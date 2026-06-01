【ねんりん家】父の日特別企画。羽田空港限定品『熟成ラムバター』が東京・神奈川・大阪・福岡の7店舗に期間限定登場

株式会社グレープストーン

株式会社グレープストーン(本社:東京都中央区銀座)が展開するバームクーヘン専門店「ねんりん家」は、羽田空港限定品『熟成ラムバター ～ディロンラムを染み込ませて～』を期間限定で7店舗で販売。2026年6月1日(月)～6月21日(日)頃まで、銀座本店・大丸東京店・西武池袋店・そごう横浜店・阪急うめだ店・博多阪急店・阿佐ヶ谷店でも販売いたします。

https://www.nenrinya.jp/(https://www.nenrinya.jp/)

もうすぐ父の日。お酒・スイーツ好きなお父様にぴったりな羽田空港限定品、期間限定で7店舗に登場

東京・銀座に本店を構える「ねんりん家」は、真っ⽩なのれんが印象的な日本うまれのバームクーヘン専門店。永年の研究開発から生まれた独創的な食べ心地と味わいで誕生と同時に行列店となり、現在では東京を代表する味として愛されています。

この度、父の日に合わせて羽田空港限定品『熟成ラムバター ～ディロンラムを染み込ませて～』の拡販が決定。普段は羽田空港でしか手に入らない一品が、期間限定で東京・神奈川・大阪・福岡の7店舗でもお買い求めいただけます。

高級感・上質感をテーマに、ラム酒を惜しみなく使用した大人のためのバームクーヘンは、父の日の贈り物にぴったり。お酒好き、スイーツ好きなお父様への日ごろの感謝を伝えるギフトとしてはもちろん、自分へのご褒美にもおすすめです。

ディロン トレヴューラム ＜V.S.O.P.＞

※この製品は洋酒が入っていますので、お子様やアルコールに弱い方、妊娠・授乳期の方、運転をされる方等はご遠慮ください。

※アルコール含有量：約2.9%

バターとラム酒の黄金バランスを追求。じゅわっと染み出す新感覚バームクーヘン

目指したのは、バターとラム酒がともに際立つ黄金バランス。ねんりん家のこだわりを活かしつつ、ラム酒の味もしっかりとご堪能いただける新しいバームクーヘンが生まれました。

生地には、ねんりん家の代表作『マウントバーム しっかり芽』を使用。濃厚なバター風味の生地に、品格ある香りとやわらかく奥深い風味が特徴のフランス産「ディロンラム」をじゅわっと染み込ませています。

仕上げに、黄金バランスの引き立て役「自家製バターフォンダン」をとろりと流しかけ、バターとラム酒のマリアージュを最大限に引き出しました。贅沢感のある芳醇な味わいと華やかな香りに包まれる特別なバームクーヘンです。

ご購入後は、開封を待ってあえて寝かせておくのもおすすめです。時間経過とともにラム酒が生地全体に染み渡ることでより熟成。味の深まりもお楽しみいただけます。

商品情報

【商品名】熟成ラムバター ～ディロンラムを染み込ませて～

【価 格】3,240円(本体価格3,000円)

【販売期間】2026年6月1日(月)～6月21日(日)頃まで

【販売店】ねんりん家 (銀座本店、大丸東京店、西武池袋店、そごう横浜店、阪急うめだ店、博多阪急店、羽田空港第1ターミナル HANEDA STAR&LUXE、羽田空港第2ターミナル 東京食賓館 時計台3番前 正面催事)、ぶどうの木＆鎌倉座 阿佐ヶ谷店

※羽田空港の2店舗では通年販売しております

※期間中毎日なくなり次第終了です

※この製品は洋酒が入っていますので、お子様やアルコールに弱い方、妊娠・授乳期の方、運転をされる方等はご遠慮ください

※アルコール含有量：約2.9%

※表示の価格は参考小売価格です

※販売店は予告なく変更する場合がございます

ねんりん家とは

公式HP

https://www.nenrinya.jp/(https://www.nenrinya.jp/)

公式インスタグラム

https://www.instagram.com/nenrinya_ginza/(https://www.instagram.com/nenrinya_ginza/)

公式X/旧Twitter

https://x.com/nenrinya_ginza(https://x.com/nenrinya_ginza)

ねんりん家 銀座本店

2007年誕生。真っ白なのれんが印象的な日本うまれのバームクーヘン専門店です。日本人の感性に響く味わいを追い求め、独創的な２つの食感のバームクーヘンを創りあげました。皮はカリッ、内はしっとり熟成の代表作『マウントバーム しっかり芽』。カステラのようにふっくらジューシーな『ストレートバーム やわらか芽』。永年の研究開発から生まれた無二のバームクーヘンは東京を代表する味として支持され続けています。