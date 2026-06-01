【次なるブームは“挟む”アジア！】メディアで話題のハイブリッドサンド店「Merci」が、猛暑の食欲を刺激する『2026アジアンサマーフェア』を6月3日より開催！

グローバルフードソリューション株式会社

テレビや雑誌などのメディアでも〈ハイブリッドサンド〉として人気の変わり種サンドイッチ店「サンドイッチのお店 Merci（メルシー）」を運営する株式会社million（本社：東京都港区、創業者：清水貴之）は、2026年の夏を先取る新商品として、アジア3カ国の人気料理をアレンジした『2026アジアンサマーフェア』を開催いたします。

梅雨時期のホームパーティーや、お家時間。

帰省の手土産、夏休みのお子様へのご褒美、そして食欲が落ちがちな熱い夏のスタミナ源として、お肉とお野菜をしっかり食べられる大満足のラインナップをご用意いたしました。

『2026アジアンサマーフェア』商品概要

販売価格： 各540円（税込）【ベトナム】バインミーサンド

ピリ辛に仕上げた豚バラに、梅風味のにんじんなますを合わせたバインミー風サンド。

パクチーの香りとレモンの爽やかさが広がり、暑い時期にもさっぱり食べられる味わいに。

シャキシャキ食感の野菜をたっぷり合わせた、夏らしいサンドイッチです。

販売価格： 各540円（税込）【タイ】ガパオサンド

ほんのりバジルが香るガパオをたっぷりサンド。

目玉焼きとレモンクリーミーマヨが合わさり、濃いめの味わいの中にも爽やかさを感じる一品に。

しっかり食べ応えがあり、暑い時期にも食欲そそるお惣菜サンドです。

販売価格： 各540円（税込）【インド】バターチキンカレーサンド

やさしい味わいのバターチキンをたっぷりサンド。

ほんのりカレーが香るまろやかな味わいに、ヨーグルトで和えた紫キャベツがさっぱりアクセント。

暑い日でも食べやすく仕上げた、夏にぴったりのお惣菜サンドです。

あなたの1票でプレゼントが決定！「推しサンド総選挙」も開催

新商品の発売を記念し、お客様参加型の「推しサンド総選挙」をオンラインにて開催いたします。

- 企画内容： フェア特設ページのリンク★(https://asiansfair-5svyxbf7.manus.space/)より投票にご参加いただけます。- 特典： 見事「1位」に選ばれた商品に投票していただいた方全員に、お好きなサンドイッチを1つ無料でプレゼントいたします。

ぜひ、投票ください。

■ 会社概要

会社名： 株式会社million

英語名： million Co.,Ltd.

創業/設立： 2017年1月

創業者： 清水貴之

所在地： 〒107-0062 東京都港区南青山2丁目11-14

■ 本件に関するお問い合わせ先

担当者： 広報担当 小林

メールアドレス： pr@gfs-g.co.jp