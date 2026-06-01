「2026西日本学生トライアスロン選手権尾道因島大会」に特別協賛

丸善製薬株式会社

丸善製薬株式会社（本社：広島県尾道市、代表取締役社長 日暮泰広、以下「当社」）は、2026年6月7日（日）に尾道市因島で開催される「2026西日本学生トライアスロン選手権尾道因島大会」に、メインスポンサーとして特別協賛することをお知らせいたします。

当社は、昭和13年（1938年）の創業以来88年間にわたり、一貫して自然界の有用植物を中心に抽出手段を駆使して、お客様の目線に立った、安全性の高い機能性成分を追い求め、単に安心できる素材提供だけではなく、人に優しい世の中に役立つ事業継続と、地球環境の保全に努めてまいりました。

「2026西日本学生トライアスロン選手権尾道因島大会」の開催にあたり、尾道市の「スポーツ無限大おのみち」というスローガンに沿って、トライアスロン競技に打ち込む学生を支援する大会趣旨に賛同し、昨年の第3回大会に引き続きメインスポンサーとして協賛いたします。今後も持続可能な社会と、美と健康のまち尾道の実現に貢献するための活動に取り組んでまいります。

「2026西日本学生トライアスロン選手権尾道因島大会」について

日本学生トライアスロン連合（JUTU）が主催する「2026西日本学生トライアスロン選手権尾道因島大会」は、本年9月に開催される「2026日本学生トライアスロン選手権観音寺大会」の予選会となります。尾道市因島では4度目の開催となる本大会を通じて、青少年の健全育成と、トライアスロンの普及と認知度向上に貢献していきます。

大会概要

大会名称：2026西日本学生トライアスロン選手権尾道因島大会

開催日程：2026年6月7日（日）

開催場所：広島県尾道市因島 しまなみビーチ及び因島アメニティ公園周辺特設コース

主催 ：一般社団法人 日本学生トライアスロン連合

URL ：https://jutu.jimdofree.com/

当社のSDGｓ・サステナビリティへの取り組み

https://www.maruzenpcy.co.jp/company/sustainability/

会社概要

商号 ： 丸善製薬株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 日暮 泰広

所在地 ： 広島県尾道市向東町14703-10

創業 ： 1938年9月5日

設立 ： 1949年7月13日

事業内容： 医薬品（製造専用）、医薬品添加物、医薬部外品原料、化粧品原料、

食品添加物、食品原料、健康食品原料の研究開発、製造、販売ならびに輸出入

資本金 ： 9,800万円

URL ： https://www.maruzenpcy.co.jp