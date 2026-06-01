“CHOOSE LOVE-愛を選ぼう”韓国発「BLUELUE（ブルールー）」新作キャップ発売

写真拡大 (全18枚)

株式会社ビヨンクール

株式会社ビヨンクール（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：荒井雄志）は、韓国発ライフスタイルブランド「BLUELUE（ブルールー）」の新作キャップ2種を、2026年6月10日(水)より日本国内にて発売いたします。



発売は、ジェイアール名古屋タカシマヤにて開催される「CAViAR PRODUCTS POP UP SHOP “LIFESTYLE EDIT” 」を皮切りに、CAViAR PRODUCTS（https://www.caviar-products.jp/）、ZOZOTOWN、全国のセレクトショップなどで順次展開予定です。






今回登場するのは、BLUELUEのコアメッセージ“CHOOSE LOVE”を落とし込んだ2型のキャップ。


どちらもウォッシュ加工を施したコットン素材と深めの6パネルシルエットを採用し、日常に自然と溶け込む被り心地を実現。キャップというプロダクトを通して、 “小さな愛のメッセージ”を提案する「BLUELUE」。韓国カルチャー、ヴィンテージ、ストリートの空気感を横断しながら、日本での展開を本格的にスタートします。




CHOOSE LOVE CAP - CAMO

“日常の中で、愛を選ぼう”


ウォッシュ加工を施したカモフラージュボディに、 “CHOOSE LOVE”の刺繍と小さなハートを配置。ヴィンテージライクな空気感の中に、BLUELUEらしい温かさとユーモアを感じさせるデザインに仕上がっています。


素材：コットン100％


カラー：カモ


サイズ：FREE(54-66cm)


価格：7,700円(税込)







MADE CAP - PURPLE

“愛のために生まれ、愛を込めて作られたメッセージ”


「MADE FOR LOVE CAP」は、 “MADE FOR LOVE / MADE WITH LOVE / MADE TO LOVE”


のメッセージを、ラフなハンドライティング刺繍で表現。深みのあるパープルボディと淡いイエロー刺繍のコントラストが、静かな存在感を放ちます。


素材：コットン100％


カラー：パープル


サイズ：FREE(54-66cm)


価格：7,700円(税込)







CHOOSE LOVE CAP - CAMO / 価格：7,700円(税込)　

MADE CAP - PURPLE/ 価格：7,700円(税込)　



【発売日】


2026年6月10日(水)



【販売店舗】


・ジェイアール名古屋タカシマヤ9階イベントスポット1


「CAViAR PRODUCTS POP UP SHOP “LIFESTYLE EDIT” 」


※2026年6月10日(水)～6月16日(火)


・CAViAR PRODUCTS（https://www.caviar-products.jp/）


・ZOZOTOWN


・全国のセレクトショップほか



▼お客様お問い合わせ先


株式会社ビヨンクール


東京都渋谷区千駄ヶ谷3-13-22-207


TEL：03-6804-5201