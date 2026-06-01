【グループ拡張】INDUSTRIAL-X、TECH PLAY Branding事業承継およびCoACT-Xのグループ化により4社体制へ

株式会社INDUSTRIAL-X

データドリブン経営による企業変革を支援する株式会社INDUSTRIAL-X（本社：東京都港区、代表取締役CEO：八子 知礼、以下「INDUSTRIAL-X」）は、AI時代における企業変革支援体制の強化を目的として、パーソルイノベーション株式会社が運営するテクノロジー人材向けコミュニティ・メディア「TECH PLAY」ブランディング事業を譲り受け、新しく子会社「株式会社TECH PLAY-X」を設立して当該事業を承継します。また同時に、Microsoft 365を中心とした現場レベルでのアプリケーション開発実装支援を得意とするナカタケテック株式会社の株式51％を取得してグループ会社化し、新社名「株式会社CoACT-X」としてリブランドすることをお知らせいたします。

これによりINDUSTRIAL-Xグループは、「INDUSTRIAL-X」「PROMPT-X」「TECH PLAY-X」「CoACT-X」の4社体制となり、戦略立案からAI・データ実装、現場定着、人材・コミュニティ形成までを横断的に支援する「変革実装基盤」をさらに強化し、日本企業全体の持続的な発展と拡大を強力に牽引してまいります。

グループ拡張の背景

近年、企業におけるAI活用やDX推進は急速に進展している一方で、「AI導入がPoC段階で止まってしまう」「現場定着まで至らない」「推進人材が不足している」「技術理解と事業理解が分断している」など、多くの企業が“実装・定着フェーズ”における深刻な課題を抱えています。

INDUSTRIAL-Xはこれまで、「データドリブン経営による企業変革」を掲げ、戦略策定からAI導入・データ活用・現場変革までを支援してまいりました。今回、新たに採用活動をメディアでブランディング支援する「TECH PLAY Branding事業」および顧客現場その場で変革実感を体現する「CoACT-X」がグループに加わることで、企業変革を支える“人材・コミュニティ”と“現場実装・定着”の両機能を強化し、AI時代における企業変革支援体制をさらに拡張いたします。

新たに加わった2社について

株式会社TECH PLAY-X（TECH PLAY Branding事業承継）

INDUSTRIAL-Xは、パーソルイノベーション株式会社が運営するテクノロジー人材向けコミュニティ・メディア「TECH PLAY」ブランディング事業を譲り受け、新設会社「株式会社TECH PLAY-X」にて当該事業を承継いたしました。TECH PLAY Brandingではこれまで、会員数32万人のエンジニアコミュニティ運営、テクノロジーイベント企画・運営などを通じて、国内有数のテクノロジーコミュニティ基盤を形成してきました。

INDUSTRIAL-Xグループにおいては「AI/DX人材接点の強化」「技術コミュニティ形成」「DX・AI領域における情報発信」「技術ブランディング支援」「採用・マーケティング支援」「DX/AI人材育成支援」などをさらに推進してまいります。

https://techplay-x.jp/

株式会社CoACT-X（旧ナカタケテック株式会社のグループ化）

INDUSTRIAL-Xは、Microsoft 365およびPower Platformを活用した業務改善・市民開発支援を展開するナカタケテック株式会社の株式51％を取得し、新たに「株式会社CoACT-X」としてグループ会社化いたしました。

現場に近い領域で多数の実績を有する同社は、INDUSTRIAL-Xグループにおいて、AI・データ活用戦略を“現場で実際に動く状態”まで落とし込み、企業変革の実装・定着を担う役割を果たします。

https://www.coact-x.jp/

INDUSTRIAL-Xグループの4社体制と役割

今回の体制強化により、INDUSTRIAL-Xグループは、企業変革に必要な「戦略」「AI・データ」「人材・コミュニティ」「現場実装・定着」を横断的に支援する4社体制となります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51016/table/172_1_ee4a1b99d55d91307a8d659b88c7b8bd.jpg?v=202606011051 ]

AI時代における企業変革は、単にAIツールを導入することでは実現できません。

経営戦略、データ基盤、AI実装、現場業務、人材育成、コミュニティ形成までを一体で動かし、企業活動そのものを再構築していくことが求められています。

INDUSTRIAL-Xグループは今後、単なるコンサルティンググループやシステム開発グループではなく、企業や産業そのものの構造転換を支援する「変革実装プラットフォーム」として、日本企業のAI時代へのアップデートを加速してまいります。

今後について

INDUSTRIAL-Xグループは今後、AI時代における企業の構造転換を支援する“変革実装プラットフォーマー”として、

- AIエージェント活用- データドリブン経営- 市民開発- 現場DX- 技術コミュニティ形成- DX/AI人材育成

などをさらに推進し、日本企業の変革実装を加速してまいります。

新グループ会社よりコメント

株式会社TECH PLAY-X 武藤 竜耶

TECH PLAY-Xはこれまで、「TECH PLAYERとTECH COMPANYを増やす」というミッションのもと、次の時代を切り拓くテクノロジーと、それを担う人・組織にスポットライトを当て続けてまいりました。今まさに、テクノロジーと多様な産業との「掛け合わせ（X）」によって、産業変革が加速する新たな時代が到来しようとしています。INDUSTRIAL-Xが持つ産業変革の推進力と、TECH PLAY Brandingが培ってきたテクノロジーメディアとしての発信力を掛け合わせることで、日本のあらゆる産業が変わっていく未来を、より力強く、より広いスケールで創り上げてまいります。

株式会社CoACT-X 顧 文博

私はこれまで、日本の中小企業が持つ大きな可能性を信じ、全国の企業に向けて、現場密着型のDX推進と企業風土改革を展開してまいりました。私たちが変革において最も重要だと考えているのは、「経営 × 現場 × 技術」の三位一体です。経営だけでも、技術だけでも、現場だけでも、企業は変わりません。経営の想い、現場のリアル、そして技術の力が一つになった時、初めてDXは“実装”され、企業文化として定着していきます。CoACT-Xは、机上で提案を行うだけの会社ではありません。私たちは現場に入り込み、その場で課題を議論し、その場で解決策を見つけ、その場でシステムを構築し、その場でノウハウを共有します。顧客と同じ景色を見ながら、本質的な変革を共創するための姿勢です。INDUSTRIAL-Xグループの一員として、私たちはAI・データ戦略を“現場で実際に動く変革”へと変え、ラストワンマイルの実装と定着を担ってまいります。AIの時代だからこそ、最後に企業を変えるのは「現場で人と向き合う力」だと、私たちは信じています。CoACT-Xは、現場から日本企業の変革を支える実装パートナーとして、これからも挑戦を続けてまいります。

代表コメント ： 株式会社INDUSTRIAL-X 代表取締役CEO 八子 知礼

株式会社INDUSTRIAL-X 代表取締役CEO 八子 知礼

AI時代において企業変革を実現するためには、戦略だけでも、システムだけでも不十分です。弊社が掲げてきたDigital/Physical/Human Transformationといった人材・コミュニティ・AI・データ・現場実装までを一体で動かしていく必要があります。今回、TECH PLAY Branding事業およびCoACT-Xがグループに加わることで、変革を“構想”ではなく“実装”まで支援できる体制がさらに強化されました。 INDUSTRIAL-Xグループは今後、単なるコンサルティンググループやシステム開発グループの枠を超え、企業や産業そのものの構造転換を支援する『変革実装プラットフォーム』として挑戦を続けてまいります。この強力なグループ体制と、2025年から手掛けている宇宙産業という新たなフロンティアへの挑戦を通じて、日本企業の皆様が次なる成長のステージへと駆け上がり、日本経済全体が大きく発展していく未来を共に創り上げてまいります。

株式会社INDUSTRIAL-X

代表者：八子 知礼

所在地：〒105-0003 東京都港区芝公園1丁目1-1 住友不動産御成門タワー9F

概 要：データドリブン経営による企業変革を支援しています。DXやAIの導入・推進に必要なリソースを、最適かつワンストップで提供し、企業・団体・自治体などの次世代型事業への構造転換をスピーディに実現できる環境を提供しています。企業変革のためのコンサルティングやBPO等の個別ハンズオン支援に加えて、デジタルを活用した変革のためのオンライン型支援サービスも展開しており、データとテクノロジーを軸に持続可能な経営変革を実現します。

事業内容：企業変革コンサルティング、DX / AI 導入展開支援、営業・マーケティング変革、人材

育成・組織変革、DX 推進クラウド、データ基盤ソフトウェア、AI 変革ソリューション

URL：https://industrial-x.jp/

【関連サービス・ソリューション】

「宇宙事業展開支援サービス」

あらゆる産業の宇宙ビジネス参入からデータ活用までを、構想から事業化までフルスタックで伴走支援するサービスです。JAXAとの連携で培った知見と独自のDXノウハウを活かし、非宇宙企業向けの宇宙参入支援と、既存宇宙企業向けのデータ活用支援を提供します。「宇宙を知る」から「社会実装」までの5ステップで、製造・物流・建設業などの宇宙ビジネス創出を強力に後押しします。

URL：https://industrial-x.jp/space/

「AX Agent Suite for 業務改善」

単なるツール導入ではなく、伴走型で「あなたの仕事を任せられる」AIエージェント（AI社員）を構築するソリューションです。AIがいることを前提に仕事の進め方自体をゼロから作り直すアプローチにより、人間が行っていた工程そのものをAIに統合・消滅させ、生産性を劇的に向上させます。AI導入を前提とした業務プロセスの再定義（BPR）およびAIエージェントの開発・実装・運用まで一気通貫で伴走支援します。

URL：https://industrial-x.jp/ai-agent/process-improvement/

「AX Agent Suite for 生産管理」

製造現場の「人・設備・在庫・進捗」といった情報をリアルタイムに把握し、最適な判断を支援するAIソリューションです。AIが工場のあらゆるデータを統合し、進捗のトラッキング、原価見積と実績の比較、属人化しがちなノウハウのナレッジ化、帳票作成の代行といった業務を自律的に実行します。これにより、現場業務の可視化・標準化・自動化を実現し、生産性と対応力を飛躍的に向上させます。

URL：https://industrial-x.jp/ai-agent/production-management/

「Xtrategy(R)」（エクストラテジー）

経営者や経営企画部、企業の経営を支援する方々が決算資料や中期経営計画などをアップロードするだけで、経営戦略策定のための分析を瞬時に自動出力するサービスです。分析にはPESTEL分析、5FORCES分析、課題マップ、ロードマップなどが含まれます。

URL：https://xtrategy.jp/

「InduStudy(R)」（インダスタディ）

法人営業や士業、コンサル業、自治体職員など、B2Bビジネスに携わる方々が業界を理解するためのレポートを簡単なキーワードの入力で自動出力するサービスです。知りたい業界の業務プロセス、代表的な課題、デジタル化の観点などを出力します。

URL：https://industudy.jp/

「DX plus(R)」（ディーエックスプラス）

DX推進者、DXコンサルタントが、企業の組織全体の課題を構造的に理解し、そして、目的に合わせて最適なソリューションを検討・導入するための、DXプロジェクト企画支援サービスツールです。特許登録済み。

URL：https://dxplus.resource-cloud.jp/login

「Resource Cloud(R)」（リソースクラウド）

DXを実現するための様々な商材(リソース)をオンラインで調達可能とするDXソリューションカタログサービスです。変革に必要なDXソリューションやノウハウをサービスとして提供します。

URL：https://resource-cloud.jp/