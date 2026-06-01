【全20色×刻印無料】“いつものリップ”を少し特別に。新商品「レザーリップケース」を発表

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MERARC株式会社


レザーギフトブランド「Yukarien（ユカリアン）」は、日常にさりげないときめきを添える新商品「レザーリップケース」を発売いたします。



毎日持ち歩くリップを、少しだけ特別な存在へ。



上質なレザーと豊富なカラーバリエーション、刻印やチャームによるカスタマイズによって、


“自分らしさ”を楽しめるアイテムに仕上げました。




新商品「レザーリップケース」

リップは、多くの女性にとって「必ず持ち歩くもの」。


だからこそ、その一本に少しだけ意味やこだわりを持たせられたら。



Yukarienでは、これまで“想いをかたちにするギフト”を提案してきましたが、今回はより日常に寄り添うアイテムとして、リップケースを開発。


ただ収納するだけではなく、持ち歩くたびに気分が整うような存在になることを目指しました。











商品特徴

１. 全20色から選べるカラーバリエーション


ベーシックからニュアンスカラーまで、全20色を展開。


その日の気分やファッションに合わせて選べる楽しさがあります。



２. 刻印無料で“自分だけのアイテム”に


名前やイニシャル、記念日などを刻印可能。


世界にひとつだけのレザーリップケースとしてお楽しみいただけます。



３. ハート型ミラー＆チャームとの組み合わせで、より特別に


同じく20色展開のハート型ミラーとチャームもオプションで追加可能。


リップケースと組み合わせることで、見た目の可愛さと実用性を両立します。



４. 選べるカスタムチャームで、さらに“自分らしく”


ハートアルファベット・スマイル・星・スパークル・クローバーの全5種のチャームをご用意。


1つ＋150円で自由に組み合わせることができ、自分だけの特別なデザインをお楽しみいただけます。



５. 上質なフランス産山羊革を使用


やわらかく手に馴染むレザーを採用。


使い込むほどに風合いが増し、長く愛用いただけます。








累計3万個突破ブランドが贈る、“毎日持ち歩きたくなる”新シリーズ💄


Yukarienシリーズは、これまでに累計3万個以上を販売。


「想いをカタチにするギフト」として、ペアキーリングを中心に多くの方に支持いただいてきました。



そして今回、その実績を背景に誕生したのが、新商品「レザーリップケース」。



ギフトだけではなく、“自分のために選ぶ楽しさ”にも寄り添いたい。


そんな想いから生まれた、Yukarienの新たなシリーズです。



毎日持ち歩くリップだからこそ、少し気分が整ったり、鏡を見る時間が少し好きになったり。



そんな“小さなときめき”を日常に添えられる存在を目指しました。



大切な想いや“好き”を持ち歩く時間を、より自分らしく、特別にアップデートします。


◼️商品概要


商品名：レザーリップケース


素材：フランス産 山羊革


カラー：全20色


仕様：マグネット開閉


オプション：刻印無料／チャーム（5種）／ハート型ミラー（20色）



◼️販売チャネル


商品ページ：https://yukarien.official.ec/items/145284325(https://yukarien.official.ec/items/145284325)


公式サイト：https://yukarien.official.ec/


◼️公式SNS公式


Instagram：https://www.instagram.com/yukarien_official.jp/


TikTok：https://www.tiktok.com/@yukarien_official.jp



【「Yukarien (ユカリアン)」ブランド概要】


誰かを想って選ぶ時間。


その瞬間こそが、何よりも尊く、美しい。


Yukarienは、そんな“想いの時間”を形にするために生まれたギフトブランドです。


変わりゆく日々の中で、ふと心がほどけるような小さな幸せをお届けしたい。


それが私たちの原点であり、日常と未来を繋ぐMERARCの想いです。



【会社概要】


会社名：MERARC株式会社


所在地：神奈川県横浜市中区山下町155番地


事業内容：各種商品の企画、製造、販売および輸出入



【問い合わせ先】


MERARC株式会社


Mail：info@merarc.com