【Qoo10×UAが語る“ペイディ導入”成功の核心】オンラインセミナーイベント「Commerce NEXT」＜6/24・25開催・参加無料＞

株式会社日本流通産業新聞社Paidy 川上沙織氏、eBay Japan 権田進之介氏、ユナイテッドアローズ 木下貴博氏が登壇

EC業界の専門紙「日本ネット経済新聞」(https://netkeizai.com/)を発行する日本流通産業新聞社は6月24日（水）、25日（木）の2日間、大型オンラインセミナーイベント「Commerce NEXT by 日本ネット経済新聞」(https://ourl.jp/ZI3wn)＜参加無料＞を開催します。同イベントは昨年、1700人超の申込者を集めました。今年は講座数を拡大し、さらにリアル交流会も実施します。

6月24日のスペシャリストセッションにPaidy Relationship Management Department 部長 川上沙織氏、eBay Japan 戦略マーケティング室 アライアンスマーケティングチーム チーム長 権田進之介氏、ユナイテッドアローズ EC推進部 副部長 木下貴博氏の登壇が決定しました。

講演タイトルは「Qoo10とユナイテッドアローズで売上アップを実現！"あと払いだけじゃない"ペイディ導入が成功した理由」です。

講演内容

新規顧客の開拓や単価向上にお悩みではありませんか？

Z世代の4人に1人がクレジットカードを持たない現在、彼らに支持される決済手段の提供は不可欠です。

本セッションではeBay Japan様、ユナイテッドアローズ様をお招きし、「あと払い（ペイディ）」導入のリアルな効果を解説します。

分割手数料無料の分割払いによる客単価の大幅な向上やキャンペーン効果など、単なる決済を超えた「マーケティング施策」としての魅力と事業成長のヒントをお伝えします。

Paidy 川上 沙織氏のプロフィール

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大学卒業後、企画・営業、IT企業での営業コンサル・マネジメント職等を経て、2019年にPaidy合同会社へ入社。顧客との関係構築に努め、現在は同部門の責任者を務めています。データ分析に基づき、ペイディ利用率向上や加盟店様の売上最大化に向けた施策を提案・実行。BNPL（あと払い決済）事業の拡大とさらなる成長を支えるべく、日々の業務に取り組んでいます。

eBay Japan 権田進之介氏のプロフィール

四年制大学卒業後、メーカーにて5年間営業職に従事。その後、IT企業にてEC・マーケティング領域を中心に約9年間経験を積み、2025年9月よりeBay Japan合同会社に参画。現在は企業アライアンスや決済観点でのプロモーション企画を担当している。

ユナイテッドアローズ 木下貴博氏のプロフィール

大卒後、独立系ソフトウェアハウスへ入社、OPEN系PGとしてキャリアを開始し2年目以降は主にSAP（FI／CO／PP）導入。

他にも多彩なセッションを用意

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キーノート以外にも多彩なスペシャリストセッションを用意しました。ECサイト構築、マーケティング、決済、セキュリティなどのスペシャリストが登壇し、コマース業界の”次の一手””次世代戦略”を紹介します。

「Commerce NEXT」のキービジュアル

EC業界の最注目課題である「AI活用」「SNS戦略」「物価高対策」「CX向上」「セキュリティ」などの知恵やノウハウが満載のセミナーイベントとなっています。セミナーは専用スタジオで収録した、番組風のリッチな動画でお届けします。

リアル交流会を7月23日に開催

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今回はオンラインセミナーに加えて、リアル交流会を7月23日（木）に開催します。

リアル交流会では特別講演としてアイリスプラザの岩崎亮太社長の登壇が決定。さらにユーグレナ 上席執行役員／ヘルスケアカンパニーCEO ふぁな（金 城煥、キム・ソンファン）氏とスピック 取締役 西守譲氏の2人による対談セッションも企画しています。

リアル交流会では「日本ネット経済新聞」記者も参加し、有力なコマース事業者様同士の良質な交流をサポートします。

聴講申込者向け3大特典

イベント概要

- 「＜2026年版＞ネット通販売上ランキングTOP200」データ進呈※「セミナー」の視聴・アンケート回答が条件- 事前登録・招待制のリアル交流会に参加可能※参加者数に上限がありますので、申し込んでも参加できない可能性があります- 期日までの登録でアーカイブ視聴可能※アーカイブ視聴期間は6/26～7/24セミナーイベントの詳細へ :https://ourl.jp/ZI3wn

イベント名：「Commerce NEXT by 日本ネット経済新聞」(https://ourl.jp/ZI3wn)

会期：＜オンライン＞2026年6月24日（水）10:00～16:00、25日（木）10:00～16:00

＜リアル交流会＞2026年7月23日（木）

配信／会場：＜オンライン＞EventHubで配信

＜リアル交流会＞東京都中央区のカンファレンスホールで開催（招待時にご案内）

主催：株式会社日本流通産業新聞社「日本ネット経済新聞」(https://netkeizai.com/)

参加費：無料（事前登録制）

セミナーイベントの詳細へ :https://ourl.jp/ZI3wn

【お問い合わせ先】

株式会社日本流通産業新聞社「日本ネット経済新聞」(https://netkeizai.com/)

「Commerce NEXT」事務局

E-mail：event@nb-club.com