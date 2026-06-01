【全20色×刻印無料】“いつものリップ”を少し特別に。新商品「レザーリップケース」を発表
レザーギフトブランド「Yukarien（ユカリアン）」は、日常にさりげないときめきを添える新商品「レザーリップケース」を発売いたします。
毎日持ち歩くリップを、少しだけ特別な存在へ。
上質なレザーと豊富なカラーバリエーション、刻印やチャームによるカスタマイズによって、
“自分らしさ”を楽しめるアイテムに仕上げました。
新商品「レザーリップケース」
リップは、多くの女性にとって「必ず持ち歩くもの」。
だからこそ、その一本に少しだけ意味やこだわりを持たせられたら。
Yukarienでは、これまで“想いをかたちにするギフト”を提案してきましたが、今回はより日常に寄り添うアイテムとして、リップケースを開発。
ただ収納するだけではなく、持ち歩くたびに気分が整うような存在になることを目指しました。
商品特徴
１. 全20色から選べるカラーバリエーション
ベーシックからニュアンスカラーまで、全20色を展開。
その日の気分やファッションに合わせて選べる楽しさがあります。
２. 刻印無料で“自分だけのアイテム”に
名前やイニシャル、記念日などを刻印可能。
世界にひとつだけのレザーリップケースとしてお楽しみいただけます。
３. ハート型ミラー＆チャームとの組み合わせで、より特別に
同じく20色展開のハート型ミラーとチャームもオプションで追加可能。
リップケースと組み合わせることで、見た目の可愛さと実用性を両立します。
４. 選べるカスタムチャームで、さらに“自分らしく”
ハートアルファベット・スマイル・星・スパークル・クローバーの全5種のチャームをご用意。
1つ＋150円で自由に組み合わせることができ、自分だけの特別なデザインをお楽しみいただけます。
５. 上質なフランス産山羊革を使用
やわらかく手に馴染むレザーを採用。
使い込むほどに風合いが増し、長く愛用いただけます。
累計3万個突破ブランドが贈る、“毎日持ち歩きたくなる”新シリーズ💄
Yukarienシリーズは、これまでに累計3万個以上を販売。
「想いをカタチにするギフト」として、ペアキーリングを中心に多くの方に支持いただいてきました。
そして今回、その実績を背景に誕生したのが、新商品「レザーリップケース」。
ギフトだけではなく、“自分のために選ぶ楽しさ”にも寄り添いたい。
そんな想いから生まれた、Yukarienの新たなシリーズです。
毎日持ち歩くリップだからこそ、少し気分が整ったり、鏡を見る時間が少し好きになったり。
そんな“小さなときめき”を日常に添えられる存在を目指しました。
大切な想いや“好き”を持ち歩く時間を、より自分らしく、特別にアップデートします。
◼️商品概要
商品名：レザーリップケース
素材：フランス産 山羊革
カラー：全20色
仕様：マグネット開閉
オプション：刻印無料／チャーム（5種）／ハート型ミラー（20色）
◼️販売チャネル
商品ページ：https://yukarien.official.ec/items/145284325(https://yukarien.official.ec/items/145284325)
公式サイト：https://yukarien.official.ec/
◼️公式SNS公式
Instagram：https://www.instagram.com/yukarien_official.jp/
TikTok：https://www.tiktok.com/@yukarien_official.jp
【「Yukarien (ユカリアン)」ブランド概要】
誰かを想って選ぶ時間。
その瞬間こそが、何よりも尊く、美しい。
Yukarienは、そんな“想いの時間”を形にするために生まれたギフトブランドです。
変わりゆく日々の中で、ふと心がほどけるような小さな幸せをお届けしたい。
それが私たちの原点であり、日常と未来を繋ぐMERARCの想いです。
【会社概要】
会社名：MERARC株式会社
所在地：神奈川県横浜市中区山下町155番地
事業内容：各種商品の企画、製造、販売および輸出入
【問い合わせ先】
MERARC株式会社
Mail：info@merarc.com