【ホテル日航新潟】カフェやビストロ文化を楽しむ『パリの美食 サマーランチブッフェ』 を7月11日より開催

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント

ホテル日航新潟（新潟県新潟市中央区 総支配人：栗山 研一）は、2026年7月11日（土）から8月31日（月）まで、3階レストラン「セリーナ」にて『パリの美食 サマーランチブッフェ』を開催いたします。

パリの美食ランチブッフェ

本ブッフェでは隣接する新潟県立万代島美術館で同日より開催される企画展「鹿島茂コレクション 花開くパリ・モダン」にあわせ、展覧会の舞台となるフランス・パリをイメージしたランチブッフェをご用意します。期間中、レストラン「セリーナ」の店内には、パリを思わせる装飾を施し、展覧会鑑賞後のお食事や、万代島エリアで過ごす夏のお出かけ先としてお楽しみいただけます。

フェアのこだわり

パリの街角にあるカフェやビストロをイメージし、温製料理からスイーツまで幅広くご用意いたします。

料理には、「ムール貝のブルギニョンバター エスカルゴ仕立て」や「ポークソテー カフェドパリバター」「クロックムッシュ」などを取り揃えました。スイーツには、「サンマルク」や「ベニエ」「タルトタタン仕立てのムース」などをラインアップし、料理・スイーツともにフランスの食文化を楽しんでいただけます。

『パリの美食 サマーランチブッフェ』開催概要

クロワッサンで作るクロックムッシュ鴨スモーク肉のジャンボン・ペルシヤードサンマルクタルトタタン仕立てのムース- 期間：2026年7月11日（土）・12日（日）、7月18日（土）～8月31日（月）- 時間：11:30～14:00（ラストオーダー）- 場所：ホテル日航新潟 3階 レストラン 「セリーナ」- 料金：大人4,000円／シニア（65歳以上）3,200円／小学生2,000円／3歳～未就学児800円※消費税・サービス料込- ご予約・お問い合わせTEL：025-240-1928（セリーナ直通）オンライン予約：https://www.hotelnikkoniigata.jp/blog/plan/34417/- 協力：新潟県立万代島美術館、TeNYテレビ新潟

◆画像はイメージです。

◆仕入れ状況により、予告なくメニュー内容を変更する場合がございます。

「鹿島茂コレクション 花開くパリ・モダン」について

フランス文学者、鹿島茂氏が40年以上にわたり収集を続ける膨大な西洋古書コレクションを新潟で初めて公開する展覧会です。2つの大戦を含む急激な時代の変化を経験した20世紀前半のフランスで花開いた新しい時代の感覚―「モダン」の様相を、鹿島茂コレクションならではの視点でご紹介します。

開催場所:新潟県立万代島美術館（新潟市中央区万代島5-1 朱鷺メッセ内万代島ビル5階）

開催期間:2026年7月11日（土）～9月6日（日）※期間中、休館日あり

開催時間:10:00～18:00（観覧券の販売は17:30まで）

公式サイト:https://banbi.pref.niigata.lg.jp/exhibition/kashimashigeru_collection/

ホテル日航新潟について

日本海側で随一の高さを誇る「ホテル日航新潟」。眼下には日本一の大河・信濃川、遥かには佐渡島を望む絶景が広がります。2024年に世界文化遺産に登録された「佐渡島の金山」へ向かうフェリーターミナルも徒歩圏内。自然と歴史に触れる旅の拠点として、上質な時間をお過ごしいただけます。



所在地：新潟県新潟市中央区万代島5-1

電話：025-240-1888（代表）

公式サイト：https://www.hotelnikkoniigata.jp/