LAスタイルヘルシーポキ専門店『SCALES』UberEats″店頭価格″6月も継続＆ソース追加無料ー「SweetCut」も初の″店頭価格″自社配達を開始

ジーグロウ株式会社ヘルシーで野菜たっぷりなLAスタイルポキ専門店「SCALES」

■ 中目黒発・LAスタイルポキ専門店「SCALES」とは

「SCALES（スケール）」は、中目黒駅から徒歩1分という抜群のアクセスに本店を構えるLAスタイルポキ専門店です。中目黒エリアに位置し、ランチ・ディナーはもちろん、散歩やショッピングのついでに気軽に立ち寄れる立地として、地元の方から観光客まで幅広い方にご利用いただいています。

一般的なハワイアンポキがマグロやアボカドを中心にシンプルに仕上げるのに対し、LAスタイルのポキボウルは彩り豊かな野菜や多彩なトッピングをたっぷり使用するのが特徴です。新鮮な生野菜・生魚・アボカドに多彩なフレーバーソースを組み合わせ、自分好みにカスタムしながらしっかりプロテインも摂れる「新ファストフード」として、健康志向の方を中心に幅広い支持を集めています。中目黒で7年目を迎える老舗として、UberEatsでも5,000件以上のレビューで★4.7以上をキープし続けています。

ダイエットやトレーニングに最適パーティのご利用も是非！！

■ 大好評の"店頭価格"キャンペーン、6月もUberEatsで継続

2026年5月末まで実施し大好評を博したUberEats"店頭価格"キャンペーンを、6月1日（月）よりUberEatsから選出され、継続実施することが決定いたしました。

デリバリーでこれほど大幅な価格メリットが出るのは非常に珍しく、初めてポキを試す方にも最適なキャンペーンとなっています。

【約35%OFF】 人気5品のメニューを店舗と同一価格で提供

実施期間：2026年6月1日（月）～8月31日（月） ※期間は予告なく変更となる場合がございます。

クラシックポキ（CLASSIC POKE）通常 \2,120→\1,380クラシックMIXポキ（CLASSIC MIX POKE）通常 \2,370→\1,540クラシックシーフードMAXポキ（CLASSIC SEAFOOD MAX POKE）通常 \2,750→\1,790

■ SCALESの新キャンペーン｜"味変"ソース追加無料が大人気

SCALESのもう一つの魅力が、豊富なフレーバーソース。ポキを食べながら好みの味に自在にカスタムできる"味変"を、さらに楽しんでいただくため、大人気の3種類のソースから1種類を無料で追加できるキャンペーンを同時開催します。

【内容】対象ソース：クラシックソース・スパイシーマヨソース・コチュジャンソースの3種類より1種お選びいただけます。

実施期間：2026年6月1日（月）～6月30日（月）※期間は予告なく変更となる場合がございます。

ストイックな方も、食を楽しみたい方も。自分だけの一杯をつくる楽しさをぜひ体験してください。

UberEatsで注文 :https://www.ubereats.com/jp/store/scales%E4%B8%AD%E7%9B%AE%E9%BB%92-%E3%83%98%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%9B%E3%82%AD%E3%83%9B%E3%82%A6%E3%83%AB%E5%B0%82%E9%96%80%E5%BA%97-%E3%82%B5%E3%83%A9%E3%82%BF%26%E3%83%9B%E3%82%B1-healthy-poke-bowl/2Ri4YfmNTMa6-3BHouFQaQ?diningMode=DELIVERY&surfaceName=

姉妹ブランドの「SweetCut（スイートカット）」

■ 姉妹ブランド「SweetCut」とは

「SweetCut（スイートカット）」は、SCALES中目黒店舗内で展開するカットフルーツ専門ブランドです。当店では、コンビニや大手スーパーの加工品とは異なり、ご注文ごとにプロがお店で一つひとつ丁寧にフルーツをカット。 保存料などの添加物は一切使用せず、極めて新鮮な“フレッシュカット”の状態で、果物本来の贅沢な味わいをお届けしています。

店内（イートイン）やテイクアウトといった個人でのご利用はもちろん、デリバリーにも対応。最近では、ママ会や誕生日パーティー、ご家族の集まりといったプライベートなシーンから、新年会や会社での懇親会、各種イベントなど、複数人が集まる多様な“PARTYシーン”を彩る一品としてのご注文が急増しています。ヘルシーな食事の締めくくりに、またフルーツだけのご注文も歓迎。SCALESとともに、より豊かな食体験をお届けします。

ママ会などのPARTYでいかがでしょうか。BRAND MESSAGE

いつもの一日を、

少しだけ華やかに。

気分まで満たすフルーツ。

甘さも、ヘルシーも。どちらも、欲しい。

ひとくちサイズにカットし、

新鮮なまま、その美味しさをお届け。

保存料は一切使わない贅沢。

軽やかに、心地よく。

心と体が整う、ちょうどいいバランスへ。

日常に、少しのご褒美を。

■ SweetCutでもUberEats"店頭価格"キャンペーンを初実施

この度、SweetCutにおいてもUberEats店頭価格キャンペーンを初めて実施いたします。デリバリーでも来店時と変わらない価格で、新鮮なカットフルーツをお楽しみいただけます。

実施期間：2026年6月1日（月）～8月31日（月） 注文方法：UberEatsアプリより「SweetCut」で検索 ※期間は予告なく変更となる場合がございます。

▷ 自社配達サービス開始 この度、SweetCutでは自社配達サービスを新たに開始いたしました。中目黒から5km圏内へ、送料2,000円（10,000円以上のご注文で送料無料）にてお届けいたします。

▷ 法人様・パーティー向けご注文承ります。

各種企業様の会議やイベント、懇親会、パーティーなどに最適なメニューを取り揃えております。中目黒周辺の法人様向けのフルーツデリバリーブランドとして、ご予算・ご希望に応じたオリジナルプランのご提案も可能です。小規模な集まりから大人数でのパーティーまで、柔軟に対応いたします。

こんなシーンにおすすめ： 社内ミーティング・福利厚生の一環として／記念パーティー・周年イベント／新年会・忘年会／取引先様との会食 など

UberEatsで注文 :https://www.ubereats.com/jp/store/sweetcut-%E3%82%AB%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%95%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%84/rEi5QYkWVWiSkoIPTDff7g?diningMode=DELIVERY&pl=JTdCJTIyYWRkcmVzcyUyMiUzQSUyMk1pbmF0byUyMENpdHklMjIlMkMlMjJyZWZlcmVuY2UlMjIlM0ElMjJDaElKOHlJWnRMdUxHR0FSckd6dzhuWDk2ek0lMjIlMkMlMjJyZWZlcmVuY2VUeXBlJTIyJTNBJTIyZ29vZ2xlX3BsYWNlcyUyMiUyQyUyMmxhdGl0dWRlJTIyJTNBMzUuNjU4MDgxMzAwMDAwMDElMkMlMjJsb25naXR1ZGUlMjIlM0ExMzkuNzUxNTA3NyU3RA%3D%3D&ps=1PARTY利用での注文はこちらから :https://sweet-cut.scales.jp/delivery

【運営者コメント】

「SCALESでは、ポキを"ヘルシーで日常的な選択肢"として広めたいと考えています。特にLAスタイルは野菜が多く栄養バランスに優れ、日本の食シーンにとても合うスタイルです。今回のキャンペーンを通じて、より多くの方に気軽に試していただけるきっかけになれば嬉しいです。また、姉妹ブランドのSweetCutとあわせてお楽しみいただくことで、食事からデザートまでヘルシーに揃えられる新しい体験をお届けできればと思います。」

SCALES公式サイト :https://scales.jp/SweetCut公式サイト :https://sweet-cut.scales.jp/

【店舗情報】

店名：SCALES（スケール）

所在地：東京都目黒区上目黒3-7-8世拡ビル1階

アクセス：中目黒駅より徒歩１分

業態：LAスタイルポキ専門店

デリバリー：UberEats / 出前館 / menu / Rocket Now

テイクアウトOK モバイルオーダーあり

【本件に関するお問い合わせ】

SCALES 中目黒本店

担当：西川

運営：ジーグロウ株式会社

メール：info@scales.jp