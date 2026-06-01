【行政コラボの最短距離】琴平町長に1時間プレゼンできる権利を販売開始。町長・関係課と直接対話できる限定面談枠（香川県琴平町）

株式会社あるやうむ

株式会社あるやうむ（本社：北海道札幌市、代表取締役：畠中博晶、以下「あるやうむ」）は、香川県琴平町において、町長と直接対話し1時間のプレゼンテーションができる権利（NFT付与／関係課同席）を6月1日に限定10点で販売開始しました。面談は現地（琴平町役場）またはオンラインを選択可能。デジタル・AIをはじめ、町の活性化に繋がるあらゆるジャンルの提案を受け付けます。販売は地域の特別な権利や体験を取り扱う「TOKKEN」にて行います。

※本権利は面談機会の提供であり、意思決定・契約・支援・優遇等は一切含みません。

商品のポイント

・行政の壁を、トップとの1時間で突破 担当者止まりになりがちな自治体営業を飛び越え、トップの意向を最短距離で確認できる設計

・関係課が同席 町長が「進めよう」と判断した際、即座に実務レベルの具体的な相談へ移行できる体制

・現地／オンライン選択可 遠方からの提案や実証前提の案件にも柔軟に対応

・3年間の戦略的活用 有効期限内の任意タイミングで行使可能。将来の事業リリースに合わせた先行確保や、他社への譲渡も可能

・情報の取り扱い 案件内容は原則非公開。実施企業名の公表は同意制

商品について

【商品名】琴平町長にプレゼンができる権利（1時間ダイレクト面談）

【販売数量】限定10点

【価格】100,000円（税込）/点

【販売サイト】https://tokken.alyawmu.com/product/997f49ed-62b7-424e-b170-a11359ce0735

◯実施場所・所要時間：琴平町役場 または オンライン。60分（町長・関係課同席）。

◯実施日程：購入後に日程調整

◯有効期限：購入日から令和10年3月31日まで

◯購入上限：1点あたり上限なし（※同日連続枠は不可）

◯言語対応：日本語

注意事項： 本権利は面談機会の提供のみ。意思決定・契約・支援・優遇等は含みません／案件内容及び実施企業名は希望があれば公開可。／現職が退き、新町長に代わった場合にも本権利は有効です

商品に含まれない権利：契約・助成・制度適用の約束や優遇／入札・随意契約・補助金審査等への影響／意思決定権の付与・政策採択の保証／広報露出や町有資産の利用確約

予約方法・面談実施フロー：

1）権利の付与：決済完了後、商品販売プラットフォーム「TOKKEN」にてチャットが可能

2）日程調整申請（有効期限内の任意タイミング）：会社名・所在地・事業内容・代表者等の基本情報、希望日程、提案テーマ、資料を提出

3）町内調整：町長・関係課の日程調整後に確定通知

4）当日実施：現地（役場）またはオンライン

※予約は本プラットフォームのチャットツールより受け付けます。

キャンセル・変更ポリシー： 面談日程確定後はキャンセル不可／有効期限内に日程調整できず期限切れとなった場合の補填なし／町側都合で実施不可となり期限内に行使できなかった場合は日程を再調整し、有効期限を延長します

禁止事項・参加不可属性：反社会的勢力・違法行為助長／公序良俗に反する行為や特定の政治・宗教的勧誘を主目的とする行為／誹謗中傷・圧力・威迫・虚偽表示・ステマ／秘匿情報の不正入手・開示要求／本権利を誤解を招く表示で二次流通・周知する行為（NFT自体の譲渡・販売は可）

TOKKENについて

TOKKEN（トッケン）は、NFTを活用し、地域に眠る文化・自然・施設・コミュニティなどの資源を「特別な権利・体験」として販売する、株式会社あるやうむのプラットフォームです。あるやうむは今年7月、富山県舟橋村・香川県琴平町・北海道むかわ町と、地域固有の価値をNFTで可視化・販売する取り組みを開始しました。第1弾として「新米の複数年お届け便」や、重要文化財・旧金毘羅大芝居の「“せり”の仕掛けを体験できる権利」、「町長にプレゼンテーションできる権利」など、日本各地のユニークな権利を商品化。NFTにより権利の真正性や所有履歴を担保しつつ、継続購入や再訪を促す設計で関係人口を育み、収益を公共サービスやコミュニティ再生へ循環させることで、持続的な地方創生と地域財源の多様化を目指します。

権利のデジタルデータ（NFT）について

本商品はデジタルデータ（NFT）として付与されます。権利保有・譲渡・二次流通の履歴がブロックチェーン上で証明され、購入後は「TOKKEN」上で受け取り・管理が可能です。

関係者情報

香川県琴平町（https://www.town.kotohira.kagawa.jp/）

金刀比羅宮の門前町として栄え、年間数百万人の参拝者が訪れる香川県琴平町。重要文化財・旧金毘羅大芝居（金丸座）など日本最古の芝居小屋を有する歴史の町として、デジタル技術やAIを活用した持続可能な町づくりに取り組んでいます。

株式会社あるやうむについて

国内で初めて、ふるさと納税返礼品NFTを実現した札幌のスタートアップです。「ふるさと納税NFT」や「地域おこし協力隊DAO」の事業を通じて地域の新たな財源確保や観光誘致、住民参画型の地域活性化に取り組んでいます。

「ふるさと納税NFT」は地域の魅力を込めたユニークなデジタルアート作品や限定ウイスキーの引換券を、ふるさと納税の返礼品として26の自治体で提供してきました。社名「あるやうむ」はアラビア語で「今日」を意味する言葉。今日、いますぐチャレンジをしたい自治体・地域の皆様に先端技術を提供し、応援され続ける地域づくりを支援します。

・会社名 ：株式会社あるやうむ

・代表者 ：畠中 博晶

・所在地 ：札幌市北区北38条西6丁目2番23 カトラン麻生302号室

・設立 ：2020年11月18日

・資本金 ：1億6449万円(準備金含む)

・事業内容 ：NFTを活用した地方創生コンサルティング・開発

・URL ：https://alyawmu.com/

・X ：https://twitter.com/alyawmu/

・Voicy : https://voicy.jp/channel/3545