRIDAY」新作スローケット4種を名古屋先行発売。
株式会社ビヨンクール（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：荒井雄志）は、韓国発スローケットブランド「MERRYFRIDAY（メリーフライデー）」の新作4モデルを、2026年6月10日(水)よりジェイアール名古屋タカシマヤにて開催される「CAViAR PRODUCTS POP UP SHOP “LIFESTYLE EDIT” 」で先行発売いたします。
本シリーズは、 “KEI=ENTAL（Korean Oriental）”をコンセプトに、韓国の伝統的な美意識を現代的に再解釈したコレクション。韓国の民画にも登場する“Leopard（ヒョウ）”をモチーフに、レオパードやチーター柄を大胆なカラーリングで再構築しています。
KEI=ENTAL COLLECTION
今回登場するのは、「Leopard Pink」「Leopard Blue」「Leopard Brown」、そして「Cheetah」の全4モデル。
Leopard Pink
P00000CY
Leopard Blue
P00000CZ
Leopard Brown
P00000DA
Cheetah
P00000DB
プリントではなく、ジャガード織りで仕上げることで、レオパードやチーターの柄に奥行きと立体感をプラス。
ソファやベッドに掛けるだけで空間のムードを変え、床に敷けばラグのようにも使用可能。
130×160cmの大判サイズは、キャンプやピクニック、防寒用など幅広いシーンで活躍します。
インテリアでも、アウトドアでも。
「MERRYFRIDAY」のアイテムは、 “使う”というより、 “空間を着替える”ような感覚で楽しめるスローケットです。
本コレクションはジェイアール名古屋タカシマヤでの先行発売後、2026年6月24日(水)よりCAViAR PRODUCTS（https://www.caviar-products.jp/）やZOZOTOWN、及び全国のセレクトショップにて発売を開始いたします。
【先行発売情報】
先行発売日：2026年6月10日(水)
販売店：ジェイアール名古屋タカシマヤ9階イベントスポット1「CAViAR PRODUCTS POP UP SHOP “LIFESTYLE EDIT”」
※2026年6月10日(水)～6月16日(火)の期間限定ショップ
【一般発売情報】
一般発売日：2026年6月24日(水)
販売店舗：CAViAR PRODUCTS/ZOZOTOWN/全国のセレクトショップほか
【商品概要】
価格：各\9,900
（税込）サイズ：130×160cm
素材：Cotton 30% / Polyester 70%
【お客様お問い合わせ先】
株式会社ビヨンクール
東京都渋谷区千駄ヶ谷3-13-22-207
TEL：03--6804-5201