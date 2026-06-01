新機能「Obsidian連携」を提供開始、自分宛メモアプリ『シンプルメモ（iOS版）』 ― 送ったメモを“プラグイン不要”でObsidian保管庫へ自動追記

株式会社ユリカ

株式会社ユリカ（所在地：東京都渋谷区、運営責任者：AI ATAKA）は2026年6月1日、iOS向けメモアプリ「Captio式シンプルメモ(https://simplememofast.com/)」に、送信したメモをObsidianの保管庫へ自動で追記する新機能「Obsidian連携(https://simplememofast.com/obsidian/)」を追加しました（バージョン3.0）。プラグインの追加は不要で、設定は約1分。あわせて「音声入力」にも対応し、いずれも無料プランで利用できます。

「Captio式シンプルメモ」は、思いついた内容を最短2タップで自分のメールアドレスへ送信することに特化した、シンプルなiOSメモアプリです。2026年4月の正式リリース以来、「起動して、書いて、自分に送る」という“Captio式”のワークフローで、思考の速度を止めないメモ体験を提供してきました。

今回の「Obsidian連携」は、その“入口”をそのまま、近年メモ・ナレッジ管理の定番となっている「Obsidian」につなぐ機能です。送信したメモは、これまで通りメールを送ると同時に、Obsidianの保管庫のノートにも自動で追記されます。iPhoneでサッとメモし、机に戻ったらObsidianで腰を据えて整理する――書きとめと整理の“分業”を、設定約1分で実現します。

開発背景：「すばやいメモ」と「育てる場所」をつなぐ

メモを取りこぼす多くの瞬間は、書く手間そのものではなく、「どのアプリのどのノートに書こう」と迷っている時間に生まれます。Obsidianをセカンドブレインやナレッジベースとして使う人ほど、外出先での“最初のひと言”をどこに落とすかでつまずきがちでした。

「Captio式シンプルメモ」は、この“最初のひと言”を起動0.3秒・ワンタップで書きとめることを得意としています。一方で、書きとめたメモを蓄積し、つなぎ、育てる作業は、Obsidianのような本格的なナレッジツールに分があります。

そこで私たちは、「思いつきはシンプルメモ、整理はObsidian」という役割分担をそのまま形にしました。メモを送れば、自動でObsidianに積み上がる。コピー＆ペーストも共有シートも不要で、思考の流れを止めません。「メモは整理する前に、まず手放すもの」という当アプリの思想を、PKM（パーソナル・ナレッジ・マネジメント）の文脈へ拡張する機能です。

「Obsidian連携」の主な特徴

1. コミュニティプラグインは不要

Obsidianの標準機能だけで動作します。アプリがiCloud Drive上の保管庫フォルダへ直接ノートを書き込むため、Obsidian側の設定変更や追加プラグインのインストールは必要ありません。

2. アプリを開かず、バックグラウンドで自動追記

連携をオンにして保管庫フォルダを一度選ぶだけ。以降は、送信したメモがバックグラウンドでノートに追記されます。メモを送るたびにObsidianが立ち上がることはありません。

3. 送り先は「デイリーノート」または「Inboxノート」から選択

デイリーノート：その日の yyyy-MM-dd.md に追記。日付ごとに思考のログが残ります。

Inboxノート：固定の1ファイルにまとめて追記。あとで仕分ける「受信箱」運用に最適です。

4. タイムスタンプ付きで、既存内容を消さずに1行ずつ追記

メモは「- HH:mm メモ本文」の形式で、リストの1行として追加されます。既存の記述を上書きせず、時系列でそのまま積み上がります。

5. メール送信は従来どおり（二重の記録）

Obsidianへの追記は、メール送信時の付加的な処理として行われます。これまで通りメールにも届くため、Obsidianを開かない日でも見返せる“二重の安心”が得られます。オフラインキュー（Outbox）の動作にも影響しません。

6. プライバシーに配慮したローカル処理

Obsidianへの追記は端末内で完結するローカル処理です。既存の送信・暗号化経路（端末内のオフラインキューと送信履歴のAES-GCM暗号化）には一切変更を加えていません。メモ本文は送信時に通過するのみで、当社サーバに恒常的に保存することはありません。

7. 設定は約1分

保管庫フォルダを選び、送り先を選ぶだけ。普段はサッとメモするだけのユーザーは、この設定を行わずにこれまで通り利用できます。

動作の流れ

メモを書く → ワンタップ送信 → メールに送信 ＋ Obsidianに自動追記

たとえばデイリーノートには、次のように記録されていきます。

2026-05-30

- 09:14 駅で思いついた記事の見出し案

- 12:38 ランチで聞いた競合の新機能をあとで調べる

- 21:05 読み終えた本の引用メモ

あわせて対応：話すだけでメモできる「音声入力」

今回のアップデートでは、Obsidian連携とあわせて「音声入力」にも対応しました。メモ画面のマイクアイコンをタップして話すと、その場で言葉が文字に変換され、入力欄に書き込まれます。歩きながら、運転の合間に、キーボードを打ちにくい場面でも、思いついたことをそのまま声で残せます。

完全オンデバイス処理：文字への変換は端末内で完結します。音声データを外部のクラウドや当社サーバへ送信することはなく、オフラインでも動作します。

追加料金なし：本機能も無料プランでご利用いただけます。

「書いて送る」を壊さない“足し算”：従来どおりキーボードで打つこともでき、音声はあくまで入力手段の一つとして加わります。録音中は画面の波形が声に反応して動き、読み取り中であることが一目で分かります。

※音声入力は、オンデバイス音声認識に対応した最新のiOS環境での利用を前提としています。対応状況はOSのバージョンや端末・言語によって異なります。

想定利用シーン

まず書く、整理は後で：「とにかく先に書きとめる、整理は後で」を徹底。Inboxノートに全部流し込み、週末にまとめて仕分ける。

デイリーログ／ジャーナリング：デイリーノートに時刻付きで残るため、1日の思考の流れがそのままログになる。

会議・打ち合わせメモ：会議中に要点をワンタップ送信。Obsidianに時系列で並び、議事メモの下書きが自然にできあがる。

読書・引用メモ：読みながら気になった一節を送るだけで、読書メモがObsidianに集約される。

Zettelkasten／セカンドブレイン運用：外でメモしたアイデアの“種”を、机に戻ってからリンクし、育てる。

動作条件・注意点連携を行う「Captio式シンプルメモ」はiPhone（iOS 16.0以降）向けアプリです。追記先のObsidian保管庫は iCloud Drive または「このiPhone内」にあり、ファイルAppからアクセスできる必要があります。デイリーノートは yyyy-MM-dd.md 形式を前提としています。保存先や命名をカスタムしている場合は「Inboxノート」を選ぶと確実に1ファイルへ届きます。Obsidian Sync専用の保管庫はフォルダ選択に表示されないことがあり、その場合はURLスキーム方式（送信時にObsidianが一瞬開いて追記）にフォールバックします。iCloud同期の都合上、Obsidianの画面に反映されるまで数秒かかる場合があります。保管庫をiCloud DriveやObsidian Syncで同期しておけば、Mac・iPad・他端末のObsidianからも同じノートを開けます。音声入力は、オンデバイス音声認識に対応した最新のiOS環境を前提としています。非対応のOS・端末・言語ではマイクアイコンが表示されず、従来どおりキーボード入力のみでご利用いただけます。

料金・提供時期

「Obsidian連携」および「音声入力」は、バージョン3.0のアップデートとして2026年5月30日より提供を開始しました。いずれの機能も無料プランでご利用いただけます。 「Captio式シンプルメモ」のダウンロードは無料で、追加の課金なくお使いいただけます（Obsidian連携は設定画面の「上級者モード」をオンにすると表示されます）。

製品概要

製品名：Captio式シンプルメモ

今回のアップデート：バージョン3.0「Obsidian連携」「音声入力」

提供開始日：2026年5月30日

料金：無料、App内課金あり

対応OS：iOS 16.0以降

配信元：App Store

公式サイト：https://simplememofast.com

機能ページ：https://simplememofast.com/obsidian/

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6758438948

株式会社ユリカについて

株式会社ユリカは、日々の仕事や生活の中で生まれる小さな不便を、シンプルなデジタルプロダクトによって解決することを目指しています。「シンプルメモ」は、情報をすばやく残し、確実に見返せる状態にするためのプロダクトとして開発されました。多機能化が進むデジタルツールの中で、あえて「書いて、送る」という最小限の体験に絞ることで、ビジネスパーソンの思考と行動のスピードを支援しています。

会社概要

販売事業者名：株式会社ユリカ

所在地：東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号 渋谷道玄坂東急ビル2F-C

運営責任者：AI ATAKA

公式サイト：https://simplememofast.com

本件に関するお問い合わせ

株式会社ユリカ シンプルメモ 広報担当

E-mail：support@simplememofast.com

お問い合わせ方法：原則メールにて受付

※「Obsidian」は Dynalist Inc.（Obsidian.md）の商標です。本サービスはObsidianの公式・関連サービスではありません。

※「Captio」は各権利者の商標または登録商標です。「シンプルメモ」はCaptioの公式後継アプリ、または関連サービスではありません。本リリースにおける「Captio式」という表現は、自分自身にメールを送るメモワークフローを説明する目的で使用しています。

※記載の仕様・対応状況は配信時点のものです。