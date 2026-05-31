「求人を出しても応募が来ない」建設業の採用課題に。採用代行「建設採用センター」が4ヶ月で施工管理技士2名を採用

株式会社in the fog建設業特化の採用代行「建設採用センター」

株式会社in the fog（東京都渋谷区、代表取締役：後藤 嵩弥）が運営する建設業特化型採用代行（RPO）サービス「建設採用センター」は、求人媒体の運用と人材紹介エージェントの活用を組み合わせた成果報酬なしの月額制サービスを提供しています。

導入した建設会社では、利用開始から約4ヶ月で1級施工管理技士2名の採用が決まった実績があります。有効求人倍率が全産業平均の4倍を超える建設業界で、採用の実務をまとめて引き受け、専任の採用担当を置きにくい中小建設会社を支援します。あわせて本リリースを記念し、先着3社限定で、通常10万円の初期費用を無料とするキャンペーンを実施します。

【背景】

建設業の人手不足は、いまさら説明するまでもありません。採用をやっていてもなかなか、応募がこないことが現状です。建設業の中途採用担当者のうち43%が、直近1年で1人も採用できなかったと回答しています（株式会社助太刀『建設業の中途採用状況調査』2024年9月）。



採用は片手間で場当たりに動かしていても、応募すら集まりません。求人票は古いまま、紹介会社への返信は遅れ、候補者は条件の整った他社へ流れていきます。実際、中小建設会社の37.3%は採用の専任者を置けておらず（厚生労働省『建設雇用改善対策』）、総務や工事の担当者が、求人票の作成から応募対応、紹介会社とのやり取りまでを兼務しているのが実情です。

【サービス概要】採用の実務を一括で引き受ける「建設採用センター」

「建設採用センター」は、建設業界に特化した採用代行（RPO）サービスです。求人応募の不足を解消するために、採用業務を包括的にサポートします。

【特徴】

- エージェントコントロール：建設業の採用に強い人材紹介会社（エージェント）を選び、管理し、良い人材から応募が来るように調整します。最大70社へ一括でアプローチし、自社に合う候補者の紹介を引き出します。- 媒体運用：Indeedや求人ボックスなどの求人媒体を選び、原稿をつくり、反応を見ながら改善します。- 採用コンテンツの作成：求職者や人材紹介の担当者に自社の魅力が伝わる会社紹介資料をつくります。- ＜最大70社を一括コントロール＞建設業の採用に強い人材紹介会社をまとめて動かし、紹介の母数と質を高めます。エージェントを一社ずつ管理する手間も、当社が引き受けます。- ＜建設業に特化＞施工管理をはじめ、建設業ならではの職種・資格・現場事情をふまえて、求人の設計から候補者対応までを担当します。【導入実績】導入から4ヶ月で1級施工管理技士2名を採用

利用開始から約4ヶ月で1級施工管理技士2名の採用が決まりました。

【初回プレスリリース記念】先着3社限定・初期費用（通常10万円）無料キャンペーン

本リリース記念として、先着3社様に限り、

通常10万円の初期費用を無料とするキャンペーンを実施いたします。

特典：初期費用（通常10万円）が無料

定員：先着3社（定員に達し次第、受付終了）

お申し込み：サービスサイト（https://saiyou-center.com(https://saiyou-center.com/)）の「無料相談を予約する」から日程をご予約のうえ、予約フォームのコメント欄に「初期費用無料」とご記入ください

会社名：株式会社in the fog

代表者：代表取締役 後藤 嵩弥

事業内容：建設業特化の採用代行（RPO）事業「建設採用センター」の運営

コーポレートサイト：https://inthefog.co.jp(https://inthefog.co.jp/)

サービスサイト：https://saiyou-center.com

オウンドメディア：https://saiyou-center.com/media