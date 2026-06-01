AI時代だからこそ「自ら表現すること」で非認知能力を育もう　　　文科省後援『第14回みらさぽ絵画・作文コンクール』募集開始

株式会社DACホールディングス

DACグループの社会貢献事業を推進する一般社団法人DAC未来サポート文化事業団(代表理事：石川 和則、以下 みらさぽ)は、「家族の絆」と「冒険・挑戦・チャレンジ」をテーマに文科省後援の「第14回みらさぽ絵画・作文コンクール」を実施いたします。受賞者には北海道や大阪への親子旅行などの副賞を進呈いたします。

変化の激しい時代を生き抜く

文部科学省の「教育振興基本計画（2023～2027年度）」では、現代を「予測困難なVUCA（ブーカ）の時代」と定義し、「AIが急速に進展する時代において、主体的に社会の課題を見つけて挑戦し続ける力（非認知能力・レジリエンス＝耐久力・回復力）」が重要とされています。

一方で、近年の子どもたちは「失敗を恐れチャレンジしない」とも言われています。子ども家庭庁が2023年に公表した「こども・若者の意識と生活に関する調査」によると、子どもたちが「上手くいくか分からないことにも頑張って取り組む（挑戦する）」と回答した割合は、年齢が上がるにつれて低下する傾向にありました。

チャレンジ精神を育む

本コンクールは、こうした子どもたちを取り巻く課題に向き合い、「一歩を踏み出す勇気」を応援するために、毎年「冒険・挑戦・チャレンジ」と「家族の絆」の2つのテーマに実施しています。AIには代替できない、子どもたち自身のリアルな体験から生まれる表現を大切しています。

日常生活の中にある小さな挑戦や家族の絆を感じた瞬間を文章や絵でアウトプットすることで、子どもたちの非認知能力や自己効力感が高まり、これからの時代をしなやかに生き抜く力が育まれます。

本コンクールへの参加が、子どもたちが自らの可能性に気づき、次なる一歩へ踏み出すきっかけとなることを願っています。

第13回未来サポート賞受賞作品第14回みらさぽ絵画・作文コンクール概要

募集テーマ

１.家族の絆（両親・祖父母・兄弟姉妹・ペット等…お互いを大切に思い合う気持ち）

２.冒険・挑戦・チャレンジ（勇気を出して挑戦したこと、ぼく・わたしなりの冒険やチャレンジ）

応募資格

国内在住の小学生・中学生（特別支援学校を含む）

※小学校低学年（1・2年）中学年（3・4年）、高学年（5・6年）、中学校（1～3年）に分けて審査

募集期間

(作文)2026年6月1日(月)～2026年9月4日(金)必着

(絵画)2026年6月1日(月)～2026年9月11日(金)必着

※原本郵送とPDFデータ応募で締め切りが異なります。詳細はホームページをご確認ください。

表彰

文部科学大臣賞／2名（副賞：北海道家族旅行）

未来サポート賞／2名（副賞：東京または大阪親子旅行）

佳作／20名（副賞：電子ギフト券）

表彰式

2026年12月28日(月)(時間未定)、東京都内にて開催予定

詳細は当事業団HP(https://miraisupport.or.jp/project/mirasapocon.html)でご覧ください。

本年度から、団体・個人それぞれに向けた応募レクチャー動画もご用意しました。

過去の受賞作品や、昨年の受賞者から今年応募する方へのメッセージも掲載しています。

【応募者限定】 応募をサポート！“作文のプロ”が教えるノウハウ動画をプレゼント

作文が苦手なお子様やもっと上手に書きたいお子様を応援すべく、“作文のプロ”が基礎をわかりやすく教える動画を、本コンクールに応募を検討いただける方に向けて限定公開いたします。 詳細はコンクール詳細ページから(https://miraisupport.or.jp/project/mirasapocon.html)確認ください。

DAC未来サポート文化事業団について

広告会社DACグループの企業理念、行動指針を基盤とし、青少年の未来に向けた社会貢献活動を行う一般社団法人。青少年や子どもたちに生きる勇気や感動、感謝の心を伝えていくための活動として、文部科学省後援の全国小中学生を対象とした「みらさぽ絵画・作文コンクール」や、文部科学省の教育プログラムに認定されている「DACセブンサミッツ冒険教室」等を行っています。

[当事業に関するお問い合わせ]

一般社団法人 DAC未来サポート文化事業団

TEL:03-6860-3951 (平日9:00～18:00)

MAIL:info@miraisupport.or.jp

URL: https://miraisupport.or.jp/