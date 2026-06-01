【入場無料】四国出身の若き音楽家たちが届けるハーモニー。子どもも大人も気軽に触れるはじめてのクラシック

公益財団法人よんでん文化振興財団

四国の芸術文化発展に貢献する「よんでん文化振興財団」。若き芸術家への支援と鑑賞の機会を広く提供することを目的として、四国電力株式会社が３５年前に設立しました。この財団の最大イベントのひとつである「ふるさとコンサート」を、今年も7月16日(木)レクザムホール・大ホールで開催いたします。

四国の人たちに楽しんでほしい「ふるさとコンサート」

コンサートに出演するのは、四国出身の若き音楽家たち。音楽に向き合い続ける彼らをサポートしてきたよんでん文化振興財団が、当コンサートを企画しました。

出演する音楽家にとっても、また聴きに来られる観客のみなさまにとっても、クラシック音楽への垣根をもっと低くしたいという思いから、入場は無料。興味はあってもクラシックに触れる機会がなかった方や、お子さんに本物の音色を聴かせてみたいと思っている親御さんなどにとっては、気軽に鑑賞できる貴重なイベントです。

（当コンサートは小学生以上が対象のため、未就学児同伴での入場はご遠慮いただいています）

だれもが知っているあの曲も！

普段なじみのないクラシックコンサートを体験し、知らなかった世界の扉を開いてもらうことも、このイベントの意義の一つ。プログラムには正統派クラシックだけでなく、だれもが聴いたことのある曲や懐かしい曲なども予定されています。

知っている曲をクラシックのアレンジで聴くことができるのも、このコンサートが愛されてきた理由です。今年は吹奏楽コンクールを数多く手がけている作曲家・ピアニストの松下倫士氏をゲストにお迎えします。今宵限りの特別な歌・楽器演奏を是非お楽しみください。

＜イベント情報＞

- 日 時：2026年7月16日（木） 18:30開演 17:30開場- 会 場：レクザムホール 大ホール（香川県県民ホール）- 入場料：無料（全席自由｜入場チケットが必要）※入場チケットお申し込み方法（電子チケット）電子チケットの申し込みはこちら(https://docs.google.com/forms/d/1ciK-jXSLnSLJPyEUAVT2gosvRN1inndrA4h8cFWutRU/closedform)- 受付期間：2026年7月15日（水）まで- お問い合わせ：公益財団法人 よんでん文化振興財団TEL：087-823-5511（平日9:00～17:00）HP：https://ycf.or.jp

＜プログラム＞

第1部

石田 みそら

G.エネスコ／カンタービレとプレスト

村松崇継／Earth

松木 諒

E.D.クルティス／Non ti scordar di me（勿忘草）

F.P.トスティ／L'alba separa dalla luce l'ombra

（暁は光と闇とを分かつ（「アマランタの４つの歌」より）） ほか

第2部

松下 倫士 共演者：中村良枝

松下倫士／夢見草

松下倫士（詩 野上彰）／海 ほか

第3部

谷 ひな子

Ｊ.ヴィネリ／ホルンソナタOp.7 第1楽章

Ｅ.モリコーネ／ニューシネマパラダイス メドレー

平田 奈夏子

ブラームス／パガニーニの主題による変奏曲 第2巻 Op.35-2

リスト／愛の夢 第３番

全員合奏

ヘンリー・マンシーニ／ムーン・リヴァー

リー・ハーライン／星に願いを ほか

＜出演者＞

(C)Ayane Shindo石田 みそら Ishida Misora ／フルート

四国中央市出身。坂出高等学校音楽科卒業。東京藝術大学音楽学部器楽科卒業、同大学院修士課程器楽専攻修了。高松テルサ音楽祭2018にて準グランプリ受賞。第33回宝塚ベガ音楽コンクール木管楽器部門第2位など。2022年度よんでん文化振興財団奨学生。

Instagram(https://www.instagram.com/misora_ishida?igsh=d2l4NGdjZ3Nndnh3&utm_source=qr)

松木 諒 Matsuki Ryo ／バリトン

高松市出身。高松第一高等学校音楽科卒業。東京藝術大学音楽学部声楽科卒業。第25回KOBE国際音楽コンクール声楽中高校生の部優勝。第1 2 回徳島音楽コンクールの声楽部門高等学校の部金賞など。2023年度よんでん文化振興財団奨学生。

(C)Ayane Shindo谷 ひな子 Tani Hinako ／ホルン

四国中央市出身。坂出高等学校音楽科卒業。東京藝術大学音楽学部器楽科卒業。ホルン協会主催2019ジュニアソロホルンコンクールカテゴリー２第１位。現在、藝大フィルハーモニア管弦楽団首席ホルン奏者。2024年度よんでん文化振興財団奨学生。

(C)Ayane Shindo平田 奈夏子 Hirata Nanako ／ピアノ

宇多津町出身。高松第一高等学校音楽科卒業。京都市立芸術大学ピアノ専攻卒業、同大学院修士課程器楽専攻修了。第15回フレッシュプレミアムコンサート優秀賞。第７回日本奏楽コンクール2台ピアノの部第2位（最高位）。2020年度よんでん文化振興財団奨学生。

Instagram(https://www.instagram.com/pf_775?igsh=MXI3bWRzM2RnM3UzZQ%3D%3D&utm_source=qr)

【特別出演】松下 倫士 Matsushita Tomohito ／ピアノ・作曲

高知市出身。2009年東京藝術大学大学院修士課程作曲専攻修了。卒業時に同声会賞受賞。2014年東京音楽大学大学院修士課程伴奏科修了。洗足学園音楽大学、東京音楽大学非常勤講師。2023年度よんでん芸術文化奨励賞。ピアニストとしてだけでなく、作曲家として吹奏楽やアンサンブル作品が全国各地で演奏され、歌曲集なども出版されている。またソロだけではなく演奏家との共演も多く、CDも多数リリースされている。

中村 良枝 Nakamura Yoshie ／ソプラノ

島根大学教育学部特音課程卒業。二期会オペラ研修所第46期マスタークラス修了。修了時に優秀賞受賞。二期会オペラ研修所第6期プロフェッショナルコース修了。1993年山口県学生音楽コンクール金賞第１位。滝廉太郎記念音楽祭にて優秀賞、竹田市長賞受賞。第26回、第33回奏楽堂日本歌曲コンクール歌唱部門入選。二期会会員。

＜主催者＞

公益財団法人 よんでん文化振興財団

当財団は、1991年10月、四国地域における芸術文化の向上に協力し真に豊かでゆとりのある地域社会の実現を願って、四国電力(株)によって設立されました。奨学援助を受けて音楽分野で活躍している演奏家たちによる「ふるさとコンサート」を1996年から開催しております。

TEL：087-823-5511（平日9:00～17:00）

HP：https://ycf.or.jp