不動産鑑定士 短答式試験【解答速報】イベント公開中！「令和8年不動産鑑定士 短答式試験 重要問題解説講義」のプレゼントが決定いたしました！

株式会社アガルート

株式会社アガルート（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩崎 北斗）が運営する「アガルートアカデミー」は、不動産鑑定士 短答式試験翌日の5月18日（月）に 「解答速報」を無料で公開いたしました。

また、短答式試験 重要問題解説講義のプレゼントが決定いたしました。

2026年不動産鑑定士試験 解答速報 :https://www.agaroot.jp/kanteishi/sokuhou/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes-kanteishi

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アガルートアカデミーは、不動産鑑定士 短答式試験翌日の5月18日（月）に 2026年（令和8年）不動産鑑定士 短答式試験「解答速報」を会員登録不要で無料公開いたしました。

さらに、「短答式試験 重要問題解説講義」の無料プレゼントが決定いたしました！

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■【無料プレゼント】短答式試験 重要問題解説講義

2026年短答式試験の注目すべき設問、合否を分ける設問を講師が解説いたします。お申込みいただいた方全員に無料で動画を配信いたしますので、ぜひご活用ください。

配信開始日：2026年6月1日（月）予定

無料プレゼントを受け取る :https://www.agaroot.jp/kanteishi/sokuhou/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes-kanteishi#kougi

アガルートは今後も、「教育」を通じて、数多くのイノベーションを下支えする、社会的なインフラとなることを目指しています。

【株式会社アガルートについて】

本社 ：東京都新宿区新小川町5-5 サンケンビル4F

設立日 ：2013年12月

資本金 ：35,000,000円

代表者 ：代表取締役 岩崎 北斗

HP ：https://agaroot.co.jp/

事業内容：

国家試験、検定試験等のオンライン予備校「アガルートアカデミー」：https://www.agaroot.jp/

オンライン医学部予備校「アガルートメディカル」：https://www.agaroot.jp/agaroot-medical/

オンライン学習コーチング「アガルート学習コーチング」：https://agaroot.co.jp/coaching/

資格試験対策の書籍を中心とした「出版事業」

完全成功報酬型Ｍ＆Ａコンサルティング・アドバイザリーサービス「AGAROOT M&Aアドバイザリー」

【グループ会社・グループ会社サービス】

株式会社ファンオブライフ：https://www.funoflife.co.jp/

アガルートキャリア：https://agaroot-career.jp/

Education Career：https://education-career.jp/

株式会社シナプス：https://cyber-synapse.com/

株式会社 新社会システム総合研究所：https://www.ssk21.co.jp/

株式会社エーアイアカデミー：https://aiacademy.jp/

株式会社メディアグロース：https://media-growth.co.jp/

株式会社クエリマーケティング：https://query-marketing.co.jp/

買取バリュー：https://kaitori-value.jp/

株式会社あそびラボ：https://asobi-lab.co.jp/

株式会社ワクコンサルティング：https://waku-con.com/

アガルート法律会計事務所：https://agaroot-lawacc.com/