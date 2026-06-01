Mercari Shops Awards 2025にて「グッドパートナー部門」を受賞！

株式会社GoQSystem

クラウド型受注管理システム「GoQSystem」を運営する株式会社GoQSystem（本社：東京都中央区、代表取締役：藤本 卓治）は、株式会社メルカリが2026年5月22日に開催した「Mercari Shops Awards＆Conference 2026」内の「Mercari Shops Awards 2025」において、「グッドパートナー部門」を受賞いたしました。

■ 受賞の背景：EC事業者の「新たな挑戦」をシステム面から伴走支援

近年、EC市場の多角化に伴い、多くの事業者が「メルカリShops」を戦略的な販路として活用しています。

しかし、多店舗展開を行う事業者にとって、受注処理の煩雑化や在庫連携のタイムラグによる販売機会損失、配送業務の負担増は、成長を阻む大きな壁となっていました。

「GoQSystem」は、これらの課題を解消すべく、「メルカリShops」との高度なシステム連携を追求。

受注処理の自動化、在庫連携、そして効率的な商品登録を実現することで、事業者が「売るための施策」に集中できる環境を提供してまいりました。

特に直近では、ユーザーからの要望が多かった「予約販売機能」への迅速な対応や、「メルカリBiz配送」への連携など、「メルカリShops」の進化に合わせたスピード感のある機能拡張を継続しており、これらの「パートナーとしての伴走姿勢」が今回の受賞へと繋がりました。

■「Mercari Shops Awards 2025」について

Mercari Shops Awardsは、Eコマースプラットフォーム「メルカリShops」の成長に大きく寄与したショップおよびパートナー企業を称える表彰制度です。今回GoQSystemが受賞した「グッドパートナー部門」は、システム連携やソリューション提供を通じて、ショップの運営効率化や売上向上を背後から支えた企業に贈られるものです。

URL：https://jp-news.mercari.com/mercari-shops/51963

■ 受賞記念特別キャンペーン開催概要

受賞を記念し、より多くのEC事業者様に「GoQSystem」による業務効率化を体感していただくため、期間限定の特別キャンペーンを実施いたします。

- 期間 ： 2026年6月1日（月）～ 6月30日（火）- 特典内容： 初期費用無料 ＋ Amazonギフト券5,000円分プレゼント- 対象者様：１.「GoQSystem」を新規にご利用開始される方２.すでに「GoQSystem」をご利用中で、初めて「メルカリShops」を連携される方- 注意事項：・他キャンペーンとの併用はできません。・2026年5月31日以前に「メルカリShops」との連携を開始されている方は対象外となります。エントリーはこちら :https://goqsystem.com/contact/?type=mercari&utm_source=mercari&utm_medium=referral&utm_id=20260601_mercari_goodpartner

今後の展望

今後もGoQSystemは、「メルカリShops」をはじめとした各ECプラットフォームとの連携強化を進め、事業者のさらなる業務効率化と売上向上に貢献してまいります。

現場の担当者が「本当に使いやすい」と感じる機能開発を続け、EC事業者の持続的な成長を支援する最良のパートナーを目指します。

株式会社GoQSystem

GoQSystemは通販業務を一元管理できるシステムです。



全てのネットショップの受注・売上・在庫・商品データを1つのシステム内で管理できるため、業務効率を格段にUPすることができます。



■「GoQSystem」公式Webサイト

https://goqsystem.com/



【会社概要】

株式会社GoQSystem

所在地：東京都中央区京橋1丁目6-12 NS京橋ビル5F

設立： 2009年2月25日

事業内容：システム開発、デザイン事業、動画事業、ネット通販事業

代表者：代表取締役 藤本 卓治

コーポレートサイト：https://goq.co.jp/