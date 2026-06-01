“CHOOSE LOVE-愛を選ぼう”韓国発「BLUELUE（ブルールー）」新作キャップ発売

株式会社ビヨンクール

株式会社ビヨンクール（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：荒井雄志）は、韓国発ライフスタイルブランド「BLUELUE（ブルールー）」の新作キャップ2種を、2026年6月10日(水)より日本国内にて発売いたします。

発売は、ジェイアール名古屋タカシマヤにて開催される「CAViAR PRODUCTS POP UP SHOP “LIFESTYLE EDIT” 」を皮切りに、CAViAR PRODUCTS（https://www.caviar-products.jp/）、ZOZOTOWN、全国のセレクトショップなどで順次展開予定です。

今回登場するのは、BLUELUEのコアメッセージ“CHOOSE LOVE”を落とし込んだ2型のキャップ。

どちらもウォッシュ加工を施したコットン素材と深めの6パネルシルエットを採用し、日常に自然と溶け込む被り心地を実現。キャップというプロダクトを通して、 “小さな愛のメッセージ”を提案する「BLUELUE」。韓国カルチャー、ヴィンテージ、ストリートの空気感を横断しながら、日本での展開を本格的にスタートします。

CHOOSE LOVE CAP - CAMO

“日常の中で、愛を選ぼう”

ウォッシュ加工を施したカモフラージュボディに、 “CHOOSE LOVE”の刺繍と小さなハートを配置。ヴィンテージライクな空気感の中に、BLUELUEらしい温かさとユーモアを感じさせるデザインに仕上がっています。

素材：コットン100％

カラー：カモ

サイズ：FREE(54-66cm)

価格：7,700円(税込)

MADE CAP - PURPLE

“愛のために生まれ、愛を込めて作られたメッセージ”

「MADE FOR LOVE CAP」は、 “MADE FOR LOVE / MADE WITH LOVE / MADE TO LOVE”

のメッセージを、ラフなハンドライティング刺繍で表現。深みのあるパープルボディと淡いイエロー刺繍のコントラストが、静かな存在感を放ちます。

素材：コットン100％

カラー：パープル

サイズ：FREE(54-66cm)

価格：7,700円(税込)

CHOOSE LOVE CAP - CAMO / 価格：7,700円(税込)MADE CAP - PURPLE/ 価格：7,700円(税込)

【発売日】

2026年6月10日(水)

【販売店舗】

・ジェイアール名古屋タカシマヤ9階イベントスポット1

「CAViAR PRODUCTS POP UP SHOP “LIFESTYLE EDIT” 」

※2026年6月10日(水)～6月16日(火)

・CAViAR PRODUCTS（https://www.caviar-products.jp/）

・ZOZOTOWN

・全国のセレクトショップほか

▼お客様お問い合わせ先

株式会社ビヨンクール

東京都渋谷区千駄ヶ谷3-13-22-207

TEL：03-6804-5201