【全20色×刻印無料】“いつものリップ”を少し特別に。新商品「レザーリップケース」を発表

MERARC株式会社

レザーギフトブランド「Yukarien（ユカリアン）」は、日常にさりげないときめきを添える新商品「レザーリップケース」を発売いたします。

毎日持ち歩くリップを、少しだけ特別な存在へ。

上質なレザーと豊富なカラーバリエーション、刻印やチャームによるカスタマイズによって、

“自分らしさ”を楽しめるアイテムに仕上げました。

新商品「レザーリップケース」

リップは、多くの女性にとって「必ず持ち歩くもの」。

だからこそ、その一本に少しだけ意味やこだわりを持たせられたら。

Yukarienでは、これまで“想いをかたちにするギフト”を提案してきましたが、今回はより日常に寄り添うアイテムとして、リップケースを開発。

ただ収納するだけではなく、持ち歩くたびに気分が整うような存在になることを目指しました。

商品特徴

１. 全20色から選べるカラーバリエーション

ベーシックからニュアンスカラーまで、全20色を展開。

その日の気分やファッションに合わせて選べる楽しさがあります。

２. 刻印無料で“自分だけのアイテム”に

名前やイニシャル、記念日などを刻印可能。

世界にひとつだけのレザーリップケースとしてお楽しみいただけます。

３. ハート型ミラー＆チャームとの組み合わせで、より特別に

同じく20色展開のハート型ミラーとチャームもオプションで追加可能。

リップケースと組み合わせることで、見た目の可愛さと実用性を両立します。

４. 選べるカスタムチャームで、さらに“自分らしく”

ハートアルファベット・スマイル・星・スパークル・クローバーの全5種のチャームをご用意。

1つ＋150円で自由に組み合わせることができ、自分だけの特別なデザインをお楽しみいただけます。

５. 上質なフランス産山羊革を使用

やわらかく手に馴染むレザーを採用。

使い込むほどに風合いが増し、長く愛用いただけます。

累計3万個突破ブランドが贈る、“毎日持ち歩きたくなる”新シリーズ💄

Yukarienシリーズは、これまでに累計3万個以上を販売。

「想いをカタチにするギフト」として、ペアキーリングを中心に多くの方に支持いただいてきました。

そして今回、その実績を背景に誕生したのが、新商品「レザーリップケース」。

ギフトだけではなく、“自分のために選ぶ楽しさ”にも寄り添いたい。

そんな想いから生まれた、Yukarienの新たなシリーズです。

毎日持ち歩くリップだからこそ、少し気分が整ったり、鏡を見る時間が少し好きになったり。

そんな“小さなときめき”を日常に添えられる存在を目指しました。

大切な想いや“好き”を持ち歩く時間を、より自分らしく、特別にアップデートします。

◼️商品概要

商品名：レザーリップケース

素材：フランス産 山羊革

カラー：全20色

仕様：マグネット開閉

オプション：刻印無料／チャーム（5種）／ハート型ミラー（20色）

◼️販売チャネル

商品ページ：https://yukarien.official.ec/items/145284325(https://yukarien.official.ec/items/145284325)

公式サイト：https://yukarien.official.ec/

◼️公式SNS公式

Instagram：https://www.instagram.com/yukarien_official.jp/

TikTok：https://www.tiktok.com/@yukarien_official.jp

【「Yukarien (ユカリアン)」ブランド概要】

誰かを想って選ぶ時間。

その瞬間こそが、何よりも尊く、美しい。

Yukarienは、そんな“想いの時間”を形にするために生まれたギフトブランドです。

変わりゆく日々の中で、ふと心がほどけるような小さな幸せをお届けしたい。

それが私たちの原点であり、日常と未来を繋ぐMERARCの想いです。

【会社概要】

会社名：MERARC株式会社

所在地：神奈川県横浜市中区山下町155番地

事業内容：各種商品の企画、製造、販売および輸出入

【問い合わせ先】

MERARC株式会社

Mail：info@merarc.com