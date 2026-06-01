新商品●5000個限定● スカイライン GT-R (BNR32) キーリング、楽天市場で予約販売開始！！

「スカイライン GT-R (BNR32) 」 が3Dで作りこまれたキーリング、5000個限定生産で予約販売開始。高級感のあるしっかりとしたつくりに、シリアル入りのプレートつき。

株式会社フェイススカイライン GT-R (BNR32) キーリング

株式会社フェイス（本社：石川県白山市、運営：CAMSHOP.JP）より、名車「日産スカイライン GT-R (BNR32)」をモチーフにした限定5000個のシリアルナンバー入りメタルキーチェーンが登場。楽天市場で予約販売を開始いたしました。

スカイライン GT-R (BNR32) キーリング

スカイライン GT-R (BNR32) キーリング

本製品、「スカイライン GT-R (BNR32) 3D キーチェーン」は遊び心がありながらも、

世代を問わずどのファンでも楽しめる高級感のある仕上がり。

ボックス入りなので、大切な方へのギフトにも選びやすくなっています。

日本を代表する自動車であるスカイラインをキーホルダーとして楽しむことができます。

小さいながら細部まで再現されており、色々な角度から車体を確認することができます。

この機会にぜひお求めください。

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/norimono/442417/

オフィシャルサイト紹介ページ：https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1010701&sort=n(https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1010701&sort=n)

手のひらサイズで再現された“スカイライン”。

本商品は、迫力のあるサイズ感と重厚な質感が魅力のアイテムで、立体的な3D造形により、まるで本物のミニカーのようなリアリティを実現。小さいながらも、GT-Rのフォルムを細部にまで再現しています。

またGT-Rの迫力あるロゴプレート

キーチェーンとして使用すると、各パーツが触れ合い金属音が鳴り響き、まるで“鈴”のような存在感を発揮します。

専用のボックス入りで、ギフトとしても最適。スカイラインファンはもちろん、アウトドアや車好きの方への贈り物にもぴったりなアイテムとなっております。

プレートの裏面に限定5000個のシリアルナンバーの刻印つきでお届けします。

【商品概要】

スカイライン GT-R (BNR32) キーリング

商品名：スカイライン GT-R (BNR32) クロームメッキキーチェーン

素材：ダイキャスト（クロームメッキ仕上げ）

3チャーム：GT-R ロゴチャーム、ナスカン、NISMO プレート

パッケージ：専用ギフトボックス入り

・スカイライン GT-R (BNR32) キーリングの新作が一般販売開始

・5000個限定生産

・ミニカーのような遊び心あるデザイン

・しっかりとした重厚感あるつくり

・日産自動車オフィシャルライセンス取得商品

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販売元

会社名 ：株式会社フェイス

所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38

お問い合わせ：076-287-6593(#)

メール ：27@faith-jp.com

受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く)

HP ：https://camshop.jp/

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