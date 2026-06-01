「働くって、面白い。」を中高生へ。【おそうじ革命】東京都こどもスマイルムーブメント「中高生職業体験」に参画。

株式会社KIREI produce

総合清掃ブランド「おそうじ革命」（本社：東京都港区／代表取締役：福井智明）は、東京都が推進する「こどもスマイルムーブメント」の一環として開催される「中高生職業体験」プログラムへ参画いたします。

本取り組みは、自治体・企業・地域社会が連携し、中高生世代へ“リアルな社会体験”を提供する教育プロジェクトです。

おそうじ革命ではこれまで、清掃サービスの品質向上だけでなく、「教育」と「人材育成」を重要な経営テーマとして取り組んできました。

今回の職業体験では、中高生が“働くこと”をより身近に感じられるよう、実際の現場に近い体験型プログラムを実施予定です。

“掃除”は、社会を支える仕事

おそうじ革命が考える清掃とは、単なる作業ではありません。

空間をきれいにすることで、人の暮らし・店舗運営・地域環境を支える「価値提供」の仕事です。

本プログラムでは、業務用清掃機材を使った体験に加え、現場で求められるコミュニケーションや接客対応も学べる内容を予定しています。

さらに、グループディスカッションを通じて、

「働くとは何か」

「仕事は社会にどんな価値を生み出すのか」

「誰かに喜ばれる仕事とは何か」

を考える機会を提供します。

単なる職業紹介ではなく、“働く意味”に触れるキャリア教育として、中高生の学びにつなげてまいります。

年齢の近い社会人との交流も

本プログラムには、今年入社した新卒社員も参加予定です。

年齢の近い若手社員との対話を通じて、中高生が「少し先の未来」を具体的にイメージできる場づくりを目指しています。

また、新卒社員にとっても、自らの成長や仕事への向き合い方を見つめ直す機会になると考えています。

世代を超えて学び合うことで、参加者それぞれに新たな気づきや成長が生まれることを期待しています。

学び続ける会社として、次世代へ価値を届ける

夏休みという特別な期間だからこそ、学校だけでは得られない“社会との接点”を届けたい。

おそうじ革命は、職業体験を通じて、中高生・保護者・地域社会に対し、「働くこと」の前向きな価値を発信してまいります。

今後も、「KIREI」を軸に、

教育支援

人材育成

地域社会との共創

次世代キャリア形成

につながる取り組みを推進し、未来を担う子どもたちの成長に貢献してまいります。

開催概要開催日時: 2026年8月19日（水）～8月20日（木）〈2日間開催〉

実施時間: 9:30～13:00

実施場所: おそうじ革命 『KIREI LABO』

住所 : 東京都港区海岸1-9-18 国際浜松町ビル1階

実施内容: 清掃体験、接客体験、グループディスカッション、若手社員交流 など

対象 : 中学生・高校生

関連事業: 東京都「こどもスマイルムーブメント」 中高生職業体験プログラム







おそうじ革命とは

おそうじ革命は、「KIREIを通じて、人々の人生をより豊かに。」を理念に掲げる総合清掃ブランドです。

ハウスクリーニングを中心に、エアコンクリーニング、店舗・オフィス清掃、空室清掃など幅広いサービスを全国で展開しています。

徹底した研修制度と技術教育に力を入れており、高品質なサービスと顧客満足度の向上を追求しています。

また、単なる清掃会社ではなく、「人を育てる会社」であることを大切にし、社員教育・フランチャイズ教育・地域社会との連携などを通じて、“働くこと”の価値創出にも取り組んでいます。



おそうじ革命公式HP:https://www.osoujikakumei.jp/



こどもスマイルムーブメントとは

「こどもスマイルムーブメント」は、東京都が推進する、子どもを大切にする社会気運を高めるための取り組みです。

企業・NPO・自治体・地域団体など多様な主体が連携し、子どもや子育て世代を応援する活動を展開しています。

体験学習や教育支援、地域交流、子育て支援などを通じて、子どもたちが健やかに成長できる社会づくりを目指しており、「中高生職業体験」もその取り組みの一つとして実施されています。

概要：https://kodomo-smile.metro.tokyo.lg.jp/shokugyo-taiken/list/72



