「インパクトホールディングスグループ内覧会 NEXT REAL 2026」 開催決定

インパクトホールディングス株式会社

消費財・流通小売業界におけるDXと現場実装力を強みとするインパクトホールディングス株式会社 （本社：東京都港区、代表取締役社長：寒河江 清人、以下 「当社」） は、2026年7月1日 （水） ～ 8月14日 （金） の期間で 「インパクトホールディングスグループ内覧会 NEXT REAL 2026 （以下 「NEXT REAL 2026」）」 を開催することが決定いたしました。

NEXT REAL 2026 とは

今回開催する 「NEXT REAL 2026」 は、「リアル店舗は、次のフェーズへ。」 をコンセプトに、当社グループ （インパクトフィールド / impact mirAI / impact connect） が、社会インフラ・売場支援・IPソリューションをテーマに、次世代のリアル体験を提案する展示会です。

EC時代を経て、リアル店舗に求められる価値は大きく変化しています。 “モノを並べる場所” から “ブランドを体験する空間” へ。NEXT REALでは、「人」 「データ」 「演出」 「運営」 を連動させ、リアル空間そのものをメディア化する未来を提案します。

前回の 「I-EXPO 2025 夏」 （2025年7月～8月開催） では、消費財のナショナルブランドメーカー様を中心に、多くの皆様にご参加いただきました。今回も当社グループ一同、販促・マーケティング活動にお役に立てるサービス・製品をご用意し、皆様のご来場をお待ちしております。

NEXT REAL 2026 開催概要

会場

開催時期 ： 2026年7月1日 （水） ～ 8月14日 （金） ※ 土日祝日を除く。

開催時間 ： 09：00～18：00 （最終受付 16：00）

開催場所 ： インパクトホールディングス株式会社 赤坂本社ショールーム

住所 ： 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル 23F

参加費 ： 無料 （事前申込制）



アクセス

東京メトロ南北線 「六本木一丁目駅」 3番出口より徒歩3分

東京メトロ銀座線 「溜池山王駅」 13番出口より徒歩6分

東京メトロ日比谷線 「神谷町駅」 4番出口より徒歩8分

東京メトロ千代田線 「赤坂駅」 5番出口より徒歩9分

東京メトロ丸の内線 「国会議事堂前駅」 3番出口より徒歩10分

お問い合わせフォーム：https://impact-h.co.jp/contact/biz/?inquiry=service



NEXT REAL 2026 参加企業一覧

[表: https://prtimes.jp/data/corp/24340/table/907_1_82276838a99b6606655a8d0744c0d4a0.jpg?v=202606011051 ]

インパクトホールディングス株式会社 会社概要

社名 ： インパクトホールディングス株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 寒河江 清人

設立 ： 2022年11月 （創業：2004年2月）

資本金 ： 100百万円 ※2024年1月4日現在

本社所在地 ： 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル23F

事業内容 ：

● ラウンダー、試食販売、推奨販売、販売代行・店舗運営代行、BPO等

● デジタルサイネージやセルフオーダーシステムを中心としたIoT及びICT製品の企画、開発、製造、販売等

● 販促・マーケティングの企画立案、デザイン、製作、物流等

● アニメやマンガ、映画、ゲームなどの人気IPコンテンツの契約交渉からプロモーション戦略の企画立案、グッズやノベルティ製作・販売

● マーケティングリサーチ

WebURL ： https://impact-h.co.jp/

お問い合わせ先

インパクトホールディングス株式会社 広報担当

TEL ： 03-5464-8321

E-mail ： pr@impact-h.co.jp

CONTACT ： https://impact-h.co.jp/contact/

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