聖隷福祉事業団×日本老人福祉財団『第5回有料老人ホーム実践研究発表会』開催

社会福祉法人 聖隷福祉事業団

社会福祉法人聖隷福祉事業団（法人本部：静岡県浜松市、理事長：青木善治）が運営する介護付有料老人ホーム〈エデンの園〉と、一般財団法人日本老人福祉財団（本部：東京都中央区、理事長：夏目 芳宏）が運営する介護付有料老人ホーム〈ゆうゆうの里〉は、2法人合同で『第５回有料老人ホーム実践研究発表会』を2026年7月11日（土）に静岡県浜松市中央区のえんてつホールにて開催いたします。有料老人ホーム事業における更なるサービスの質の向上を目的として職員が日常業務内で抱える課題を「研究課題」として共有、職員皆で「課題解決」に取り組んだことを発表します。

・ 有料老人ホームのパイオニアの2法人が実施する課題共有と解決の研究発表会を開催

今回は「新しい歩み、新しい学び」が一つの目的であり、新しい知見を得て、お互いに高め合い、新たな一歩を踏み出すという思いが込められています。

聖隷福祉事業団〈エデンの園〉、日本老人福祉財団〈ゆうゆうの里〉は、共に50年以上の実績があり、超高齢社会を迎えている日本社会において、約50年にわたり”高齢者介護の最前線”を支えてきた両法人だからこそ見える課題、現場で働く職員だから感じる課題などに対して、実践的な解決を探ります。

■ 名称：『第５回有料老人ホーム実践研究発表会』

（愛称：Study Festival スタディフェスティバル）

■ 発表：第1グループから第4グループ 計20テーマ

■ 主催：社会福祉法人聖隷福祉事業団、一般財団法人日本老人福祉財団

共催：公益財団法人ニッセイ聖隷健康福祉財団

■ 日時：2026年7月11日（土）10時30分～16時30分（開場10時）

＊聴講に関しては、事前申し込み不要、無料

■ 会場：遠鉄百貨店新館8階

静岡県浜松市中央区旭町12-1

■ 交通案内：JR浜松駅北口より徒歩3分

■ プログラム：

● 開会式 挨拶：社会福祉法人聖隷福祉事業団

理事 高齢者公益事業部長 平川 健二

● 発表 第1グループから第4グループ 計20テーマ

● 閉会式／表彰式 挨拶：一般財団法人日本老人福祉財団

理事 小野 信夫

2025年 第4回発表の様子2025年 閉会式後

【社会福祉法人 聖隷福祉事業団 概要】

基本理念：キリスト教精神に基づく「隣人愛」

設 立：昭和5年（1930年）5月

所 在 地 ：静岡県浜松市中央区元城町218番地26

理 事 長 ：青木 善治

事業内容：

1. 医療事業（病院・診療所・ホスピスなど）

2. 保健事業（健康増進・健康診断・人間ドック・疾病予防・労働環境測定など）

3. 福祉事業（特別養護老人ホーム・障がい者支援施設・救護施設・無料または

低額診療・保育事業・有料老人ホーム事業など）

4.介護事業（介護老人保健施設・通所事業・訪問看護ステーション・在宅訪問事業など）

ホームページ: https://www.seirei.or.jp/hp/

【一般財団法人 日本老人福祉財団 概要】

基本理念：～豊かな福祉社会の実現を目指して～

1. 私達は、老後の”安心”と”幸せ”を提供することにより社会へ貢献します。

2. 私達は、はたらく人達の”人間性”を大切にします。

設 立：昭和48年（1973年）12月

所 在 地 ：東京都中央区日本橋堀留町1-7-7MID日本橋堀留町ビル5F

理 事 長 ：夏目 芳宏

事業内容：介護付有料老人ホーム〈ゆうゆうの里〉を全国7箇所で運営

（佐倉、湯河原、伊豆高原、浜松、京都、大阪、神戸）

特 徴：創立53年目を迎える老舗の有料老人ホーム運営事業者。自立の時期に

入居し最後まで暮らせる住まい（終の棲家）を提供。

1施設あたり平均300戸を超える大型施設のCCRC「高齢者コミュニティ」を

展開している。

ホームページ: https://jscwo.jp/

報道関係者の皆さまにおかれましては、ご多忙とは存じますが、『第５回有料老人ホーム実践研究発表会』の取材をご検討いただきたく、ご案内申し上げます。事前申し込みは行いません。当日受付へお越しください。

■ 本件に関するお問い合わせ

社会福法人聖隷福祉事業団 高齢者公益事業部 松下／猿田

Tel 053-413-3234 / Mail ed-jissen@sis.seirei.or.jp

一般財団法人日本老人福祉財団 本部 経営企画部企画課 後藤／曽根

Tel 03-3662-3611 / Mail yuyu-jissen@yuyunosato.or.jp