イングランドNo.1蒸留所は「ホワイトピーク蒸溜所」、イングリッシュウイスキーNo.1は「ワイヤーワークス カデューロ」 TWSC2026特別賞発表

株式会社ファイブニーズ

株式会社ファイブニーズ（東京都墨田区）が日本国内総代理店として展開する、英国発のイングリッシュウイスキー蒸溜所「ホワイトピーク蒸溜所」および同蒸溜所の代表ボトル「ワイヤーワークス カデューロ（Wire Works Caduro）」が、2026年5月29日発表の 東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション（TWSC）2026 特別賞 にて、以下の2賞を受賞いたしました。

■ ベスト・イングリッシュ・ディスティラリー賞 「ホワイトピーク蒸留所」

TWSC実行委員会がこの1年間で最も活躍したイングランドの蒸溜所に贈られる賞

■ ベスト・カテゴリー賞（イングリッシュウイスキー部門）「ワイヤーワークス カデューロ」

約300名の審査員による審査でイングリッシュウイスキー部門の最高得点を獲得した商品に贈られる賞

ワイヤーワークス カデューロの詳細はこちら(https://sake-people.com/products/2set-1whisky-01155?srsltid=AfmBOorKFEGdQHTZNxRaG-EwkB03FINqyQSvYQJO-zeEZ_hYg25tTHCB)

ワイヤーワークス カデューロ

東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション（TWSC）は、日本唯一かつアジア最大級の蒸留酒品評会。バーテンダー・酒類専門家・酒販関係者などによる厳格なブラインドテイスティングで評価が行われ、各賞が授与されます。

ワイヤーワークス カデューロは、 2026年に最上位のである「最高金」 に加え、今回新たにベスト・カテゴリー賞を受賞。TWSC22026では2つ目の最高賞を獲得しました。

商品概要

商品名：ワイヤーワークス カデューロ

区分：シングルモルトウイスキー

原産国：イギリス

容量：700ml

アルコール度数：46.8%

取り扱い先：Sake People(https://sake-people.com/products/1whisky-01155)

世界で評価されるイングリッシュウイスキー

TWSC2026TWSC20252024年WWM(ワールドウイスキーマスターズ)2023年IWSC(インターナショナル・ワイン・アンド・スピリッツ・コンペティション)

スコッチやジャパニーズとは異なる個性を持つ イングリッシュウイスキー。ワイヤーワークスは以下のとおり、世界・日本の両軸において高い評価を獲得しています。

2023年 IWSC（インターナショナル・ワイン・アンド・スピリッツ・コンペティション） 金賞

2024年 WWM（ワールドウイスキーマスターズ） 金賞

2025年 TWSC（東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション） 金賞

2026年 TWSC（東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション） 最高金賞（NEW）

2026年 TWSC ベスト・カテゴリー賞（イングリッシュウイスキー部門）(NEW)

2026年 TWSC ベスト・イングリッシュ・ディスティラリー賞（ホワイトピーク蒸溜所）(NEW)

株式会社ファイブニーズ 広報部のコメント

「2025年2月の日本上陸からわずか1年余り、ワイヤーワークスは国内のオーセンティックバーやレストランを中心に、ウイスキーを深く愛する方々の支持を受けてきました。今回のTWSC2026特別賞W受賞は、ホワイトピーク蒸溜所のブランド哲学が、日本の専門家コミュニティに正しく届いた証だと受け止めています。引き続きホワイトピーク蒸溜所とともに、イングリッシュウイスキーという新たな選択肢を日本のウイスキーファンへお届けしてまいります。」

世界遺産「ダーウェント・バレー」に位置するホワイトピーク蒸留所

Ginza ZenithBar Algernon Sinfonia家寳 跳龍門 銀座店Jule’s Whisky Collectionホワイトピーク蒸留所

今回ベスト・イングリッシュ・ディスティラリー賞を受賞したホワイトピーク蒸溜所は、ワイヤー工場を改装したイングランドの新興蒸留所。イングランド産大麦を原料とし、水はダーウェント・バレーに流れる清流を使用。再生可能エネルギーの活用や廃棄物削減など、持続可能な蒸溜プロセスにも積極的に取り組んでいます。

歴史ある工場跡地を活用して誕生した蒸溜所という背景もあり、地域文化・自然環境・クラフトスピリッツが調和した "英国らしいウイスキー造り" が特徴です。TWSCでダブル最高賞を受賞した「カデューロ」は、その理念を最も素直に体現した一本として、世界と日本の双方で高く評価されています。

ワイヤーワークス 公式サイト(https://wireworks.jp/)