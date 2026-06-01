大島沙緒里選手とのスポンサー契約締結のお知らせ

株式会社タイムクリエイターズ大島選手とタイムクリエイターズ女性社員

この度、タイムクリエイターズは、MMAファイター大島沙緒里（おおしまさおり）選手と新たに2026年度年間スポンサー契約を締結致しました。

大島選手は、トップファイターとの対戦を重ねながら結果を積み上げ、常に次のステージへと挑み続けるファイターです。その姿は、「今以上を求めて挑み続ける」という、タイムクリエイターズのValueを体現しています。

また、双子の母として子育てと競技を両立しながら第一線で戦い続けるその姿は、「夢を持ち続けること」「やり遂げること」の大切さを示しています。

タイムクリエイターズは、大島選手の挑戦を共に歩むパートナーとして、今後も継続的にサポートしてまいります。

大島選手 プロフィール

大島選手

MMAファイター

大島 沙緒里（Saori Oshima）

1994年生まれ、島根県出身。

柔道をバックボーンに競技キャリアを築き、2019年に総合格闘技へ転向。2020年DEEP女子ミクロ級王座、2021年DEEP JEWELSアトム級王座を獲得し、2024年にはミクロ級王座統一を達成。2階級で王座を獲得している。

RIZINなど国内主要大会にも参戦し、トップファイターとの対戦を重ねる実力派ファイター。双子の母として子育てと競技を両立しながら、第一線で活躍を続けている。

【Instagram】https://www.instagram.com/1114saori/

大島選手のコメント

総合格闘家の大島沙緒里です。

競技に向き合う日々の中で、タイムクリエイターズ様に支えていただけることを大変心強く感じています。母として、そして一人の競技者として挑戦を続けられる環境に感謝しています。



皆様からの応援を力に変え、これからも一つひとつの挑戦に真摯に向き合いながら、私の姿を通じて、勇気と活力を届けていきたいと思います。



これからも全力で戦い続けます。応援よろしくお願いいたします！

会社概要

社名：株式会社タイムクリエイターズ（Time Creators Co., Ltd）

本社所在地：東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング12F

拠点所在地：茨城県土浦市大和町8-22 土浦タマキビル3F

代表取締役社長：土田 成相

代表取締役専務：野崎 俊治

事業内容：ソフトウェア受託サービス・情報処理サービス・その他

設立： 2008年4月

HP：https://www.time-creators.co.jp/