ジオコードが「Web広告トレンドレポート2026年5月号」を公開

株式会社ジオコード

Webマーケティングとクラウドセールステック事業を展開する株式会社ジオコード（本社：東京都新宿区、代表取締役：原口 大輔、証券コード：7357）は、Web広告に関する最新動向を日々調査・研究していますが、それらをまとめた「Web広告トレンドレポート2026年5月号」を公開いたしました。

今回の「Web広告トレンドレポート2026年5月号」では、主に以下についてレポートしています。

●Web広告アップデート情報

・LINEヤフーが広告プラットフォームを統合

└ 2026年4月1日、LINEヤフー広告がリリース

・マイクロアドの子会社がソーシャルコマースに関する知見を生かし冷凍食品ブランドを始動

└ 「パルス食堂」に見るソーシャルコマースの事例とは？

・Googleが戻るボタンのハイジャック行為をスパムポリシー違反とすることを発表

└ Google AdSenseの全面広告は戻るボタンのハイジャック行為に該当するの？

・LINEヤフー広告 検索広告のレスポンシブ検索広告でアセット単位の指標を追加予定

└ どのようなパフォーマンスデータを確認できるようになるの？

・LINEヤフー広告 検索広告で広告管理ツールからアドカスタマイザー属性の設定が可能に

└ アドカスタマイザーとは？

・LINEヤフーがYahoo! JAPANアプリ・LINEアプリのUIを変更予定

└ UI変更によって広告のKPIに影響が出る可能性あり

・LINEヤフー広告 検索広告でオーディエンスリストを利用したターゲティング配信の条件が変更に

└ どのような効果を見込めるの？

＜重要トピックス＞

・Google、AI Max for Searchをβ版から正式版へ移行することを発表

└ 動的検索広告（DAS）はAI Maxへ自動アップグレードされる予定

●Web広告トレンドレポートをダウンロードすると？

・マーケティングに関する最新情報が一目で分かる

・最新情報の中で重要なポイントをピックアップできる

・Web広告運用の改善事例を学べる

●こんな方にオススメ

・Webサイト集客を加速していきたいと考えている方

・Webサイト集客のレベルを知りたい方

・Webマーケティングの情報収集をしている方

▼「Web広告トレンドレポート2026年5月号」のダウンロードは以下URLから

https://www.geo-code.co.jp/ads/mag/download/11541/

■ジオコードのWeb広告運用サービスについて

ジオコードは、16年以上に渡りWeb広告運用サービスを提供している老舗のWebマーケティング会社です。あらゆる業種で1,517社5,546アカウントの豊富なWeb広告運用実績と、GoogleやLINEヤフーに認められた確かな広告運用力があります。

Googleが提供する「Google Partners プログラム」では、5年連続で最上位ステータスである「Premier Partner」に認定されており(※1)、また、LINEヤフー Partner ProgramのSales Partnerでは、優れた実績を持つ代理店だけに付与される特別な認定を受けています(※2)。

(※1) 2022年、2023年、2024年、2025年、2026年

(※2) LINEヤフー Partner ProgramのSales Partner「Select認定」および「Ads Operation badge（広告運用バッジ）認定」

【サービスサイト】https://www.geo-code.co.jp/ads/(https://www.geo-code.co.jp/ads/)

【運営メディア「Web広告マガジン」】https://www.geo-code.co.jp/ads/mag/(https://www.geo-code.co.jp/ads/mag/)

■株式会社ジオコードについて

ジオコードは、Web広告運用やSEO対策、Webサイト制作などの従来のWebマーケティング支援に加え、近年注目が高まるAI検索対策（AIO/LLMO）にも対応したWebマーケティング事業を展開しています。あわせて、クラウド営業支援・顧客管理ツール「ネクストSFA/CRM」などを提供するクラウドセールステック事業も展開しています。

これらの事業を通じて、当社はWebマーケティング＆営業DXで、集客から、受注までの全てを一社完結で支援し販売拡大に貢献するとともに、DX推進にも寄与するサービスを提供し、顧客の経営を攻守両面から支援しています。

社 名：株式会社ジオコード

代表者：代表取締役 原口 大輔

所在地：東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー 10F

設 立：2005年2月14日

資本金：3億6,461万円（2026年2月末現在）

上 場：東京証券取引所スタンダード市場（証券コード：7357）

事 業：Webマーケティング事業、クラウドセールステック事業

Ｈ Ｐ：https://www.geo-code.co.jp/(https://www.geo-code.co.jp/)

■ お問い合わせ先

＜Web広告サービスについて＞

株式会社ジオコード

Web広告課

メール：info@geo-code.co.jp

電 話：03-6274-8081