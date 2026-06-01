TWOSTONE&Sonsグループ、AI・データ領域を強化「TWOSTONE AIvita」始動、酒井克明が代表取締役CEO就任

株式会社TWOSTONE&Sons

株式会社TWOSTONE&Sonsのグループ会社である株式会社Digital Arrow Partners（所在地：東京都渋谷区、代表取締役CEO：酒井克明、以下 当社）は、2026年6月1日付で「株式会社TWOSTONE AIvita（ツーストーン エーアイヴィータ）」へ社名変更いたしました。またこれに伴い、新たな代表取締役CEOとして、国内のデータマーケティング領域を牽引してきた酒井克明が就任したことをお知らせいたします。

TWOSTONE Aivitaコーポレートサイト：https://aivita.co.jp/



■ 社名変更および代表変更の背景

これまで当社はデジタルマーケティング領域を中心に企業の成長を支援してまいりました。しかし、AI技術の急速な進化とデータ活用の本格化により、企業変革に求められる要素は大きく変化しています。

いま企業には、マーケティング最適化だけではなく、データ基盤整備、AIエージェント実装、さらにそれらを運用できる人材育成までを統合的に推進する力が求められています。

このような環境変化に先回りし、企業の変革を一気通貫で支援する体制を強固なものにするため、この度社名を「株式会社TWOSTONE AIvita」へと刷新いたしました。

さらに新代表取締役CEOには、CDP（カスタマーデータプラットフォーム）をはじめとするデータマーケティングの先駆者であり、三井物産株式会社の100％子会社である株式会社Legoliss（グループ会社間の合併により現在は「株式会社MBKデジタル」）の創業者でもある酒井克明が就任いたします。酒井が培ってきたデータマネジメントの深い知見と、当社の強みである実行力を融合させ、AI時代のデータ基盤構築からビジネス変革までを強力にリードしてまいります。

■ データとAIを駆使する「実行型」組織として企業のBX（Business Transformation／ビジネストランスフォーメーション）を支援

当社は、戦略を描くだけのコンサルティングファームや、ツールを導入するだけのベンダーとは一線を画します。 データとAIを核に、戦略設計から基盤構築、施策の実装・運用、そして成果の改善までをトータルで請け負い、売上やLTV、ROASの向上、さらには事業生産性や収益の改善という「結果」をデリバリーする【実行特化型パートナー】としてお客様に伴走いたします。

■展開する４つの事業領域

「データ × AI × マーケティング × 人材」の4領域を横断する事業を展開し、企業のビジネストランスフォーメーションをワンストップで支えます。

１．データマネジメント事業

CDPやDWH（データウェアハウス）を中核とした統合データプラットフォームの構築・運用を支援します。主要海外クラウドへの対応はもちろん、「国産クラウド」 「分散型エッジデータセンター」の提供や、サイバーセキュリティ・データガバナンス設計まで、セキュリティと利活用の両面から、企業のデータ資産を支える環境を整備します。

２．AIトランスフォーメーション事業

単なるツールの導入ではなく「業務の変化」にコミットします。AI活用のコンサルティングから、主要LLM（Claude、ChatGPT、Gemini、Copilot等）を駆使した自律型の「AIエージェント」の構築・RAG実装、さらには現場での継続的な精度改善や将来的な「内製化」に向けた伴走支援までを提供します。

３．マーケティングパートナー事業

Web、マス、オーガニックを横断した統合プランニングおよびメディアミックスの最適化を行います。PR・ブランドコミュニケーションから、CRM/MA（Salesforce、HubSpot等）の運用、SNSマーケティングまでをデータドリブンに一気通貫で実行。また、アフィリエイト特化型サービス「SONOSAKI」の運営も継続してまいります。

４．人材支援事業

AI時代だからこそ、最終的な意思決定や事業推進を担うプロフェッショナル人材が不可欠です。企業のマーケティング課題をプロマーケターが解決する「Expert Partners Marketing」や、ITフリーランスエンジニアを繋ぐグループ会社Branding Engineerのエンジニアリソースを活用し、企業の最適な組織体制構築と課題解決を強力に支援します。

■ 代表取締役CEO 酒井 克明 コメント

「新社名である『AIvita』の『vita』は、ラテン語で生命や生活を意味します。データやAIは非常に強力なテクノロジーですが、それらはどこまでいっても道具に過ぎません。私たちが本当に向き合うべきは、無機質な数字の向こう側にいる『生活者』、現場で働く『従業員』、そして未来の舵取りをする『経営者』という、すべての“人”です。

これまで私がデータマーケティングの領域で培ってきた『データを価値に変えるノウハウ』と、TWOSTONE AIvitaが持つ『泥臭く結果にコミットする実行力』を掛け合わせ、お客様のビジネスモデルそのものを変革するBX（ビジネストランスフォーメーション）を実現します。テクノロジーを人のために役立て、働く人の時間を解放し、より豊かな社会との接点を創り出していく。その約束を胸に、新生TWOSTONE AIvitaとして新たな挑戦をスタートさせてまいります。」

■新会社概要

・商号：株式会社TWOSTONE AIvita（英文表記：TWOSTONE AIvita Inc.）

・登記変更日：2026年6月1日

・本店所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷２-22-３ 渋谷東口ビル６F

・代表取締役CEO：酒井 克明

・資本金：10百万円

・株主：株式会社TWOSTONE&Sons 100%

・主な事業内容：データマネジメント事業、AIトランスフォーメーション事業、マーケティングパートナー事業、人材支援事業

・公式URL：https://aivita.co.jp/

■TWOSTONE&Sonsについて

エンジニアプラットフォーム事業を中心に様々なソリューションサービスを提供するホールディングカンパニー。2013年株式会社Branding Engineerとして創業、2020年7月7日に東京証券取引所マザーズ市場（現：グロース市場、証券コード：7352）へ新規上場。2023年６月１日に、「株式会社TWOSTONE&Sons（ツーストーンアンドサンズ）」に社名変更し、ホールディングス体制へと移行。

グループ全体で幅広い事業を展開し、世の中の社会課題を解決する事業集団として社会に貢献してまいります。詳しくは、TWOSTONE&Sonsコーポレートサイト（https://twostone-s.com/）をご覧ください。

TWOSTONE&Sonsグループの主力事業

AI 時代における事業開発のスタンダードの構築・実装を行う事業開発ファーム enableX

https://enablex-inc.com/

企業のAI導入から社内定着までの伴走型パートナー AI推進室

https://growth-one.co.jp/

フリーランスエンジニアと企業のマッチングサービス Midworks

https://mid-works.com/

"生成AI領域"に特化した即戦力フリーランスIT人材のマッチング支援 Midworks for AI

https://lp.mid-works.com/ai

ITエンジニア特化型転職支援サービス TechStars Agent

https://techstars.jp/lp/agent/

企業のマーケティング課題をプロマーケターが解決する Expert Partners Marketing

https://expertpartners.jp/marketing/business/

TWOSTONE&Sonsのニュースリリースはこちらから

https://twostone-s.com/news/