「東三河フェムテックマルシェ」名古屋栄・中日ビルで開催！東三河の企業と女性たちが生み出したフェムテック商品を展示・販売

株式会社中日新聞社

東三河県庁主催の「東三河フェムテック産業推進事業」を業務受託した株式会社中日新聞社（本社：名古屋市中区 / 代表取締役：大島宇一郎）は、2026年6月20日（土）に名古屋栄の中日ビルで『東三河フェムテックマルシェ』を開催いたします。名古屋で開催するのは今回が初となります。

フェムテック（Femtech）とは、女性（Female）と技術（Technology）をかけ合わせた造語で、女性の健康課題に技術の力で対応する製品やサービスの総称です。

本イベントでは、2024年度から2025年度にかけて、東三河の企業と女性たちが共同で企画開発したフェムテック商品を展示・販売します。想いが詰まった自信作を、ぜひ手にとって体験してみてください。あなたに寄り添う素敵な出会いが、きっと待っています。

■概要

日時：2026年6月20日（土）10:00～17:00

場所：中日ビル 地下1階 イベントスペース（愛知県名古屋市中区栄四丁目１番１号）

主催：東三河県庁（愛知県東三河総局）

※入場無料、予約不要

■ 内容

1. フェムテック商品展示・販売会

イベント詳細はこちら :https://higashimikawa-femtech.jp/event0620/

東三河の企業と女性たちが共同で企画開発したフェムテック商品を展示・販売します。

※商品の数には限りがございます。完売の際はご容赦ください。

乳酸菌の恵み 糀あまざけ

イチビキ(株) マーケティング本部 ＜豊橋市＞

創業250余年の味噌蔵で生まれた植物性乳酸菌入りで、自然由来の原料が身体にやさしく、手軽に飲める糀あまざけ

映え顔メガネ メイクレンズ キュア

伊藤光学工業(株) ＜蒲郡市＞

チークとアイシャドウの色を施した、UV・IR・ブルーライトカット機能付きのレンズで、美容効果とまぶしさ対策を実現する理想のメガネ

濱納豆スノーボール 醸（かもす）

國松本店＜豊橋市＞

女性ホルモンの低下や更年期障害、骨粗しょう症に抗う大豆の発酵醸造食品「濱納豆」を原材料とした、ご褒美や贈り物にも嬉しいスノーボールクッキー

フェムキャンドル「ゆるあかり」

シャンテマリー＜豊橋市＞

天然素材と植物の使用にこだわり、がんばる女性におだやかな“ゆらぎ“でゆるめる時間を届けるキャンドル

温泉ヒーリングブランケット

伴装(有)＜蒲郡市＞

ラジウム鉱石を使用し、”まとうだけ”で温泉に入っているように心地よくゆるむ、がんばる女性のためのブランケット

オーラtomoni 吸水ショーツ

(株)メカニカルプラネット＜豊橋市＞

遠赤外線のぬくもりと吸水機能をそなえた、母から娘への想いから生まれた吸水ショーツ

ソイフルブレッド

ローカーボカフェ向日葵＜豊橋市＞

女性が一生涯で最も栄養を必要とする妊娠中・授乳中に、手軽にしっかり大豆の栄養が摂れる、グルテンフリーのおからパン

2.【女性限定】DoFemによるワークショップ＆体験会

DoFem（どふぇむ）

「東三河フェムテック産業推進事業」の女性アドバイザー研修をきっかけに3名で発足。女性が自分の体を知り、大切にするための一歩を踏み出せるよう、フェムテックやフェムケアを“自分ごと”にできる場づくりに取り組んでいます。

・フェムケアについてのワークショップ

時間：１.11:00～11:20 / ２.15:00～15:20

場所：DoFemブース横

※各回定員6名、先着順

・骨盤底筋トレーニング

時間：１.11:30～11:50 / ２.15:30～15:50

場所：DoFemブース横

※各回定員10名、先着順

DoFemのブースでは、フェムテック製品の展示・販売のほか、それらの製品の使用方法に関する説明、女性の不調や不安の相談も受け付けています。

■ お問い合わせ

県事業委託先

中日新聞社 メディアビジネス局 デジタルビジネス部

「東三河フェムテック産業推進事業」係

TEL：052-221-1023（平日 10:00～16:00）