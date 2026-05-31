地域商社「能登島みらい株式会社」、設立1年を機に米事業を本格始動

能登島みらい株式会社能登島では海と田んぼ・集落・里山がとても近く、「里山里海」を体感できる

世界農業遺産「能登の里山里海」の認定地域である石川県七尾市能登島にて、能登半島地震からの復興を目指し、地域資源を活かした持続可能な地域づくりに取り組む能登島みらい株式会社（本社：石川県七尾市、代表取締役：高橋正浩）は、2025年4月の設立から約1年の節目を迎え、自社ECサイト「能登島ふるさと商店(https://notojima.base.shop/)」にて、能登島産コシヒカリの2ブランド「能登島ふるさと米」「能登島御米（ぎょべい）」の販売を本格的に開始しております。あわせて、設立1周年を記念した「1周年記念キャンペーン」を期間限定で実施中です。

■ 背景：島の暮らしを未来につなぐ

地震後にワークショップを重ねて策定した将来ビジョン

七尾湾に浮かぶ能登島は、世界農業遺産「能登の里山里海」にも認定され、海を臨む田んぼの風景や、季節ごとの山と海の恵みに彩られた、暮らしの原風景が残る島です。一方で、2024年1月の能登半島地震により、地域は大きな被害を受けました。

「元気やよ。能登島」 :https://notojimaguide.jp/能登島の復興のために開設された総合情報サイト

七尾市認定の地域運営組織「能登島地域づくり協議会」では、住民参加型ワークショップ「能登島未来会議」を経て策定した「能登島将来ビジョン2.0」の実行組織として、2025年4月3日、地域商社「能登島みらい株式会社」を設立しました。

今年も新たに耕作放棄地を再生して田植えを行いました

能登島では、高齢化や担い手不足により耕作放棄地の増加が課題となっています。能登島みらいは、地元農家や関係者とともに、こうした耕作放棄地を一枚ずつ再生し、ふたたび稲穂が実る田んぼへと甦らせる取り組みを進めています。

今お届けする一粒一粒には、島の風景を守り、未来へ手渡すための歩みが込められています。

設立から約1年、生産・物販・体験・広報の4分野で事業の準備を進めてまいりましたが、米事業の中核として自社ECサイト「能登島ふるさと商店」を本格稼働し、能登島産コシヒカリの販売を開始しております。

■ 商品の特徴：島の風土を味わう

能登島ふるさと商店はこちら :https://notojima.base.shop/

能登島の土壌は、稲作にとって魅力的な特徴を備えています。特に赤土と珪藻土（けいそうど）が共存している点は、他の地域にはあまり見られない希少な土壌環境です。島内ではこの土壌特性が3つのエリアに分かれていることが特徴です。

・西部（赤土／鉄分豊富） もっちりとした食感、力強い旨み

・中部（赤土と珪藻土の調和） バランスのとれた上品な甘み

・東部（珪藻土／海風「あえの風」） すっきりした甘みと粒立ち

この風土を活かし、用途に応じて選べる2つのブランドラインを展開しています。

■ 商品ラインナップ

能登島ふるさと米2kg◆ 能登島のふるさと米 ― 毎日のお米

珪藻土と赤土が混じり合う豊かな土壌と、山から湧き出る清らかな水に恵まれた能登島の自然の恵みを凝縮した、毎日のごはんに寄り添うお米です。ミネラルを多く含んだ大地、澄んだ山の水、穂に当たる潮風、そして地元農家の丁寧な手仕事が育んだお米です。

2kg／5kg／10kgの3サイズを展開し、毎月美味しさをお届けする「定期便」もございます。玄米／白米の選択も可能です。

能登島御米東部5kg◆ 能登島御米（ぎょべい） ― 特別なお米

単一生産者による優れた品質の特別なお米。西部・東部・中部の3エリアから、土壌の個性が明確に表れた米をお好みに合わせてお選びいただけます。5kg／10kg／30kgの3サイズを展開し、ご注文を頂いてから精米したてをお届けします。

◆ 共通仕様

品種：コシヒカリ（令和7年産）

産地：石川県七尾市能登島

精米：穀温の上がらない最新の精米機で精米し、小米選別機・光選別機を通して粒立ちの良いお米に仕上げる「感動精米」仕様でお届けします。

■ 販売概要

販売チャネル：能登島ふるさと商店

URL：https://notojima.base.shop/

◆1周年記念キャンペーンを実施中

能登島みらい株式会社の設立1周年を記念し、「能登島のふるさと米」を特別価格で提供するキャンペーンを実施しています。能登島の米を一度味わっていただきたいという思いを込めた、期間限定の取り組みです。

対象：能登島のふるさと米 2kg／5kg／10kg

※商品ラインナップ・価格の詳細は販売サイトをご参照ください。

■ 会社概要

会社名：能登島みらい株式会社

所在地：石川県七尾市能登島向田町ろ部40番地

設立：2025年4月3日

代表者：代表取締役 高橋正浩

事業内容：

・生産事業（米・山の整備）

・販売事業(米の販売・ブランド化、土産品開発)

・観光体験事業（体験プログラム、視察・研修受入）

・マーケティング・広報事業

コーポレートサイト：https://notojimamirai.jp/

能登島情報総合サイト：「元気やよ。能登島」 https://notojimaguide.jp/

◆設立経緯

能登島地域づくり協議会（七尾市認定地域運営組織）が掲げる「能登島将来ビジョン2.0」を事業面から推進する地域商社として設立。地域の生産者・住民とともに、能登島の資源価値を高め、地域経済の持続的な発展に寄与することを使命としています。

能登島地域づくり協議会サイト：https://notojima-chiiki.com/

■ 本件に関するお問い合わせ

能登島みらい株式会社

メール：notojimamirai@gmail.com

Web：https://notojimamirai.jp/